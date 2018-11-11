Тихие близнецы: странная история сестер Гиббонс

Во все времена близнецам приписывались особые способности и мистическая связь друг с другом. Обычно подобные вещи воспринимаются как преувеличение или художественный прием, но в случае с сестрами Джун и Дженнифер Гиббонс это не так.

Сестры родились 11 апреля 1963 года на Барбадосе в семье техника королевских ВВС Обри и домохозяйки Глории. Вскоре семья переехала в Уэльс, в город Хаверфордуэст.

Темнокожим девочкам пришлось нелегко в школе, где они регулярно становились жертвами травли, поэтому сестры общались только друг с другом на особом языке, понятном лишь двоим, и с младшей сестрой Розой. Девочки говорили на английском, но скорость речи была настолько высокой, что не воспринималась другими людьми.

Их замкнутая и сосредоточенная друг на друге жизнь беспокоила психологов и терапевтов. В конце концов, в 14 лет сестер разлучили, устроив в разные школы-интернаты, однако там они впали кататонический ступор. Эксперимент был признан неудачным.

Джун и Дженнифер вернули домой, где они продолжили свой странный образ жизни, целыми днями играя в кукольные спектакли и сочиняя рассказы и романы, герои которых отличались криминальным поведением и разными расстройствами. Сестры мечтали стать писательницами.

Впрочем, девушки иногда нарушали свой затворнический образ жизни, общаясь с местными парнями, сыновьями военных, которые служили на той же базе, где работал их отец. Видимо, Джун и Дженнифер решили воплотить некоторые сюжеты своих книг в жизнь, потому что очень скоро им предъявили обвинения в поджоге. Затем вскрылись и другие их проступки.

Девушек отправили в психиатрическую клинику Бродмур, где обычно содержались маньяки и другие душевнобольные преступники. Сестрам регулярно давали сильные психотропные препараты, в результате у Дженнифер развилась поздняя дискинезия, проявляющаяся как непроизвольные повторяющиеся движения. В больнице Джун и Дженнифер провели 14 лет. Там они вели дневники, но интерес к творчеству больше не проявляли. Сестры продолжали общаться только друг с другом, при этом копировали позы и жесты, даже если были в разных комнатах.

В марте 1993 года сестер перевели в клинику Касвелла с менее строгими условиями содержания. Там близнецы приняли свое самое странное решение. Они договорились, что если одна из них умрет, то другая начнет общаться с людьми и жить как все. Пожертвовать собой решила Дженнифер. Во время переезда в клинику она заснула и скончалась в больнице, не приходя в сознание. Причиной стал острый миокардит, однако медики не смогли объяснить, что его вызвало. В крови не нашли ни яда, ни наркотиков.

После смерти сестры Джун сказала, что теперь она свободна, а Дженнифер отказалась от своей жизни ради нее.

Джун вернулась к родителям, дала несколько интервью и сказала, что руководство Бродмура проявило к ним незаслуженную жестокость, а методы лечения разрушили здоровье Дженнифер. Джун намеревалась судиться с клиникой, но родители ее не поддержали. Джун как-то заметила, что Дженнифер была ее темной стороной. Но она неохотно говорит о прошлом и ведет обычный образ жизни.