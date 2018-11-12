Александр Броневицкий: что стало с первым мужем Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха до сих пор остается одной из самых популярных артисток отечественной эстрады, по крайней мере, для зрителей старшего поколения. В свое время прославилась и единственная дочь певицы Илона. А вот имя супруга Эдиты Станиславовны и отца Илоны сегодня почти позабыто. А между тем Александр Броневицкий был уникальным человеком.

Из Севастополя в Ленинград

Александр Александрович Броневицкий родился в 1931 году в Севастополе. Как пишет в своей книге «Как любят кумиры» журналист и биограф Федор Раззаков, отец Александра, Александр Семенович, был белорусом, а мать, Эрика Карловна, — латышкой. Большинство мужчин в роду Броневицких были морскими офицерами. Однако Броневицкого-младшего ни военное искусство, ни даже море не привлекали. Он мечтал о музыкальной карьере. В первой половине 1950-х годов Александр уехал из родного города в Ленинград, где поступил в консерваторию на класс композиции. Еще будучи студентом, Броневицкий создал первый в истории СССР самостоятельный вокальный ансамбль под названием «Липка». Его участниками стали в основном выходцы из разных восточноевропейских стран. Среди них оказалась и Эдита Пьеха.

Встреча с Пьехой

В то время Эдита Пьеха училась в Ленинградском университете имени Жданова и, как многие студенты, занималась в художественной самодеятельности. Она пела в хоре польского землячества, на выступлении которого ее и заметил Броневицкий. Александр пригласил Эдиту в свой ансамбль. Как вспоминала потом сама артистка в автобиографической книге «От чистого сердца», на первую репетицию она опоздала. Тем не менее голос Пьехи, впрочем, как и она сама, Броневицкому пришлись по душе. Молодые люди стали встречаться, а через несколько месяцев поженились. В 1961 году на свет появилась Илона.

Творческий союз

Но Александр Броневицкий стал для Эдиты Пьехи не только законным супругом и отцом ее дочери, он дал ей, что называется, путевку в жизнь. Дебютное выступление артистки в составе ансамбля Броневицкого, которое состоялось под Новый год в стенах консерватории, вызвало шквал аплодисментов. Так как в зале находились и преподаватели вуза, Пьеха не осталась без их внимания. Вскоре на песню «Червонный автобус» в исполнении Эдиты сняли первый в Союзе видеоклип, а для интернационального коллектива Броневицкого Пьеха придумала новое более звучное название «Дружба». В преддверии очередного фестиваля молодежи и студентов ансамбль оказался как нельзя кстати. Так благодаря Броневицкому Пьеха завоевала советскую эстраду. Кроме того, Александр Александрович, будучи профессиональным композитором, сам писал для жены песни. Среди самых известных хитов вокалистки на музыку Броневицкого можно назвать «Веронику», «Дорогу», «Облака» и многие другие.

Опала и возрождение «Дружбы»

Несмотря на популярность ансамбля в Советском Союзе и даже за рубежом, в 1959 году его выступления были запрещены. По словам Эдиты Пьехи, власти обвинили участников коллектива в подражании буржуазному Западу. Только через 2 года, благодаря вмешательству видных музыкальных деятелей Броневицкому удалось восстановить состав группы. Хотя время от времени нападки на Александра Александровича и его детище продолжались. Однако коллектив просуществовал больше 30-ти лет, до самой смерти своего создателя.

Смерть за запертой дверью