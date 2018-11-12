Нищенка с вокзала оказалась миллионершей

На одном из вокзалов Китая ежедневно появлялась пожилая плохо одетая женщина, которая просила у прохожих денег на еду. В ответ на вопросы о том, как она оказалась на улице, нищенка рассказывает душещипательную историю, сдабривая повествование множеством деталей и фактов.

Сотрудники вокзала некоторое время закрывали глаза на просящую милостыню женщину, а затем решили пристроить ее в один из домов престарелых. И тут история приняла весьма необычный оборот. Оказалось, что дама, являющаяся каждое утро на вокзал, чтобы просить милостыню, на самом деле настоящая миллионерша.

79-летняя «попрошайка» на самом деле живет припеваючи: владеет огромной виллой, несколькими магазинами и имеет весьма солидный счет в банке. Кроме того, у женщины есть дети, которые также весьма преуспели в жизни.

Попрошайничество — всего лишь хобби странной старушки, отказываться от которого она не собирается, несмотря на уговоры детей. Близкие просят женщину придумать себе менее эпатажное занятие, подумать о репутации семьи. Но никакие доводы не способны удержать ее дома. Каждое утро «нищенка-миллионерша» уходит из дома и отправляется на вокзал, просить подаяние.

За день в среднем ей удается собрать весьма неплохую сумму (в пересчете на российские деньги — около 3000 рублей). Сами деньги никакого значения для китаянки не имеют, после «работы» она отдает все, что собирает за день, другим нищим. Женщине интересен сам процесс «нищенствования», возможность почувствовать себя другим человеком с придуманной ею же самой судьбой.

И, кстати, никаких психических отклонений у дамы не выявлено.