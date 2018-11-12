Мужчина 40 лет боялся лестниц

Британцу Ричарду Смиту 52 года и почти всю свою жизнь он подниматься и спускаться по ступеням. Когда Ричарду было около трех лет, он упал с лестницы, с тех пор его преследовал страх перед подобными сооружениями.

Осознал свою странность Ричард в 8 лет, когда во время школьной экскурсии не смог подняться по лестнице замка, куда привезли учеников.

Смит вспоминает, что он даже не мог поднять ногу, чтобы поставить ее на ступеньку: его охватывал настоящий ужас. Дальше — больше. Ричарду приходилось прогуливать уроки, если в классы, где проходили занятия, приходилось подниматься по лестнице.

Смит стал объектом насмешек одноклассников, а девушка, назначившая ему свидание на верху водонапорной башни, тщетно прождав так и не решившегося подняться к ней Ричарда, отказалась от отношений с ним.

Film Oxford/Youtube

Правда, много позже, Смит все же сумел преодолеть десяток ступенек на колокольню церкви, чтобы сделать предложение своей невесте. Кстати, супруга Ричарда даже не подозревала о фобии мужа, пока не заметила его странное поведение во время их совместного путешествия. Она-то и настояла на том, чтобы супруг обратился к психологу.

Британцу поставили сразу два диагноза: климакофобию (боязнь лестниц) и акрофобию (боязнь высоты). С этого момента началась борьба Смита со своими фобиями. Сначала Ричард, по совету психолога, начал писать книгу о первом британце, совершившем полет на воздушном шаре. Для работы самому Смиту пришлось, пересилив собственный ужас, подняться в небо на воздушном шаре.

Но оставался еще страх перед лестницами, который побороть оказалось куда сложнее.

Понаблюдав некоторое время за тщетными попытками Ричарда избавиться от климакофобии, психолог, который работал с мужчиной, буквально заставил Смита подняться на башню в Оксфорде, чтобы полюбоваться открывающимся сверху видом и понять, как многого он в жизни лишен.

При моральной поддержке специалиста, который досконально объяснил ему природу преследовавшей британца фобии, Ричард сумел подняться по ступеням и пришел в полный восторг от того, что сумел преодолеть свой страх.

Больше Ричард Смит не боится лестниц и жалеет о том, что решился обратиться к специалистам так поздно.