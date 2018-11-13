Что Анна Иоанновна сделала для женщин на Руси

Российская императрица Анна Иоанновна стала второй женщиной на престоле из династии Романовых после Екатерины I. Одним из важнейших её политических деяний является отмена Указа о единонаследии, изданного Петром I.

Указ о единонаследии

Согласно Указу 1714 года, дворянское земельное имущество позволялось передавать только одному из детей. Если в семье были сыновья, то его наследовал старший сын.

Если сыновей не было, все недвижимое имущество получала старшая дочь, а другие дочери могли наследовать только движимое имущество. Если же детей у дворянина не было, то он имел право оставить наследство кому-то из родственников, с одним условием — наследник должен носить ту же фамилию, что и наследодатель.

К тому же, соответственно Указу о единонаследии, происходило слияние поместного и вотчинного землевладения, запрещалось отчуждать имущество, за исключением некоторых случаев, когда это становилось необходимым. Все эти меры были приняты Петром, чтобы избежать раздробления наследственных угодий. Между тем Указ о единонаследии имел множество недостатков. Он был плохо разработан с юридической точки зрения, в нем имелись серьезные противоречия и неясности. Но самый главный «вред» от указа заключался в том, что это приводило к распрям между наследниками и порождало разнообразные попытки обойти закон.

Так, Шершневич в «Учебнике русского гражданского права» констатирует: «Понеже отцы, естественно сожалея своих детей, всеми образы тщились, несмотря ни на какие свои убытки и разорения, делить детей своих всех по равным частям и крепили им то продажами и закладами чрез разные руки, а которые того при себе учинить не могли, то другие разные способы к тому искали и подвергали детей своих под великие клятвы, чтобы оставшее после их имение, по смерти их, равно между собою делили, и тем, как между детьми, так и между родственниками, не точию ненависти и ссоры произошли, но некоторые, отважа себя, и до смерти побивали». Правда, в 1725 году указ был несколько доработан. А в 1731 году и вовсе отменен.

Императрица и Сенат

Началось всё с доклада Сената, представленного императрице 9 декабря 1730 года. Сенаторы утверждали, что существующая практика наследования приводит лишь к дроблению имений и истощению семейных состояний. Кроме того, они выступили с предложением вернуть в обиход практику пожалования земель в приданое дворянским дочерям. При этом, поскольку, как правило, в дворянских семьях были и дочери и сыновья, приданое, отданное «на сторону», компенсировалось другими землями, полученными уже при женитьбе сыновей. Императрица прислушалась к докладу.

Весной 1731 года был издан указ, в котором хотя и сохранялись некоторые уже существующие положения касательно единонаследия, но при этом в отдельных пунктах происходил возврат к раздельному порядку наследования, существовавшему в допетровскую эпоху. В частности, Анной Иоанновной были восстановлены правила наследования при отсутствии завещания, о которых говорилось в Соборном уложении 1649 года.

Какие права дал новый указ дворянкам?

Отныне наследство, включая земли и движимое имущество, должно было делиться между всеми сыновьями. Вотчинное землевладение отделялось от поместного. При этом закон также затрагивал и женщин: например, вдова после кончины мужа получала одну седьмую часть принадлежавшего ему ранее недвижимого и четверть движимого имущества. Помимо этого, ей возвращалось имущество, которое полагалось по приданому.

Причём теперь она могла вечно владеть своей долей наследства, а также распоряжаться ею по своему усмотрению — например, завещать кому-нибудь или продать. В связи с этим появился даже термин — «вдовья часть». Правда, если права вдов в императорском указе излагались довольно пространно, то об имущественных правах дочерей говорилось очень сжато. Хотя было объявлено, что имущество родителей делится поровну между детьми, по поводу отпрысков женского пола было сказано лишь, что следует «за дочерьми в приданыя давать по прежнему».

То есть имелось в виду, что за ними сохраняются права, закрепленные ещё до петровского указа о единонаследии. Правда, указывалось, что при отсутствии родительского завещания и при наличии братьев дочери должны получать половину имущества своих матерей. Таким образом, им отводилась одна четырнадцатая часть недвижимого и одна восьмая движимого имущества, ранее принадлежавшего их матери или жене их отца: «А дочерям при братьях… против матери или мачехи вполы».

Точно так же они наследовали имущество после отца. В том же случае, когда в семье не было сыновей, дочери становились единственными наследницами. Если дети умирали раньше родителей и бездетными, их имущество переходило назад в собственность родителей. Термин «прожиток» отныне был заменен на «указную часть», что предполагало больше прав на наследуемое имущество. Вдовам и дочерям отныне выделялся не просто скромный доход «из милости» и они отныне могли не зависеть от щедрости своих отцов, мужей, братьев, сыновей или государства.

Таким образом Указ 1731 года существенно расширил права дворянок на наследование, а также дал женщинам из дворянских семей больше прав распоряжаться своим имуществом.