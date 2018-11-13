Девушка создает костюмы из мусора

«Большинство людей просто выкинет все это. Я же превращаю мусор в одежду».
Пенопласт, упаковочная пленка, поролон, вспененный полиэтилен — вот материалы, из которых художница создает свои костюмы. Сьюзен Йонгамас — художник, дизайнер одежды и фотограф.
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Используя мусор, оставшийся от упаковок, она создает одежду в стиле Ренессанс. Ее проект называется «Разум, властвующий над материей».
anews.com
Однажды у девушки не оказалось такни для очередного костюма. Тогда она взяла лист вспененного пенопласта и использовала его. С тех пор, Сьюзан создает из упаковочных материалов шляпки, накидки и высокие воротники платьев.
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Когда очередной костюм создан, девушка приступает к съемкам. Выбирая позы для моделей, она вдохновляется картинами картинам Рембрандта, Ганса Гольбейна мл. и Рогира ван дер Вейдена.
С помощью своего проекта Сьюзан создает связь между современными материалами и эстетикой дорогих тканей с художественных полотен.