В стиле эпохи Возрождения: как девушка создает костюмы из мусора

«Большинство людей просто выкинет все это. Я же превращаю мусор в одежду».

Пенопласт, упаковочная пленка, поролон, вспененный полиэтилен — вот материалы, из которых художница создает свои костюмы. Сьюзен Йонгамас — художник, дизайнер одежды и фотограф.

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Используя мусор, оставшийся от упаковок, она создает одежду в стиле Ренессанс. Ее проект называется «Разум, властвующий над материей».

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Однажды у девушки не оказалось такни для очередного костюма. Тогда она взяла лист вспененного пенопласта и использовала его. С тех пор, Сьюзан создает из упаковочных материалов шляпки, накидки и высокие воротники платьев.

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Когда очередной костюм создан, девушка приступает к съемкам. Выбирая позы для моделей, она вдохновляется картинами картинам Рембрандта, Ганса Гольбейна мл. и Рогира ван дер Вейдена.

С помощью своего проекта Сьюзан создает связь между современными материалами и эстетикой дорогих тканей с художественных полотен.