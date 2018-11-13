Ещё
Девушка создает костюмы из мусора
Далее:
Читайте также:
Ещё

В стиле эпохи Возрождения: как девушка создает костюмы из мусора 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
«Большинство людей просто выкинет все это. Я же превращаю мусор в одежду».
Пенопласт, упаковочная пленка, поролон, вспененный полиэтилен — вот материалы, из которых художница создает свои костюмы. Сьюзен Йонгамас — художник, дизайнер одежды и фотограф.
anews.com
Используя мусор, оставшийся от упаковок, она создает одежду в стиле Ренессанс. Ее проект называется «Разум, властвующий над материей».
anews.com
Однажды у девушки не оказалось такни для очередного костюма. Тогда она взяла лист вспененного пенопласта и использовала его. С тех пор, Сьюзан создает из упаковочных материалов шляпки, накидки и высокие воротники платьев.
anews.com
Когда очередной костюм создан, девушка приступает к съемкам. Выбирая позы для моделей, она вдохновляется картинами картинам Рембрандта, Ганса Гольбейна мл. и Рогира ван дер Вейдена.
С помощью своего проекта Сьюзан создает связь между современными материалами и эстетикой дорогих тканей с художественных полотен.
Anews: последние новости
Судьбы и смерть иностранных певцов, любимых в СССР «Возрожденный из пепла». История парня, спасенного из горящей печи Отличие Америки от Великобритании глазами эмигрировавшего американца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле случилось с «Молодой гвардией»63
Нищенка с вокзала оказалась миллионершей55
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера116
3 тайны Ленина, которые до сих пор не разгаданы115
Как работают «кафе смерти» в Москве168
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
05:52
Недоказанные факты, в которые люди верят
Вещи Безумный мир
10:16
Как могли бы выглядеть инопланетяне
Безумный мир
10:12
Предсказания, в которые с трудом верится
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
05:22
Самые удивительные животные
Безумный мир
06:41
Тайные комнаты, куда туристам не попасть
Места
04:14
Планета, которую назвали Земля 2.0
Безумный мир Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение