«Я американец, но это в прошлом»

Он родился в Америке, но бросил все и приехал в Москву — не только для того, чтобы предложить российским мужчинам моднейшие стрижки, но и для того, чтобы сделать Россию снова великой. Барбер Тэдди — так он представляется посетителям. Забитый татуировками с ног до головы, мастерски владеющий ножницами и знающий, что теперь он живет в лучшей стране на свете. «Лента.ру» наведалась в московский барбершоп Тэдди и поговорила с ним о ненависти к Америке, о любви к России и Путину и о грандиозных планах на будущее.

Лента.ру: Ты всем представляешься как «барбер Тэдди». Но кто ты? Расскажи о себе.

Тэдди: Я барбер. Обычный… хотя нет, необычный белый парень из Америки. Если бы я описывал себя, то вышло бы так: 35-летний белый мужчина из Америки, не либеральных взглядов, политический активист. Гетеросексуал. И да, американец, но это в прошлом.

Как вышло, что ты решил переехать в Россию?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TEDDYBOYGREG (@teddyboygregthebarbermoscow) 24 Окт 2018 в 1:02 PDT Я переехал сюда потому, что это свободная страна. Чувствую себя здесь комфортнее, чем в Америке. Сейчас пытаюсь получить российское гражданство. Россия — прекрасное место для жизни, поэтому я сюда приехал и открыл здесь свой бизнес. Мне нужно либо жениться, либо получить благословение от Путина, чтобы он мне дал российский паспорт.

Я люблю Россию такой, какая она есть. Когда я жил в Штатах, я всем говорил: Америка — худшая страна в мире. Я никогда не верил, что Россия опасная, а русские — пьяницы. Бедность, грязь, опасность — так нам описывали Россию. Я этому никогда не верил. Я революционер, как и мои предки. Моя семья пережила революцию. Америка сегодня — не та страна, где они выросли.

А что так сильно изменилось в Америке?

В Америке ты должен соглашаться со всякой чушью вроде феминизма. А иначе ты сексист, расист, кто угодно — и твою жизнь могут сделать невыносимой, лишить всего. Мужчине, который одет как женщина, в Америке позволяют пользоваться женской уборной. Гомосексуалисты, геи повсюду! Ты можешь спокойно работать в американском офисе, не поднимать и не обсуждать политические темы на работе, но в тот момент, когда ты вернешься домой и напишешь в Facebook: «Хей, я не поддерживаю однополые браки» — тебя уволят. Вот вам и свобода слова!

Я люблю старую Америку 50-х. Россия сейчас — это как раз Штаты в то время. Здесь свобода. Ты можешь говорить все, что хочешь, никто не оскорбится. В Америке я должен тщательно следить за каждым словом. Если скажу что-то не то — может разрушиться мой бизнес. В России все иначе: мы можем общаться, говорить про политику, мнения могут расходиться, и мне за это ничего не будет!

Люди на Западе ненавидят церкви, они ненавидят Бога. Они переворачивают понятия и переиначивают Библию. В ней говорится, что брак должен заключаться между мужчиной и женщиной. Но сейчас быть гомосексуалом — приемлемо. Мужчины могут вступать в брак. Они ненавидят Бога. Пусть я даже не христианин, но мне нравится страна с христианскими ценностями. А феминизм этот! Он сейчас очень распространен в Америке, в американских семьях. Это отвратительно.

Все эти #MeToo и прочая фигня. Это же смешно. Русские — не такие. Русские девушки хотят быть женами, хотят выглядеть привлекательно, хотят иметь детей, быть домохозяйками. Может, не все, но большинство. Мужчина полагается на отношения. В Америке мужчина и женщина равны. Я верю, что мужчина — лидер в отношениях, девушка — королева дома. Я не говорю про рабство. В Америке говорят: «Ой, женщины должны быть сильными, должны быть равными с мужчинами». Это же бред! Именно от этого Америка катится по наклонной.

Когда ко мне приходит подросток и просит постричь его как черного рэпера — вот это проблема. Я ему сразу напоминаю, что он белый и что он русский. Спрашиваю его, зачем ему выглядеть как ниггер. Он говорит, что все это классно. Я объясняю, что он отравлен Западом, и настаиваю, что он должен выглядеть как белый и как русский. Запад портит российскую молодежь. Европа отказывается дружить и работать с Россией, поддерживать ее.

На родину, стало быть, ни ногой?

Не хочу быть американцем. Не думаю, что когда-нибудь вернусь в Штаты. Мы, белые люди, позволили этой стране развалиться. У нее нет будущего. Единственная причина, по которой я бы сохранил американское гражданство, — желание иметь детей. Не могу лишать их возможности поехать в Америку, возможности быть американцами. Они сами должны все решить. Мои прародители, кстати, стояли у истоков создания США. Вот и дети, думаю, должны иметь возможность познакомиться с предками и иметь шанс быть американцами, если захотят. Если бы сейчас началась война с Америкой, я бы вернулся туда, чтобы атаковать ее изнутри, рушить государственные учреждения, бороться за свои идеалы.

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То есть стал бы предателем?

Нет, я бы не нападал на мирных жителей — только на местных политиков, которые настроены против России. Политическая свобода в Штатах — это полная чушь. Во время войны у тебя не стоит выбор, против кого ты будешь воевать. Моя семья сражалась в гражданской войне против Юга, но только потому, что она с Севера, из Нью-Джерси.

В твоем салоне на стенах множество фотографий и коллажей с Владимиром Путиным . Почему?

Путин — это человек, с которым я мечтаю познакомиться. Он великий, умный мужик. Я был бы счастлив, если бы он пришел в мой барбершоп, посмотрел, как у меня тут все устроено, как успешно я веду дела в России. Я бы хотел, чтобы он узнал, что я, бывший американец, переехал в Россию, потому что он создал такую прекрасную страну. И еще сделал бы ему стрижку, конечно. Первое, что я бы ему сказал: «Дай мне российский паспорт, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты был моим клиентом». Я бы даже не взял с него денег. Я обожаю Путина. Он мой президент.

А Трамп?

Хорошо отношусь к нему — даже голосовал за него. Мне нравится все, что он делает внутри Америки. Он лучший президент со времен Джорджа Вашингтона . Все, что он обещал делать, он делает. Экономика крепкая внутри страны (точнее, того, что от нее осталось). Нет безработицы. Не любят его только жулики либеральные.

Трамп — лучший президент, который поможет выстроить крепкие отношения между Америкой и Россией. Он не хочет конфликтовать с Россией, он и санкций-то никаких подписывать не планировал. Если у России и Америки есть какие-то проблемы, это все не из-за Трампа, а из-за чертовых американских либералов. Русофобы! Кстати, когда умер Джон Маккейн , я у себя в барбершопе устроил вечеринку. Вернусь в Америку — разнесу его могилу! Отменнейший ублюдок!

Даже когда я жил в Америке, Путина всегда уважал. Я был в 35 странах, работал барбером. Изначально я планировал переехать в Швецию — подал заявление в 2013 году, еще до того, как начался весь этот кризис с беженцами, который полностью разрушил Западную Европу и Англию.

Я очень хотел сбежать из Америки, ждал ответа два с половиной года. И знаете, что мне сказали? «Ты не говоришь на шведском»! Еще они сказали, что барбершоп — нежизнеспособный бизнес. Но это не так: я всю жизнь работаю барбером и нормально зарабатываю.

Шведы не пустили меня к себе! Черт возьми, мои предки были викингами, и я как будто дал им пощечину. Они пускают к себе миллионы беженцев, которые далеки от местной культуры, которые отказываются соблюдать закон, постоянно клянчат денег! А все, что мне было нужно, — виза. У меня есть деньги. Язык я выучу. Но, конечно, лучше открыть границу куче беженцев, которые никогда не будут жить по-европейски…

Я забил на все и в 2014 году приехал в Москву. Давал мастер-классы по мужским стрижкам. Я прилетел в Шереметьево , проехал на такси до центра, вышел из машины, прогулялся там около десяти минут и понял: эта страна чертовски красива. Я сказал: «Всего, что я ненавижу в Америке, здесь нет. Здесь мило и здорово». Этот город чертовски крут. В нем ты чувствуешь себя свободно. Я здесь просыпаюсь счастливым. В Америке я постоянно просыпался с чувством озлобленности и желанием убивать.

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Что именно здорово?

Ну, например, в Москве я могу гулять по улицам и видеть геев и негров на каждом шагу, но они никому не доставляют проблем. В Америке геи могут делать все, что захотят! Они могут ходить по улицам за ручку, целоваться, где захотят. В России американцы и европейцы чувствуют себя скованно: так свободно им здесь вести себя нельзя.

То есть геев ты, как я понимаю, терпеть не можешь?

Нет, у меня есть клиенты-геи. Я всегда им рад. В моем барбершопе их не станут оскорблять или унижать — если они ведут себя подобающе. Мне абсолютно все равно, но только пусть они занимаются своими гейскими делами у себя дома. В России такой же менталитет, как и в Европе: гей-клиент придет, его обслужат так же, как и любого другого посетителя, он расплатится и уйдет. Нас не волнуют гомосексуалисты!

Если ты родился с пенисом — ты мужик. Если ты хочешь стать женщиной — то у тебя отклонения. Желаешь заниматься любовью с мужчиной — у тебя ментальное расстройство. Но на Западе все это нормально. Если бы еще 20 лет назад мне сказали, что в Америке будет считаться нормальным мужчине одеваться как женщина, я бы не поверил. А знаете что дальше? Педофилия! Русские же хотят сохранить все, что у них устроено годами.

Запад думает, что геев в России бьют и убивают. Но у нас традиционное общество, нам это не нужно! Пусть они там себе фантазируют, как голые геи бегают по российским улицам и пытаются устраивать парады, которые тут же разгоняет полиция. Но это все чушь. Запад думает однобоко.

Обычный разговор в Америке за ужином: «Мама, папа, я гей!». «О, это замечательно! У нас сын гей — так же, как и наш старший. Надо отметить. Как мы будем отмечать гей-свадьбу?».

Еще одна история из семьи белых американцев: девушка привела домой негра. «О, это здорово. Когда вы, ребята, планируете рожать?».

Мультикультурализм, черт бы его побрал! Люди в России — не такие. Никому не понравится, если русская девушка приведет домой нерусского.

Стало быть, русские люди берегут свои устои, а западное влияние пытается все порушить?

Точно! Я за обособление от западного влияния. Все, что пытается сделать Запад, — это создать конфликт, со всеми этими санкциями и прочей фигней. Или вот, кстати, Крым. Я был в Крыму, я хотел открыть там барбершоп. Все местные жители, с которыми я общался, сказали, что рады присоединению к России, рады референдуму, но правительство США давит санкциями. Я хочу, чтобы все страны Восточной Европы, которые раньше входили в СССР, дружили с Россией, а не с Америкой. Если Украина станет европейской страной, переймет западные ценности — там в течение пяти лет на каждом углу появятся гей-клубы, я гарантирую!

Запад — это яд. Моя цель — научить русских, особенно молодежь, тому, что Запад России — не друг. От многих русских можно услышать: «Я перееду за границу, и все мои проблемы решатся, я заработаю деньги». Я отвечаю: «Да, ты можешь делать деньги в Америке, но они не сделают тебя счастливым. Там я зарабатывал большие деньги, но хотел убивать людей каждый день. У меня была депрессия». Деньги убивают людей. Подумайте, сколько американских знаменитостей покончили с собой!

Русские в Америке счастливы не будут. Сейчас все, даже школьники, приходят ко мне в барбершоп и говорят: «Мне нравится все американское, это намного лучше». Я спрашиваю их: «Вы что, хотите видеть, как мужики трахаются?» У меня был один клиент, компьютерный инженер, он мог переехать в Америку и найти там работу. Я поинтересовался у него, хочет ли он видеть целующихся мужиков в женских платьях. Он ответил: «Фу, нет! Конечно, не хочу!» Тогда я ему объяснил: если он в Америке выскажется против геев, работы ему не видать. Вот потому никакой свободы там и нет.

Хорошо, с проблемами Запада разобрались. А что бы ты поменял в нашей российской жизни?

Наверное, снизил бы цены на аренду жилья в центре Москвы. Вообще, проблемы России — это не вина Путина. Даже находясь в Штатах, я видел, какой он мощный лидер. А мне там говорили: «Навальный то, Навальный это». Скажу так: Навальный — худший человек, который может быть у власти. Если он возглавит страну, я и тысячи других русских патриотов организуемся, придем в Кремль и свергнем его, чтобы вернуть Путина. Вообще, я считаю, что Путин все-таки недостаточно жесткий. Если бы я мог ему как-то помочь, я бы добавил к стилю его правления что-то от Сталина. Оппозиционеров бы всех — в Сибирь!

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Ты говоришь, что хотел бы видеть в Путине черты Сталина. Какие именно?

Мне нравится Сталин, он был прекрасным лидером. Мне нравится то, что он сделал для страны. Многие говорят: «Я не люблю Сталина, он убил много людей». Я отвечаю, что он сделал страну очень мощной. На Западе утверждают, что Сталин агрессор, но это все чертова пропаганда. Когда я переехал в Россию, я понял, что он сделал то, что должен был сделать. До него это была крестьянская страна. Он принес индустриализацию. Некоторые клиенты приходят ко мне в барбершоп и удивляются, что у меня на стене портрет Сталина. «Если бы не этот человек, ты бы сейчас по-немецки говорил», — отвечаю я.

Войну выиграл не Сталин, это сделала целая страна, белые люди. Нападение на Россию — самая большая ошибка Гитлера. Попади я в прошлое, я бы без раздумий встал на сторону России и воевал вместе с ней. Но самому Сталину в мае 1945-го года, когда Берлин уже был взят, я бы сказал: «Объяви войну Америке, Великобритании и захвати оставшуюся часть Западной Европы. Держи Запад подальше от России!»

А в бога ты веришь?

Я не верю в бога, я больше верю в эволюцию, в природу. Но я уважаю традиционные ценности. Я не христианин, но мне нравится то, что отстаивает христианство. Если бы в Америке церкви уделяли больше времени, страна стала бы лучше. Украинская церковь сейчас отделяется, и это приведет к большому мировому конфликту.

Мне нравятся традиционные ценности, традиционное общество. Мужчина с женщиной — как это было раньше. Упорный труд. Честь. Достоинство. Гендерное разделение. Люди в школах и по телевизору говорят подросткам: «Геи и однополые отношения — это круто. Мужчина может выйти замуж за мужчину. Трансгендеры могут ходить в школу». В России вы такого не увидите. По крайней мере до тех пор, пока Запад будет держаться подальше. Пока есть мы — такие люди, как я, — всегда можно будет устроить революцию и вернуть все на свои места. Я бы хотел быть тем самым парнем, которого российские власти используют для противодействия американской пропаганде.

Ко мне приходят разные клиенты. Есть и такие, кто во всем винит Путина. Они злятся на все российское правительство , но я им пытаюсь объяснить, что во всем виновата Америка — ведь она создала проблемы в нашей стране. Я бы мог открыть свой бизнес где угодно, но для меня Россия стала домом, мне нравится русская культура, я похож на русских во многом.

Хорошо, и что же делать русским людям для противодействия западному влиянию?

Я хочу видеть все бывшие страны Советского Союза под властью России. Ладно, может, не под контролем, но было бы здорово, чтоб они дружили и работали с Россией, не с чертовым Западом.

Я бы вторгся в Европу и разгромил ее. Меня не волнуют санкции, я хочу разъединить Восток и Запад. В первую очередь мы бы пошли на польскую или немецкую границу. Построили бы стену высотой в тысячу футов. Закрыли бы ее, и все, что льется со стороны Запада, нас больше не касалось бы. Потому что я хочу сохранить Восток прекрасным и милым. Все было бы по-другому. И что самое интересное, кто хотел бы уйти на Запад — ушел бы.

Если говорить о конкретных мерах, я все время повторяю, что нужно перестать ходить в McDonald's и Burger King, ведь тем самым мы поддерживаем западные страны, их экономику. Все бы изменилось, если бы ты не покупал ни одной вещи, сделанной на Западе, если бы ты не летал отдыхать в Европу. Люди должны полностью отгородить себя от влияния Запада. Во-вторых, в России должно быть больше своего производства, больше сотрудничества с Китаем.

Единственная страна, с которой Россия должна работать, — Китай. Наши страны должны поддерживать друг друга. Они могут построить мощный экономический и военный альянс. Китай не пытается разрушить эту страну. Я люблю азиатскую культуру. Я люблю азиатский народ, потому что они не пытаются разрушить Россию. Там народ с очень традиционными взглядами. В Китае отец и мать хотят для своей дочери парня их культуры — китайца. Это здорово.

Кстати, а кого из русских общественных деятелей ты уважаешь?

Ладно, давай поговорим о моде. Что нравится твоим российским клиентам?

Мода везде одинакова. Прически, стрижки — все, что модно в Нью-Йорке, становится модно везде, приходит и сюда. Тренды зарождаются на Западе. Те стрижки, которые я делаю здесь, я бы делал и в Лос-Анджелесе. Многое оттуда и идет, кстати. Да, с ядовитого Запада, черт возьми: олдскул, односторонняя стрижка, стрижка fade. Все носят одинаковые стрижки. Геи, натуралы — все стригутся похоже. Есть даже геи, которые хотят быть похожими на девушек, но, как правило, они идут в салоны красоты. Люди хотят выглядеть стильно, поэтому они идут к барберу. Но в России даже геи не либеральны, они знают свое место — не то что в Америке. Там они будут вопить: «Ты должен принять нас, иначе ты расист! Мы можем целоваться на улице тебе в лицо, и ты не можешь ничего нам сказать».

У тебя, кажется, почти все тело в татуировках. Расскажешь о них?

Я на 95 процентов забит татуировками. На свободных местах я сделаю тату с портретами Путина и Сталина. Путина я набью на моей правой ноге. На моем теле есть несколько работ известных татуировщиков. У меня, кстати, нет уголовных наколок. Все сделано профессионально. Единственные люди, которым не нравятся татуировки, — бабушки и дедушки, они это все просто не понимают. В их времена не делали татуировки просто так — бились только криминальные элементы. В целом же у меня никогда не было проблем из-за того, что я забит.

Чего ты хочешь добиться в России? Чего ждешь от будущего?

Я ищу жену в России, хочу завести детей. Я хочу пустить здесь корни и остаться навсегда. И призываю таких же недовольных своей жизнью, как я, покинуть Запад и перебраться сюда. Некоторые из моих друзей уже переехали из США в Россию. Скоро они переведут сюда свои капиталы, и мы вместе откроем еще один барбершоп. В общем, хочу, чтобы как можно больше людей последовали моему примеру и уехали из Америки.

Я считаю себя успешным бизнесменом. Я открыл свой барбершоп семь месяцев назад, и у меня уже куча клиентов. Но это, конечно, не венец моей карьеры. В течение пяти-шести лет я планирую открыть как минимум еще 23 салона, в том числе в Крыму и на Донбассе. Скажу так: если ты много работаешь и вкладываешь свои силы в дело, успех не заставит себя ждать, это лишь вопрос твоего усердия и вложений. Я чувствую себя успешным, но знаю, что мне есть куда расти.

Я хочу построить империю. Потому что я не просто бизнесмен, а политический активист. Не буду же я стричь волосы через пять лет, верно? Я буду управлять всеми барбершопами, которые открою. Хочу помочь России стать еще более мощной, хочу, чтобы эта страна была великой. И покажу местным людям, что западный путь — это не выход.

Вы знаете, многие удивляются тому, что американец переехал в Россию. Они говорят: «Вау, как это так, ты переехал из Лос-Анджелеса, зачем ты это сделал?» Они удивляются, потому что считают Америку такой замечательной. Я пытаюсь объяснить, пытаюсь показать людям реальную картину: это не то, что они видят в фильмах и телепередачах.

Вот, например, когда я гуляю в Сокольниках, я вижу много прекрасных семей, бегающую по дорожкам детвору. Я не вижу геев, наркоманов, преступников, бездомных. Стоит мне оказаться в американском парке, и там будет куча бездомных, скорее всего там будут педофилы, которые насилуют детей, там будут гомосексуалисты, занимающиеся сексом. Всюду шприцы, наркоманы, бездомные. И еще дерьмом воняет. С семьей туда точно не сходишь.

В Америке, кстати, очень легко достать наркоту. В свое время у меня были проблемы с законом как раз из-за этого, хотя я не продавал, только сам употреблял — в 20 лет я сидел на героине. Сейчас я против наркотиков и наркоманов. Не употребляю ни наркотики, ни алкоголь уже девять лет — будь иначе, я бы не достиг всего того, что имею сейчас. Сейчас я только сигареты курю. Но прошлое свое ни от кого не скрываю.