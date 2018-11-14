Жертвы лотерейного проклятия

Большой выигрыш в лотерею не всегда приносит счастье. Огромные деньги вынуждают отказываться от любимых занятий и привычек, разрушают отношения и сводят людей с ума. Новоиспеченные миллионеры разоряются, кончают с собой и становятся жертвами преступлений. «Лента.ру» изучила истории жертв лотерейного проклятия.

Шесть лет назад Адриан Бейфорд из небольшого английского городка Хейверхилл выиграл в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов. Он никогда не был богат: работал почтальоном, потом завел музыкальный магазинчик и стал торговать старыми пластинками. На отпуск с женой, которая работала санитаркой в местной больнице, приходилось копить весь год.

Деньги полностью изменили его жизнь. Через четыре месяца после выигрыша Бейфорд закрыл магазин пластинок и стал скупать окрестную недвижимость. Прежние знакомые и соседи жаловались, что из-за него в Хейверхилле дорожает жилье, но бывшего почтальона это ничуть не смущало. Теперь он мог позволить себе все.

Вскоре Бейфорд перебрался в роскошный особняк начала XIX века. Имение с большим домом, жилыми постройками для прислуги и конюшней стоило всего 6,5 миллиона фунтов стерлингов — сущие пустяки по сравнению с его состоянием. Он украсил особняк сверкающими рыцарскими доспехами, а у въезда поставил пару каменных вепрей. Перед домом паслись лохматые шотландские коровы, а на Рождество гостей встречала огромная фигура Санта-Клауса.

Simon Jacobs / ZumaPress / Globallookpress.com

В 2016 году Бейфорд открыл новый музыкальный магазин, а через пару лет — еще один. «Я большой фанат рока, — пояснял он. — Особенно тех групп, где действительно играют на инструментах, вроде AC/DC, Aerosmith и Iron Maiden». Его всегда тянуло к музыке, а теперь у него появились деньги на любимое хобби. Миллионер устроил два рок-фестиваля прямо возле дома и подумывал о покупке завода грампластинок.

На первый взгляд, все шло замечательно, но приятели знали, что ему не до веселья. Лотерейное проклятие разрушило его семью и оставило его в одиночестве.

Лотерейное проклятье

Большие деньги часто не доводят до добра. Еще в 2001 году журнал The American Economic Review писал, что каждый четвертый победитель лотереи становится банкротом. А в 2009 году исследователи из Парижской школы экономики выяснили, что слишком быстрый рост индивидуального дохода нередко сопровождается изменением образа жизни, которое повышает риск смерти. Многие просто не готовы к богатству и мгновенно прожигают свалившиеся на них деньги.

Канадка Шерон Тирабасси, жившая на государственное пособие, выиграла в лотерею 11 миллионов канадских долларов (54 миллиона рублей), но всего через несколько лет осталась у разбитого корыта. Она старалась не жадничать и помогать друзьям и знакомым, которые жили в бедности. Для этого Шерон купила несколько домов и сдавала их по дешевке, оплачивала людям жилье, одалживала деньги на тюремные залоги и бизнес. Еще несколько миллионов она подарила родителям и многочисленным братьям и сестрам.

О себе Тирабасси тоже не забывала. Она купила четыре автомобиля, в том числе огромный джип «Хаммер», и ездила отдыхать во Флориду, Лас-Вегас и на Карибы. Когда остановилась, на счету осталось всего 750 тысяч. Ей пришлось забыть о роскоши, переехать в съемную квартиру и снова устроиться на работу.

Это далеко не худший исход. Когда 47-летний техасец Билли Боб Харрелл-младший, с трудом кормивший семью на нищенскую зарплату, выиграл 31 миллион долларов, он тоже решил подумать о других. Он накупил друзьям и родственникам домов и квартир, пожертвовал десятки тысячи долларов своей церкви и раздал беднякам 480 индеек.

Из-за слухов о его щедрости он стал жертвой преследователей, желающих урвать свою долю. Чтобы отделаться от них, ему пришлось несколько раз поменять телефонный номер. В довершение всех бед от него ушла жена. «Победа в лотерее было худшим, что со мной произошло в жизни», — признался Харрелл финансовом советнику. Вскоре после этого он покончил с собой.

Большой выигрыш довел до могилы многих любителей лотерей. Получив 20 миллионов долларов, Джеффри Дампье-младший из Иллинойса развелся, отдав половину денег бывшей супруге, и женился на другой. Это была роковая ошибка. Сестра новой жены заманила его в квартиру, где они с бойфрендом связали Дампье по рукам и ногам и вымогали у него деньги, а затем застрелили из дробовика.

Illinoislottery.com

«Бывают дни, когда мне хочется вернуться к старой жизни, когда я просто получал жалование раз в две недели», — признается автомеханик Вилли Сили из Нью-Джерси, поделивший с друзьями огромный джекпот — 450 миллионов долларов. После уплаты налогов ему досталось всего четыре миллиона, зато теперь ему не дают проходу телевизионщики, дальние родственники, и все чего-то хотят. Сили советует победителям лотереи не повторять его ошибку и не привлекать к себе внимания. «Просто исчезните, — говорит он. — Бегите, пока еще можете».

Шофер, садовник и его любовница

Брак Адриана Бейфорда из Хейверхилла распался всего через 15 месяцев после победы в лотерее. По слухам, он подал на развод, потому что жена изменяла ему с садовником. Британская желтая пресса утверждает, что именно поэтому он переехал садовника машиной для гольфа и сломал ему ногу. Сам Бейфорд категорически отрицал связь между разводом, садовником и инцидентом с машиной для гольфа.

С тех пор он почти пять лет без особого успеха пытался наладить личную жизнь. В 2014 году миллионер взял на службу приезжую из Польши по имени Марта Ярош, которая до того работала на колбасной фабрике. Официально девушка числилась его личным шофером и телохранителем, однако следившие за ними папарацци подозревали, что их связывают не только деловые отношения.

Затем в особняке поселилась работница конюшни Саманта Бурбидж, с которой миллионер познакомился в интернете. Несмотря на приличную разницу в возрасте — девушка была на 16 лет младше, этот роман оказался самым долгим. Миллионер завалил ее подарками, купил ей стадо чистокровных жеребцов, а затем и целую конную арену в другом графстве, стоившую 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

@wilxTV

В итоге Бейфорд сделал Бурбридж предложение, и она согласилась. Они уже планировали свадьбу, когда девушка решила разорвать отношения и уехала, захватив с собой 30 коней стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов, машину для перевозки лошадей, «Мерседес» и пару черных лабрадоров, которые жили в особняке. Миллионер винил в размолвке избыточное внимание публики к их роману. «Знаете, почему она ушла? — говорил он. — Я скажу вам правду. Из-за прессы».

После этого Бейфорд пытался завести отношения с 40-летней официанткой из местного итальянского ресторана, с которой познакомился еще до выигрыша. Они встречались несколько месяцев, но в июне 2018 года и она его бросила. У нее был веский повод: в телефоне миллионера обнаружились свежая интимная переписка с Ярош.

По словам знакомых Бейфорда, он убежден, что причина всех его проблем и неурядиц — это богатство. В конце концов, если бы у него не было денег на садовника, то, возможно, и не пришлось бы заново налаживать личную жизнь. Ему особенно досаждало то, что бывшая супруга живет припеваючи и недавно снова вышла замуж.

Это стало последней каплей. Узнав о свадьбе, Бейфорд решил уехать в Австралию и начать новую жизнь. Он уже избавился от купленной за шесть лет живности, закрыл музыкальные магазины и выставил особняк на продажу. «Его друзей беспокоит, насколько далеко это может зайти, — говорит источник The Sun. — Он почти ничего не сказал даже самым старым и близким друзьям». Возможно, ему удастся воспользоваться рецептом Сили и все же исчезнуть.