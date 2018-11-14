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Самые умные люди в истории человечества
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Самые умные люди в истории человечества 

Рамблер 1 час назад
Интеллектуальная одарённость — такая же редкость, как музыкальный талант или дар живописца. Когда речь заходит о самых умных людях, многие назовут имена крупных учёных, однако в мире были и другие люди с высоким интеллектом, но их имена не слишком известным.
1. Никола Тесла. Когда жил этот учёный и изобретатель-мистик, ещё не придумали IQ-тесты. Но специалисты полагают, что если бы Тесла всё-таки прошёл такой тест, то набрал бы 200 баллов, при том что показатель обычного человека — 90-110 баллов.
2. Кристофер Хирата. Этот астрофизик заставил говорить о себе, когда был ещё подростком. В 16 лет парня пригласили в NASA для работы над проектом по колонизации марса, а в 22 Кристофер стал доктором наук в Гарварде. Сегодня Хирата преподает в университете Огайо. IQ Кристофера — 225 баллов.
3. Мэрилин вос Савант. В 1986 году девушку признали самой умной на планете, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. В IQ-тесте она набрала 228 баллов.
4. Айнан Селест Каули. Парень появился на свет в 1999 году в Сингапуре. В 7 лет он закончил среднюю школу, а его показатель IQ — 250 баллов.
5. Уильям Джеймс Сидис. Уильям Джеймс родился в Нью-Йорке 1 апреля 1898 г. В полтора года он читал газеты, к 8 годам написал 4 книги. Повзрослев, мужчина выучил 40 языков. По разным оценкам, его IQ был от 250 до 300 баллов. Свою гениальность Сайдис предпочитал скрывать, но оставил после смерти работы по психологии, истории, космологии.
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