Ещё
Есть ли люди без отпечатков пальцев?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Есть ли люди без отпечатков пальцев? 

Рамблер 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Известно, что рисунки на пальцах у всех разные. Но оказывается, что некоторые люди уникальны тем, что не имеют отпечатков вовсе.
Папиллярные линии на подушечках пальцев формируются примерно к шестому месяцу внутриутробного развития и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Их предназначение ученые однозначно определить не могут. Одни считают, что их функция — максимальное сцепление пальцев с предметом, другие говорят о том, что они увеличивают чувствительность при прикосновениях.
Еще один феномен, который долгое время удивлял исследователей, — полное отсутствие отпечатков пальцев. Уникальных людей без папиллярных узоров не так много — около двух десятков, и известно о них уже давно. Тем не менее, причину, по которой подушечки пальцев могут быть совершенно гладкими, ученые обнаружили недавно.
В 2007 году дерматолог Питер Итин познакомился с женщиной, у которой не было отпечатков пальцев, и решил провести масштабное исследование этого феномена. В результате выяснилось, что и у другие членов семьи этой девушки подушечки пальцев были абсолютно гладкие. Для этих людей характерно наличие мутации в гене SMARCAD1, отвечающем за формирование отпечатков пальцев. Генетическое отклонение получило название адерматоглифия.
Исследования также показали, что люди с адерматоглифией имеют пониженное содержание потовых клеток в коже, но значительных проблем со здоровьем у них нет.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем делали полочку в советских унитазах91
Эпичные промахи в одежде20
Тот самый с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке31
Жертвы моды: люди, потерявшие жизнь из-за одежды7
Что на самом деле случилось с «Молодой гвардией»106
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
15:24
Необычные динозавры, о которых редко говорят
Безумный мир
11:18
Каким было «оружие возмездия» Гитлера
Истории
00:08
Японский кот распевает грузинские песни
Безумный мир
04:36
Археологические находки, озадачившие не на шутку
Вещи Истории
10:38
Невероятные открытия, сделанные в джунглях
Места
13:19
Как создали НАТО
Истории
10:01
Хитрые шпионские штучки из прошлого
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение