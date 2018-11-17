Есть ли люди без отпечатков пальцев?

Известно, что рисунки на пальцах у всех разные. Но оказывается, что некоторые люди уникальны тем, что не имеют отпечатков вовсе.

Папиллярные линии на подушечках пальцев формируются примерно к шестому месяцу внутриутробного развития и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Их предназначение ученые однозначно определить не могут. Одни считают, что их функция — максимальное сцепление пальцев с предметом, другие говорят о том, что они увеличивают чувствительность при прикосновениях.

Еще один феномен, который долгое время удивлял исследователей, — полное отсутствие отпечатков пальцев. Уникальных людей без папиллярных узоров не так много — около двух десятков, и известно о них уже давно. Тем не менее, причину, по которой подушечки пальцев могут быть совершенно гладкими, ученые обнаружили недавно.

В 2007 году дерматолог Питер Итин познакомился с женщиной, у которой не было отпечатков пальцев, и решил провести масштабное исследование этого феномена. В результате выяснилось, что и у другие членов семьи этой девушки подушечки пальцев были абсолютно гладкие. Для этих людей характерно наличие мутации в гене SMARCAD1, отвечающем за формирование отпечатков пальцев. Генетическое отклонение получило название адерматоглифия.

Исследования также показали, что люди с адерматоглифией имеют пониженное содержание потовых клеток в коже, но значительных проблем со здоровьем у них нет.