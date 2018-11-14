10 занимательных фактов о Екатерине II

Период царствования Екатерины II справедливо называют «золотым веком» империи. Это было время расцвета политического и военного могущества России. При этом сама Екатерина предстает перед нами в весьма противоречивом свете.

Прирост территорий

Время царствования Екатерины II (1762-1796) способствовало приумножению России во многих областях. Доходы казны выросли с 16 до 68 миллионов рублей, почти два раза увеличилась численность армии, а количество линейных кораблей — с 20 до 67, также было построено 144 новых города и приобретено 11 губерний, а население возросло с 30 до 44 миллионов человек.

К 1782 году Екатерина II созрела для грандиозного плана. Ею овладела идея раздела турецких территорий и создания Греческой — читай Византийской империи со столицей в Константинополе.

В планы также входило образование марионеточного государства Дакия, которое бы являлось своеобразной буферной зоной между Россией, Греческой империей и Австрией. «Греческому проекту» не суждено было жить, тем не менее, этот год принес пополнение — для России был отвоеван Крым.

Экзотические яства

Обеденный стол Екатерины впечатлял изысканностью и разнообразием. На нем можно было увидеть такие экзотические яства как пулярды с трюфелями, чирята с оливками, гато компьенский. Вполне естественно, что ежедневные траты на питание императрицы обходились в суммы до 90 рублей (к примеру, годовое жалование солдата составляло всего 7 рублей).

Веротерпимость

Внутренняя политика Екатерины II отличалась веротерпимостью. Во время ее царствования было прекращено преследование старообрядцев, активно строились католические и протестантские церкви. За содействие популяризации буддизма ламами Бурятии Екатерина была причислена к одному из проявлений Белой Тары.

Многоженство

Известно, что императрица признавала полезным существующее у мусульман многоженство, что, по ее словам, способствовало росту населения. Когда представители русского духовенства пожаловались Екатерине на строительство в Казани мечети вблизи православных храмов, она ответила примерно следующее: «Господь терпит разные веры, значит, и их храмы могут стоять рядом друг с другом».

Борьба с еврейскими коммерсантами

В 1791 году Екатериной II был подписан указ, запрещающий евреям селиться за пределами «черты оседлости». Несмотря на то, что императрица никогда не была заподозрена в плохом отношении к евреям, ее нередко обвиняли в антисемитизме. Однако этот указ был продиктован сугубо экономическими соображениями — не допустить конкуренции со стороны еврейских коммерсантов, которая могла бы пошатнуть позиции московского купечества.

Подарки

Подсчитано, что за все время своего царствования Екатерина раздарила помещикам и дворянам более 800 тыс. крепостных, установив тем самым своеобразный рекорд. Этому есть объяснение. Императрица имела все основания опасаться дворянского бунта или очередного государственного переворота.

Помощь Англии

Во время войны Англии с ее североамериканскими колониями Екатерина отказала королевству в военной помощи. По инициативе дипломата Никиты Панина в 1780 году императрица выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете, к которой присоединилось большинство европейских стран. Такой шаг во многом способствовал победе колоний и скорому обретению Соединенными Штатами Америки независимости.

Революция

К Великой французской революции Екатерина сначала отнеслась с определенной долей симпатии, видя в ней следствие неразумной и деспотичной политики французских монархов. Однако все изменила казнь Людовика XVI. Теперь охваченный свободой Париж для нее «адово пекло» и «притон разбойников». Не могла она не видеть опасности революционного разгула, как для Европы, так и для самой России.

Фавориты

Екатерининское время — период расцвета фаворитизма, весьма характерного для Европы второй половины XVIII века. Самой императрице екатериновед Петр Бартенев приписывал 23 романа.

Если верить сохранившейся переписке — ко всем любовникам ее влекло «безудержное чувство». Никто из екатерининских фаворитов не допускался к решению важных политических вопросов, за исключением двух — Григория Потёмкина и Петра Завадовского.

Со своими фаворитами Екатерина обычно жила не более двух-трех лет — дольше мешали проблемы: разница в возрасте, несовместимость характеров или жесткий распорядок дня царицы. Ни один из фаворитов не был подвергнут опале, напротив — все они щедро награждались титулами, деньгами, имениями.

Эпитафия самой себе

Незадолго до смерти Екатерина Великая составила эпитафию для своего будущего надгробия, которая стала своеобразным автопортретом правительницы. Среди прочего там есть и такие строки: «Она легко прощала и никого не ненавидела.

Она была снисходительна, любила жизнь, отличалась веселостью нрава, была истинной республиканкой по своим убеждениям и обладала добрым сердцем. Она имела друзей. Работа давалась ей легко. Ей нравились светские развлечения и искусства».