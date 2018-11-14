Британка сколотила состояние на шепоте

Студентка из Великобритании заработала 60 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей) за год с помощью своих видео, где она шепотом общается со зрителями. Как сообщает таблоид The Mirror, такой доход девушка получила от рекламы, которую она помещает в ролики.

21-летняя британка Софи Мишель (Sophie Michelle) изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате ASMR, которые считаются успокаивающими и усыпляющими. В них девушка шепотом общается со зрителями, доверительно глядя в камеру.

Благодаря сотрудничеству с рекламодателями с середины 2017 года она смогла заработать крупную сумму. Полученные деньги девушка планирует потратить на учебу.

По словам британки, о таком формате блога она узнала после того, как ее брату Джеймсу диагностировали опухоль головного мозга. В поисках лекарства от стресса она наткнулась на ASMR-записи. Позднее она решила помочь другим бороться с депрессией.

Несмотря на положительную реакцию тысяч подписчиков, некоторые обвиняют девушку в создании фетиш-материалов. Британка заявила, что допускает такое отношение к своим записям. Однако, по ее словам, она никогда не подразумевала такой подтекст.

В июне текущего года правительство Китая запретило видео жанра ASMR, официально определив их как порнографию. Все порталы обязали удалить такие ролики.

Жанр ASMR (АСМР) является одним из наиболее популярных. Авторы роликов используют шепот или шелестящие звуки, чтобы вызывать у зрителей ощущение «мурашек». Такие ощущения, полагают они, снимают стресс.