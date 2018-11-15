Неразгаданный феномен «девочки-рентгена»

Наталья Демкина: «девочка-рентген»

Родители девочки, появившейся на свет в 1987 году в Саранске, вряд ли могли подумать, что об их дочери скоро узнает весь мир.

Удивительные способности, сделавшие ее знаменитой, начали проявляться у Натальи в десятилетнем возрасте. Девочка утверждала, что помимо обычного зрения обладает еще и вторым, с помощью которого она видит внутренности человека.

Диагнозы, которые ставила людям Демкина, подтверждались врачами с поразительной точностью. Специалисты ломали головы, каким образом ребенку удается определить болезнь. Да и сама Наталья объяснить то, каким образом она видит полное внутреннее строение организма и выявляет в нем нарушения, могла с трудом. Она утверждает, что видит нечто вроде импульсов, которые идут от нездоровых органов.

“Переключить” обычное зрение на «рентгеновское» Наталье удается довольно легко, стоит только подумать об этом. Интересно, что ночью ее способности «отключаются», да и саму себя изнутри Демкина увидеть не может.

Первые диагнозы Наташа ставила родным и знакомым, а позже к ней потянулись «пациенты» со всего родного Саранска. Слухи об удивительной девочки вскоре распространились по стране, а затем и за ее пределами.

В начале 2004 года Наталью пригласили в Лондон, где она в прямом эфире одной из популярных программ продемонстрировала свои необычные способности.

А вот в Америке удивительные способности Наташи подвергли сомнению. В мае 2004 года канал Diskovery сделал фильм о Демкиной. Авторы программы решили проверить феноменальные возможности «второго зрения» семнадцатилетней. Но в ходе эксперимента подтвердить их, по мнению авторов программы, на 100% не удалось. Ее талант сочли ложным, т.к. Наталья сумела выявить патологии лишь у четырех участников эксперимента из семи.

Позже Демкина рассказывала, что ее поставили в изначально невыгодные условия и она оказалась просто психологически не готова к тому, чтобы на протяжении четырех с половиной часов проходить утомительные тесты.

А вот японские ученые остались весьма довольны результатами тестирования Демкиной в Токио. Девушка безошибочно определила диагнозы всех участвовавших в эксперименте людей. Ее даже просили повернуться к «пациентам» спиной, а также рассказать о проблемах со здоровьем человека лишь по его фотографии. Наталья справилась и с этими заданиями. Из Японии Демкина привезла свидетельство, которое подтверждает ее уникальные способности документально.

До сих пор феномен Натальи Демкиной не разгадан. Сама же Наталья продолжает свою «рентгеновскую» практику, помогая людям.