Жертвы моды: люди, потерявшие жизнь из-за одежды

Людей, которые слепо следуют всем модным веяниям в ущерб здравому смыслу, принято называть жертвами моды. Однако истории известны случаи, когда люди реально погибали из-за деталей модной одежды.

Мода на "голые" платья, распространившаяся в Европе на рубеже XVIII и XIX веков, погубила немало молодых красавиц. Девушки надевали легкие платья из муслина, газа и крепа, и для большого эффекта мочили их водой, чтобы они плотно облегали тело. Однако тренд, вполне уместный в южных странах, стал попросту опасным для модниц Англии, России и других стран с холодным климатом. В итоге девушки умирали от воспаления легких. Одной из известных жертв такой моды стала 25-летняя Екатерина Тюфякина, жена известного денди князя Петра Тюфякина. Модница носила полупрозрачные платья даже в сильный мороз, простудилась и умерла.

Кринолины, ставшие главным трендом в женской моде середины XIX века, также унесли немало жизней. Юбки легко воспламенялись — от свечей или каминов — женщины получали тяжелые ожоги и умирали в страшных мучениях. Так погибли жена поэта Генри Лонгфелло Фанни, две сводные сестры Оскара Уайльда Мэри и Эмили, балерина Эмма Ливри и многие другие.

На счету корсета тоже немало жертв. Стремясь получить максимально узкую талию, женщины затягивались в корсеты до того, что ломали себе ребра и калечили тело. Известен случай Мэри Холлидей, которая скоропостижно скончалась без видимых причин. В ее теле врачи обнаружили стальные прутья от корсета.

В 1910-х годах Поль Пуаре придумал "хромую" юбку, которая сильно сужалась ниже колена и сковывала движения. Несмотря на неудобство подобной юбки, женщина всего мира немедленно подхватили новую моду. Естественно, сразу появились и жертвы.

Во время конных соревнований в Шантильи лошадь бросилась в толпу зрителей. Единственной жертвой происшествия стала дама в узкой юбке. Она попыталась убежать и упала прямо под копыта лошади, которая протащила ее за собой. Несчастная скончалась от многочисленных переломов.

Другой громкий случай произошел с 18-летней Идой Гойетт. Девушка шла по мосту через канал Эри, споткнулась из-за узкой юбки, перелетела через перила и упала в воду. Спасти ее не удалось.