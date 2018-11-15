Жертвы моды: люди, потерявшие жизнь из-за одежды 

Людей, которые слепо следуют всем модным веяниям в ущерб здравому смыслу, принято называть жертвами моды. Однако истории известны случаи, когда люди реально погибали из-за деталей модной одежды.
Мода на "голые" платья, распространившаяся в Европе на рубеже XVIII и XIX веков, погубила немало молодых красавиц. Девушки надевали легкие платья из муслина, газа и крепа, и для большого эффекта мочили их водой, чтобы они плотно облегали тело. Однако тренд, вполне уместный в южных странах, стал попросту опасным для модниц Англии, России и других стран с холодным климатом. В итоге девушки умирали от воспаления легких. Одной из известных жертв такой моды стала 25-летняя Екатерина Тюфякина, жена известного денди князя Петра Тюфякина. Модница носила полупрозрачные платья даже в сильный мороз, простудилась и умерла.
Кринолины, ставшие главным трендом в женской моде середины XIX века, также унесли немало жизней. Юбки легко воспламенялись — от свечей или каминов — женщины получали тяжелые ожоги и умирали в страшных мучениях. Так погибли жена поэта Генри Лонгфелло Фанни, две сводные сестры Оскара Уайльда Мэри и Эмили, балерина Эмма Ливри и многие другие.
На счету корсета тоже немало жертв. Стремясь получить максимально узкую талию, женщины затягивались в корсеты до того, что ломали себе ребра и калечили тело. Известен случай Мэри Холлидей, которая скоропостижно скончалась без видимых причин. В ее теле врачи обнаружили стальные прутья от корсета.
В 1910-х годах Поль Пуаре придумал "хромую" юбку, которая сильно сужалась ниже колена и сковывала движения. Несмотря на неудобство подобной юбки, женщина всего мира немедленно подхватили новую моду. Естественно, сразу появились и жертвы.
Во время конных соревнований в Шантильи лошадь бросилась в толпу зрителей. Единственной жертвой происшествия стала дама в узкой юбке. Она попыталась убежать и упала прямо под копыта лошади, которая протащила ее за собой. Несчастная скончалась от многочисленных переломов.
Другой громкий случай произошел с 18-летней Идой Гойетт. Девушка шла по мосту через канал Эри, споткнулась из-за узкой юбки, перелетела через перила и упала в воду. Спасти ее не удалось.
Однако не только женщины становились жертвами своей преданности моде. Знаменитый адмирал Горацио Нельсон отправился на Трафальгарскую битву, увенчав себя бриллиантовым плюмажем, который получил за одну из своих побед. Яркий блеск камней помог французскому стрелку рассмотреть адмирала на расстоянии 15 метров. Нельсон погиб от мушкетной пули.