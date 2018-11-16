7 забытых художниц прошлых лет

Фонд Advancing Women Artist Foundation совместно с Индианским университетом решил создать отдельную площадку-музей, чтобы собрать работы забытых художниц XV-XIX веков. Сейчас волонтеры оцифровывают миллионы работ известных деятельниц искусства со всего мира, идентифицируя их и выделяя основные характерные особенности. Мы тоже решили рассказать о нескольких представительницах художественного общества, которые творили несмотря на отсутствие образования, безденежье и запрет на работу в мастерских.

1. Артемизия Джентилески

Артемизия — одна из самых великих художниц в стиле барокко, получившая широкое признание еще при жизни в XVII веке. В то время как художницы обычно ограничивались портретами и натюрмортами, Артемизия прославилась глобальными работами, изображающими библейских и мифологических персонажей.

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Ее стиль достаточно схож с Караваджо, но в ее картинах можно увидеть четкую линию повествования и сильных героинь, что редко встречалось в работах современников. В молодости она испытала насилие на себе — ее изнасиловал один из ассистентов отца, а затем ей пришлось пройти через всеобщее осуждение во время судебного процесса. Возможно, именно поэтому Артемизия рисовала сильных, но уязвимых женщин.

2. Элизабет Чаплин

Французская художница Элизабет родилась в творческой семье — мать была поэтессой и скульптором, а дядя — гравером. С раннего детства девушка копировала классические произведения, много часов проводя в художественных галереях.

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Со временем она выработала свой стиль, демонстрируя в работах красочные семейные сцены. В конце 30-х годов XX века Элизабет создавала общественные выставки и собрания в Нотр-Даме и стала Почетным Легионером Французской Республики.

3. Вайолент Сириэс Черотти

В XVII веке женщины занимались искусством только в качестве хобби, и их работами никто не интересовался всерьез, не говоря уже о заработке. Чаще всего женщинам предлагались красивые безделушки в обмен на лучшие работы. В некоторых странах было запрещено получать художественное образование или наниматься в мастерские — только если там нет кого-то из твоих родственников.

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Для каждого правила есть свое исключение, и в Флоренции таким исключением стала Черотти. Она рисовала в нескольких жанрах, в том числе и используя религиозные сюжеты, так что к возрасту 35 лет стала первой женщиной, чьи работы украшали церковь во Флоренции.

4. Ирен Паренти Дюкло

Эта флорентийская художница стала известна благодаря своей просветительской работе и обучению молодых девушек изобразительном искусству.

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Она была первой женщиной, которая получила статус «академического профессора» в художественной академии во Флоренции. В основном она работала с традиционными портретами, а также выполняла фрески для флорентийских церквей.

5. Карла Аккарди

Одна из самых ярких представительниц жанра абстракционизм — итальянская художница Карла Аккарди. Она была важной частью международной арт-сцены в течение 79 лет, регулярно появляясь на совместных и персональных выставках в Париже, Москве, Шанхае и Нью-Йорке.

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Ее работы использовались для коммерческих нужд, а некоторые идеи были заимствованы и растиражированы на массовом рынке.

6. Флавиа Арлотта

Эта художница тоже жила и работала во Флоренции и принимала участие в многочисленных коллективных выставках по всей Европе. Она анализировала работы своих родителей — русской скульпторши и итальянского мецената, которые вместе создавали перфомансы, выпускали литературный журнал и устраивали выставки.

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В работах Флавиа подчеркивала свою неотъемлемую связь с тем, что создавали родители, но выделяла собственные неповторимые детали.

7. Дженни Муччи

Немецкая скульпторша в своих работах выражала политическую обстановку в стране в первой половине XX века. Ей пришлось покинуть дом, где она родилась, чтобы избежать антисемитских преступлений, и до 49-го года Дженни не возвращалась в Берлин. Большинство ее работ — антифашистские заявления, которые значительно повлияли на итальянское сопротивление в 40-х годах.

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Сейчас ее скульптуры можно встретить в местах памяти участников сражений по всей Европе.