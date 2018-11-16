Как питаются космонавты на орбите

Любой человек любит вкусно поесть. При этом многие из нас наверняка задумывались о том, как происходит трапеза у космонавтов в условиях невесомости. Какие существуют особенности принятия пищи в космосе, а также, какие сложности или даже опасности подстерегают космонавтов во время завтрака, обеда или ужина на орбите Земли.

Обед Гагарина

Проблемой питания в космосе отечественные ученые озаботились еще во время полета Юрия Гагарина. Для него было разработано специальное меню, состоящее из нескольких блюд. Поскольку никто не знал, сколько на самом деле продлится его полет, пищей Юрия Алексеевича снабдили с избытком. Несколько блюд, включавшие в себя борщ, картошку, котлеты и соки были упакованы в специальные тубусы. Тем не менее, отведал первый космонавт только жидкие макароны, а также шоколадный соус и, то лишь в качестве эксперимента. Первый кому удалось нормально поесть на орбите планеты, стал Герман Титов , чей полет продолжался двадцать пять часов. Космонавт с аппетитом вкусил овощной суп-пюре, на второе употребил печеночный паштет, запив его соком из черной смородины. При этом, как позднее в своих интервью отмечал второй космонавт Советского Союза, он трижды принимал пищу, но все равно остался голодным.

Учитывая его пожелания и комментарии специалистами по космическому питанию, было подготовлено пространное меню для советских космонавтов. В него вошли: пироги с рыбой, говяжий заливной язык, пожарские котлеты, украинский борщ, антрекоты, овощные соусы, куриное филе, два десятка разновидностей соков и фруктовые пюре.

Примечательно, что спустя двадцать лет после полета первого человека в космос, советские космонавты могли выбирать себе питание на орбите из двух сотен блюд. При этом можно отметить, что отечественные космонавты питались полноценной пищей, тогда как американские астронавты употребляли сублимированную безвкусную еду из кусочков концентратов пищи, порошков и жидкостей.

В то же время можно отметить, что сама процедура питания, в частности сжимание мышц горла, в космосе происходит так же как и на Земле. Это подтвердил, как Юрий Гагарин, так и первый астронавт США Джон Глен . Единственное отличие: в космосе вкус у продуктов совсем другой.

Операция «Обед»

В то же время следует отметить, что если вопросы с тем, как должна быть упакована пища, с ее составом и ингредиентами был решен в СССР относительно быстро, то сама процедура еды оказалась сложна и выглядела как научный эксперимент. Во время первых полетов еда просто выдавливалась в рот из тюбиков похожих на зубную пасту. Но, так можно было питаться день, два, неделю, не больше. Очень быстро обитатели орбитальных станций начали просить у ученых нормальной пищи и человеческих условий ее потребления.

В итоге перед полетом каждый космонавт стал выбирать себе личное меню, рассчитанное на неделю. Сегодня на орбите можно отведать даже свежие фрукты. Сложнее вопрос с самим принятием пищи. Ее доставляют в космос в специальных контейнерах, в которых находятся блюда, упакованные в консервные банки, подвергшихся термической обработке поочередно предельно высокими, а затем низкими температурами. Во время обеда данные банки ставят в специальные гнезда на кухонном столе. В них они подогреваются, а затем вскрываются обычными консервными ножами. Едят пищу ложками, как и на Земле.

Сложнее с супами и компотами. Пакеты с концентратами данных блюд подсоединяют к специальной установке, в которую аппарат добавляет нужное количество воды. Пьют жидкость прямо из этого пакета.

Сложнее всего обстоит дело с хлебом. Дело в том, что любая крошка в условиях орбитальной станции может причинить огромный вред, испортив оборудование либо попав в глаз или ухо космонавта. Чтобы этого не произошло в «кухонный стол» вмонтирован специальный вентилятор, который засасывает и уничтожает крошки хлеба.

Не меньшую опасность представляет питье. В условиях невесомости жидкость в организме человека пытается подняться, вверх вызывая закупорку носа и отек лица. Борются с этим неприятным эффектом, принимая во время питья определенное положение тела.

Интересно отметить, что отдельно учитывается калорийность продуктов. Мужчина в космосе должен день потреблять 3200 килокалорий, тогда как женщина 2800.