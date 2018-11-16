Как торговец пирогами стал соратником Петра I

Дом Александра Меншикова в Санкт-Петербурге считался самым роскошным. Он был первым генерал-губернатором города на Неве, первым дворянином, получившим титул герцога от русского царя, первым членом Верховного тайного совета. «Торговец пирогами», стал лучшим другом государя, он был смел и амбициозен.

Одни историки утверждали, что Александр Меншиков был безграмотным, другие уверяли, что только человек большого ума и хитрости мог бы достигнуть таких вершин.

Кроме того в архиве Российской Академии Наук хранится письмо, подписанное лично Исааком Ньютоном о том, что Меншиков избран членом Лондонского королевского общества. Фактически он стал первым русским, удостоившимся такой чести.

Его личность была одной из самых ярких и противоречивых в XVIII веке. А его судьба до сих пор поражает своими головокружительными взлетами по карьерной лестнице и такими же стремительными падениями в самую бездну.

В день рождения «Алексашки», которого в стране знали, как «полудержавного властелина», SPB.AIF.RU вспоминает историю его знакомства с царем.

Из прислуги в вельможу

Граф, светлейший князь Ижорский и князь Священной Римской империи, генералиссимус морских и сухопутных войск — список тутулов и наград Маншикова занимает несколько строчек. Тем не менее, часть историков утверждают, что человек, стоявший фактически у руля власти, был скромного происхождения и если бы не счастливый случай, то не видать ему было бы такой славы и роскоши в жизни. Историк Николай Костомаров писал, что это был сын небогатого литовского шляхтича. Якобы он торговал пирогами, когда его заметил сподвижник Петра — Франц Лефорт . Смелый активный юноша приглянулся ему, и тот взял его к себе в прислуги.

Правда, это мнение разделали не все. Так, к примеру, Александр Пушкин был уверен, что это шутка бояр, недовольных политикой Меншиковым. Вот только она была так популярна в свое время, что по ошибке принята историками за истину.

«Меншиков происходил от дворян белорусских. Он отыскивал около Орши своё родовое имение. Никогда не был он лакеем и не продавал подовых пирогов», — писал он.

Известно лишь то, что Александр стал денщиком будущего царя в 14 лет. У него был веселый нрав, смелость и преданность, которая так нравилась Петру. Будущий император был всего на год старше своего денщика и активно вовлекал того в свои забавы.

Правда, страсть к деньгам, которая позже прославила Меншикова, стала проявляться еще в юном возрасте. В марте 1699 года, сраженный горячкой, из жизни ушел Франц Лефорт, ближайший товарищ Петра. Известно, что после его смерти император сказал: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная». Тогда Меншикову было всего 25 лет.

К слову, после смерти Лефорта Александр Данилович занял его место возле Петра, став любимцем на долгие годы. Такая привязанность даже породила в народе слухи, что связывала их не только дружба. Сплетни о «блудном житье» Петра с Меншиковым даже повлекли за собой аресты. Так в 1698 году был привлечен к ответственности один из богатейших в стране предпринимателей Гавриил Никитин. Якобы, властный и влиятельный делец, не боясь, осуждал поступки Петра I и его Азовские походы. В итоге, по доносу 30 августа 1698 года он был арестован и умер в тюрьме, а его имущество было конфисковано. В 1702 году за распространение слухов был также арестован каптенармус Преображенского полка по имени Бояркинский, а в 1718 году — управляющий имениями вельможи Кикина.

Второй после царя

Доверие Петра к Меншикову, действительно, было огромно. За время Северной войны, длившейся с 1700 по1721 год между Швецией и коалицией северо-европейских государств, Меншиков прошел путь от поручика бомбардирской роты Преображенского полка до вице-адмирала. По воспоминаниям современников, царь так доверял интуиции фаворита, что все инструкции, директивы и наставления, которые он рассылал войскам, проходили через руки Меншикова. И, к слову, историки никогда не подвергали сомнению качества Александр Данилович как военноначальника. В делах военных Меншиков проявлял свой кипучий характер, соединенный с хитростью и расчетливостью.

В крупнейшем сражении между русскими войсками и шведской армией Карла XII — Полтавской битве — армия Меншикова разбила корпус генерала Рооса.

За Полтаву Меншиков удостоен чина генерал-фельдмаршала. Кроме того, в Тем самым по числу крепостных он стал вторым после царя душевладельцем в России. Когда же 21 декабря 1709 года Петр торжественно въезжал в Москву, то Меншиков сидел по правую руку царя, что показывало его исключительные заслуги.

Через несколько месяцев после возращения — в мае 1710 года — на Васильевском острове началось строительство роскошного здания, которое позже Петр I назовет Посольским домом. По проекту Джованни Мария Фонтаны и Готфрида Иоганна Шеделя началась работа над первым каменным домом Санкт-Петербурга — Меншиковским дворцом.

K 1714 году большинство строительных работ было завершено. Отделка же богатых интерьеров велась еще более 10 лет — до 1727 года. Это было самое роскошное здание молодого города. От Большой до Малой Невы через весь Васильевский остров протянулась усадьба с цветником и садом. Кроме того, на её территории располагались бани, медоварня, хлебопекарня, кузница.

АиФ Санкт-Петербург

Именно этот дворец стал местом самых громких пиров и балов Петра I. Так в Меншиковском дворце свадьбу сыграли царевич Алексей и принцесса Шарлотта София, а 31 октября 1710 года — племянница Петра, будущая российская императрица Анна Иоанновна с герцогом Курляндским. Правда, брак ее продлился недолго уже 10 января 1711 года Анна овдовела. Ее супруг умер в Дудергофской мызе, даже не довезя молодую супругу до своих владений. По одной из версий, его смерть наступила из-за алкогольных возлияний, которым он предавался с Петром Первым, отмечая заключение удачного брака.

К слову, во дворце Меншикова отмечал Петр и свой 38-й день рождения. Как рассказал историк Алексей Доронин, там пир продолжался двое суток.

«Развлекались танцами, стрельбой и выпивкой. Главным блюдом стола был целый жареный бык, с которым гости управились как раз за двое суток». Веселье продолжалось до самого утра, после чего Петр придумал для своих гостей новую забаву. Вокруг дома Меншикова был прорыт небольшой канал. Все приглашенные гости, кроме самого царя и его родных, должны были прыгнуть в этот канал и простоять в нем два часа, поднимая тосты и выпивая за здоровье государя. Сам хозяин дома, князь Меншиков, подарил Петру на тот день рождения 100 тысяч рублей и 28 пушек, а через неделю слег с простудой — прыжок в холодный канал дал о себе знать.

«С простой жизни начинал… »

Император Петр Великий ушёл из жизни 28 января 1725 года. В то время главным человеком при дворе в то время был князь Александр Меншиков. Когда-то именно он познакомил Екатерину с Петром I, а уже потом оказался в той самой группировке, которая и возвела её на престол. Теперь в его руках оказались бразды правления страной, но это могло сильно бросаться в глаза. Тогда и был создан Верховный тайный совет. Он должен был стать совещательным органом при императрице, но на самом деле оказался фактическим правительством — ему подчинялись Сенат и все коллегии. Царица же не являлась на заседания Верховного совета, не проявляя интереса к важным государственным вопросам.

Здоровье Екатерины I сильно подкосилось уже через пару лет после восхождения на престол — пристрастие к алкоголю, неправильный образ жизни и большое число любовников стали причиной распространения её недугов. Стало ясно, что долго царица не протянет. Тогда предприимчивый Меншиков добился от неё завещания, согласно которому власть в стране переходила цесаревичу Петру Алексеевичу при условии, что он женится на его дочери Марии. Екатерины I не стало 6 мая 1727 года.

11-летнего мальчика он даже перевез в свой дом на Васильевский остров, чтобы иметь над ним полный контроль. 25 мая состоялась официальная помолвка Петра II c 16-летней княжной. Несмотря на то, что Мария была очень привлекательна, ей не удалось заинтересовать юношу. Сохранились письма, в которых он называл ее не иначе как «фарфоровой куклой». Куда большее удовольствие ему доставляло общение с цесаревной Елизаветой Петровной.

По одной из версий, заносчивость Меншикова, считавшего, что его планам никто не способен помешать, отвернула от него молодого Петра. Однажды юноша велел перевезти все его вещи из Меншикова дворца в Петергофский.

Воспользовавшись этой размолвкой, а также болезнью Меншикова, его противники нашли протоколы допросов царевича Алексея, отца императора, и показали их юноше. Итогом этого стало то, что 8 сентября 1727 года Меншиков был обвинён в государственной измене и казнокрадстве.

Вместе со своей семьей он был сослан в Березов. Якобы в то время Меншиков произнес известную фразу: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу».

Позже в Сибири началась эпидемия оспы. Меншиков умер 12 ноября 1729 года в возрасте 56 лет. Он был предан земле у алтаря построенной его руками церкви. Много лет спустя река Северная Сосьва смыла эту могилу.