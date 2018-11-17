6 монархов на Руси, которые стали жертвами истории

Они должны были стать царями и, возможно, изменить меридиан русской судьбы. Но злой рок сделал их главными жертвами истории Государства Российского.

Дмитрий Иванович внук (1483-1509 годы)

Великий князь Дмитрий, сын Ивана Молодого, внук Ивана III, умер в заточении, так и не став активным участником политической жизни страны: слишком много было сильных характеров вокруг. Вся его жизнь — в тени матери Елены Волошанки, героя-отца Ивана Молодого, деда-царя Ивана III, и его второй жены Софьи Палеолог. В опалу он попал уже во взрослом возрасте — в 19 лет — но не собственные его поступки и намерения стали тому причиной, а борьба его матери с Софьей, интриги, которые они плели друг против друга. Первый государь, над которым был совершён чин венчания на царство, Дмитрий стал классическим князем-жертвой, каких немало в российской истории. После смерти деда его заковали в кандалы. В них он прожил четыре года — до самой своей смерти.

Дмитрий Иванович (1552-1553 годы)

Царевич Дмитрий, старший брат Ивана и своего тёзки Дмитрия Угличского, первенец Ивана Грозного , вскоре после рождения чуть было не стал царём. Отец его, тяжело заболев (или умело сымитировав болезнь), потребовал от бояр и князей присягать младенцу Дмитрию, однако многие отказались, желая видеть на престоле не младенца, а друга детства Ивана Грозного, его двоюродного брата Владимира Старицкого. Разгорелась политическая борьба, тлевшая долгие годы — до самой смерти матери Владимира Ефросиньи и его самого. Что касается царевича Дмитрия, то он не прожил и года: пренебрегши безопасностью сына, царь взял его на богомолье в Кирилло-Белозёрский монастырь. Иван считал, что обязан этому месту своим рождением. Но монастырь, «давший жизнь» Грозному, отнял её у старшего сына: при спуске царской семьи с корабля перевернулись сходни, и младенец утонул.

Иван Иванович (1554-1581 годы)

Смерть другого сына Иоанна, равно как и его жизнь, также является причиной споров. С одной стороны, Ивана-младшего описывают как болезненного молодого человека, во всём покорного отцу, с другой — как активного участника не только богомолий, военных походов и царских приёмов, но также опричных разгулов, попоек и оргий. Иван, умерший в 27-мь, был трижды женат, но первые две жены за него выбирал отец, он же удалял их в монастырь — за неспособность принести наследника. Он написал житие и службу по святому Антонию Сийскому и музыку к ней. Он же обменивался с царём любовницами. Он думал уйти из мира в Кирилло-Белозёрский монастырь и спорил с царём об условиях мира с Польшей. Возможно, среди этих фактов есть выдумки, но характер сына мог быть столь же противоречивым, как и характер его отца. Иван Иванович умер то ли в результате ссоры с отцом от удара острым предметом в висок, то ли по болезни, то ли из-за отравления. Первая версия подтверждается плохим состоянием черепа, обнаруженного при вскрытии его останков, вторая и третья — высоким содержанием ртути в теле.

Дмитрий Иванович Угличский (1582-1591 годы)

Для российской истории ключевая часть жизни царевича Дмитрия — его гибель. Сын Ивана Грозного и шестой или седьмой его жены, последний русский удельный князь, самый младший из потомков Ивана Калиты , восьмилетний Дмитрий рос обычным мальчиком, играл со сверстниками, бегал от нянек-мамок и был далёк от политических игр. Версия о причинах его гибели, развитая Карамзиным и воплощённая художественно Пушкиным, версия о насильственной смерти царевича, представляется малоправдоподобной, как и версия о чудесном спасении мальчика. С другой стороны, выводы комиссии во главе с Шуйским — о несчастном случае при эпилептическом припадке — тоже имеют ряд недостатков. Поэтому смерть Дмитрия, ставшая одним из центральных событий в истории страны, вряд ли когда-нибудь обретёт единственную, правдивую трактовку.

Алексей Петрович (1690-1718 годы)

Сын Петра I Алексей — хотя и жертва собственного отца, но не такая уж безвинная. После ссоры с Петром он из наследника превратился в политического соперника. Сбежав в Австрию, царевич строил заговоры против отца, думал даже в борьбе за власть опереться на мощь главных соперников России, шведов. Но был обманут хитрым дипломатом Петром Толстым, привезён в столицу и там по приговору суда казнён как изменник. Казни предшествовало не только судебное разбирательство, но также допросы, очные ставки и пытки. В официальном извещении о смерти старшего сына Пётр I объявил, что Алексей умер в полном раскаянии от содеянного.

Иван Антонович (1740-1764 годы)

Иван Антонович, известный в истории как Иван VI, успел даже побывать императором: он вступил на престол двух месяцев от роду и правил чуть дольше года. Захватившая власть Елизавета хотела выдворить соперника-младенца из страны, но испугалась интриг и заточила семью сначала в Рижском замке, а через несколько лет в архиерейском доме Холмогор. Четырёхлетнего мальчика отлучили от семьи, не позволяли ему видеться с другими детьми, не особо заботились о его содержании. Когда несчастному Ивану исполнилось 16-ть, его перевели в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости. Здесь он не видел ни одного человеческого лица, ни с кем не общался и, по слухам, в 19 лет сошёл с ума. Однако это не помешало охранникам умертвить безвинного молодого человека, когда его попытались освободить заговорщики. В двадцать четыре года человек, виновный лишь в том, что был в младенчестве возведён на престол, скончался. Некоторые историки предполагают, что убийство свершилось по тайному приказанию Екатерины Второй, не имевшей никаких наследственных прав на российскую корону.