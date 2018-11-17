Для чего наши предки заводили детей в лес

Наверное, все с детства помнят сказки о том, как детей заводят в лес и там оставляют в надежде на то, что они погибнут. Причём часто это делают их собственные родители. К сожалению, такое случалось не только в сказках.

Инфантицид

Интересно, что подобные сюжеты встречаются в сказках разных народов. Так, в русской сказке «Морозко» отец отвозит Настеньку в лес по приказу мачехи, которая хочет избавиться от падчерицы.

В сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель» родители решают избавиться от лишних ртов, и отец заводит двоих детей в лес в надежде, что там их съедят дикие звери.

В сказке Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик» лесоруб с женой бросают в лесу всех семерых детей. Это имело место и в реальности.

В истории и социологии даже появился термин «инфантицид», что означает традицию детоубийства. Судя по археологическим находкам, детоубийства с целью регулирования рождаемости имели место ещё в каменном веке.

Так, американский антрополог Джозеф Бёрдселл подсчитал, что общий процент детоубийств в неолитическую эпоху составлял от 15 до 50%. То есть из каждых 100 рожденных детей от 15 до 50 убивали. Правда, чаще всего родители не умерщвляли их собственными руками, а просто оставляли в безлюдном месте, где они очень быстро умирали от голода и холода.

Многие, наверное, слышали о том, что в Спарте слабых детишек сбрасывали со скалы. На самом деле такой обычай присутствовал практически во всех древних культурах. Так, в Древней Греции и Риме жертвами его, как правило, становились незаконнорожденные младенцы. Обычно их просто оставляли без присмотра в пустынных местах.

Майя, ацтеки, инки и представители других древних индейских культур приносили детей в жертву. Это было распространено и в странах Ближнего Востока — Вавилонии, Финикии, Карфагене.

В странах Азии — Индии, Китае, Японии существовала традиция избирательного убийства новорожденных девочек. Бедные индийские семьи нередко избавлялись от младенцев, бросая их в реку Ганг. Это считалось жертвоприношением. Подобную практику удалось прекратить лишь в XIX веке.

Европейские народы

Обычай оставлять детей в лесу практиковался в основном европейскими народами. Американский историк-медиевист Джон Босуэлл сообщает о том, что такая традиция присутствовала у древних германцев. При этом младенцев предписывалось умерщвлять до того, как они впервые вкусили пищи. Британский энциклопедист Джон Лаббок рассказывает о детских останках, обнаруженных на территории Великобритании — детей явно принесли в жертву.

В «Повести временных лет» мы читаем о принесении в жертву во время правления князя Владимира (ещё до принятия христианства) варяга Феодора и его сына Иоанна. Первоначально предполагалось принести в жертву языческим божествам одного лишь отрока Иоанна.

Детоубийства были нормой у народов, живущих в экстремальных климатических условиях, например, эскимосов Крайнего Севера и аборигенов, проживавших в засушливых пустынях Центральной Австралии.

Наблюдались даже случаи, когда убивали младшего ребенка и его мясом кормили старших детей. Иногда даже матери-аборигенки ели своих детей, чтобы получить от них «жизненную силу».

Причины детоубийств

Почему же с детьми так поступали? Во-первых, в древности и Средневековье жизнь детей не так ценилась. Рожали обычно помногу, и детская смертность была достаточно высока. Во-вторых, новорожденных не считали полноценными людьми. В-третьих, благополучие рода, племени или семьи ставилось выше, чем благополучие отдельного ребенка.

Колесник в «Демографическом энциклопедическом словаре» дает следующее пояснение: «Инфантицид… был обусловлен низким уровнем развития производительных сил, ограничивавшим возможности человеческого коллектива содержать большое число нетрудоспособных его членов. Детоубийство являлось одним из факторов, регулировавших демографические процессы в первобытном обществе… При переходе к рабовладельческому строю детоубийство утрачивает своё значение, однако его пережитки, освященные традицией и религиозными представлениями, сохранялись очень долго. Платон и Аристотель допускали детоубийство как средство стабилизации численности населения греческих полисов».

От каких детей старались избавиться?

Прежде всего от «лишних ртов». Если семье было нечем прокормить ребенка, то его могли принести в жертву если не в прямом смысле этого слова, то в переносном.

Попадали в «группу риска», конечно, больные и ослабленные дети, так как они становились обузой для сородичей. Могли убить или бросить ребёнка с каким-либо уродством, так как полагали, что он может быть зачат от дьявола или демона.

Некоторые африканские народы убивали близнецов, считая их дьявольским порождением. Американский журналист Джон Кеннан отмечал случаи ритуальных убийств одного из близнецов у коряков.

Девочки тоже часто не являлись желанными детьми. Ведь женщины были слабее мужчин и не могли работать так, как они, а также воевать. К тому же, выйдя замуж, девушка переставала помогать своей семье. В общем, содержать девочек было невыгодно.

Как уже говорилось выше, старались избавиться от внебрачных детей. Это являлось позором для женщины, к тому же матери было сложно одной прокормить ребёнка.

Избавлялись от детей самыми разными способами. Их не только заводили в лес, но и топили, душили и тайком хоронили. Порой родители поступали более «гуманно», просто переставая кормить ребенка или не ухаживая за ним во время болезни.

Иногда детей просто выгоняли из дому. Понятно, что это было легче сделать, если ребенок не родной. У мачехи обычно бывали свои собственные дети, поэтому забота о падчерице или пасынке ей была ни к чему. Если все же не хотели смерти ребенка, подбрасывали его к воротам церкви, богатого дома или приюта.

В наше время традиции детоубийства (в основном новорожденных девочек) сохранились в некоторых странах третьего мира, и власти активно пытаются с ними бороться.