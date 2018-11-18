Почему на самом деле развелись Мордюкова и Тихонов

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов могли бы стать самой красивой парой отечественного кинематографа. О Тихонове мечтало подавляющее большинство советских женщин, да и Мордюкова была очень привлекательна. Однако супруги все-таки развелись. Многие считают, что причиной тому стала трагедия, которая случилась с их сыном. Но на самом деле эта версия далека от истины.

Смерть сына?

Нонна Мордюкова познакомилась с Вячеславом Тихоновым во время съемок фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия». В 1948 году состоялась премьера картины, а спустя 2 года Модюкова и Тихонов зарегистрировали свои отношения. Вскоре на свет появился их сын Владимир. С ранних лет мальчик был окружен людьми искусства, поэтому неудивительно, что, окончив школу, Владимир решил пойти по стопам своих родителей. Он поступил в Щукинское училище, а после учебы его пригласили в театр Советской армии. Кроме того, Тихонов-младший исполнил несколько ролей в кино. К сожалению, актерская карьера Владимира оказалась короткой. Согласно официальной версии, он скончался от сердечной недостаточности. Но его первая супруга Наталья Варлей утверждала, что причиной смерти ее бывшего мужа стала наркотическая зависимость. Как бы то ни было эта трагедия произошла с 40-летним Владимиром Тихоновым в 1990 году. К тому моменту его родители уже находились в разводе, и причем далеко не первый месяц.

Не любовь?

Мордюкова и Тихонов развелись еще в 1963 году, прожив в браке 13 лет. Возможно, они расстались бы и раньше, но мать Нонны Викторовны все время отговаривала дочь от этого опрометчивого, по ее мнению, шага. Как пишет в своей книге «Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов: как казачка Штирлица любила» Виталий Кондор, Ирина Петровна просила Нонну: «Не бросай Славу. Он не пьет, по бабам не ходит, тебя не обижает. А если бросишь, всю жизнь проживешь одна». Однако Мордюкова все время порывалась уйти от Тихонова. Журналист Леонид Павлючик, который был близким другом Нонны Викторовны, вспоминал, что актриса признавалась ему в том, что никогда не любила своего мужа. Только потому, что Тихонов нравился миллионам женщин, Мордюкова и решила завоевать его сердце. А когда ей это удалось, она сразу потеряла интерес к Вячеславу Васильевичу. Не способствовали улучшению отношений между супругами и бытовые условия: семья проживала в проходной комнате и едва сводила концы с концами.

Или измена?

А вот Григорий Чужой, который был директором фильма «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» 1959 года, где снимался Вячеслав Тихонов, высказывал совсем другую версию о разводе актерской пары. Как-то раз Чужой вместе с Тихоновым заехали в квартиру последнего для того, чтобы собрать вещи в командировку в Чехословакию. Ключи Вячеслав Васильевич где-то потерял, поэтому просто позвонил в дверь. Однако ему никто не открыл. Сердобольная соседка вышла на лестничную клетку и поведала мужу Мордюковой и его коллеге о том, что Нонна Викторовна дома. Целый час Чужой и Тихонов просидели на лестнице, а потом дверь открылась, и из квартиры вышел мужчина. Мордюкова его поцеловала, что-то прошептала на ухо и только тут заметила мужа. Тихонов молча прошел в квартиру, собрал вещи и ушел навсегда. С тех пор, как утверждал Чужой, Нонна Викторовна с ним не разговаривала, будто именно он, посторонний человек, который случайно стал свидетелем некрасивой сцены, был виноват в разводе Мордюковой и Тихонова.