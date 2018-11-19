«Русскую логику в Китае можно отключить»

Ольга отправилась в Китай ради магистратуры в университете. Она рассчитывала попутешествовать по новой стране, и в итоге приобрела большой опыт. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Китае.

Я всегда мечтала пожить за границей. Грезила Америкой, но все вокруг говорили, что за Китаем будущее, и я сделала выбор в его пользу. Тогда я плохо себе представляла, что такое Китай с его менталитетом, мной двигал чистый энтузиазм. Думала, поеду в Китай, выучу язык, посмотрю на другую страну, попутешествую. Но я и не подозревала, каким вкладом это будет в мою жизнь.

В прошлом году я закончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова . Поехала в Китай, чтобы на рынке труда иметь преимущество в виде владения китайским языком. Я работала в крупнейших издательских домах России, училась в лучшем вузе страны, общалась с большим количеством талантливых и трудолюбивых ребят. В какой-то момент я поняла, чтобы выделяться, необходимо преимущество.

В это же время я узнала о возможности получения гранта на обучение в магистратуре китайского вуза, но перед этим требовалось пройти языковой год. Через агентство подала документы в Тяньцзиньский университет и улетела.

Первое, что я ощутила по приезде в Китай, — это колоссальное чувство одиночества. Помню, я стояла возле кофейни на территории своего кампуса, пытаясь поймать Wi-Fi и хоть как-то связаться с привычным миром, оглядывалась и замирала в диком страхе, потому что вокруг меня незнакомые страна, город, улицы и люди. Это странное ощущение, схожее с ощущением отсутствия земли под ногами, а тебе даже схватиться не за что.

С течением времени это чувство одиночества только обострялось, даже несмотря на наличие рядом иностранцев. Здесь каждый ищет себе близких по духу, чтобы хоть на мгновение обрести чувство «дома», но редко находит. Потому что в конечном итоге каждый сам за себя и для себя.

Поэтому большую часть времени я провожу либо в своих мыслях, либо в мессенджерах с родными. Благо, сейчас рядом есть любимый человек, иначе в таком режиме можно легко сойти с ума.

Китай — это не просто другая страна, это совершенно иной мир. В течение года я пыталась понять истинную сущность китайцев: задавала вопросы им самим, расспрашивала иностранцев, которые здесь давно или даже состоят в браке с китайцами, но затем поняла, что копать глубоко не нужно, все на поверхности. Они все — абсолютно разные, как и в любых других нациях.

Старшее поколение и жители маленьких городов — именно такие, какими их представляют жители других стран в своих стереотипах. Бескультурные, громкие, чавкающие и харкающие, со специфичными запахами.

Однако современное поколение очень сильно отличается. Они умны, образованы, трудолюбивы и очень культурны. Особенно в мегаполисах вроде Пекина и Шанхая.

Я учусь в группе с китайцами на факультете журналистики и коммуникаций в Шанхайском университете. Я вижу темы, которые их интересуют, и работы, которые они делают, слышу их рассуждения и пытаюсь понять мышление. В конечном счете, я осознаю, что они — это то поколение, которое изменит наше с вами представление о китайцах.

Но пока они имеют меньший вес в обществе, проживание в Китае остается очень специфичным. В прошлом году я побывала примерно в 10 городах Китая. Мне показалось, что они почти ничем не различаются друг от друга. Разве что в маленьких городах на иностранцев смотрят как на инопланетных существ, совсем еще маленькие дети могут даже заплакать при виде светловолосых и голубоглазых людей. Все хотят с тобой сфотографироваться или потрогать тебя. В этом смысле китайцам совершенно незнакомо такое понятие, как личное пространство. Один из движущих ими принципов — «куда все, туда и я».

Например, если вы видите два кафетерия — один с очередью на входе, а второй пустой (пусть и с одинаковым ассортиментом/ценами/качеством), китайцы, скорее, пойдут туда, где уже есть народ. То же самое с кассами на вокзалах — три окошка с очередью в 15 человек, а рядом пустое 4-е, и почти никто не додумывается встать туда. Нашу русскую логику здесь можно отключить, ей не поддается почти ничего. При этом я считаю, что китайцы заслуживают уважения за то, что очень много работают. Иногда даже слишком много.

Зарабатывать в Китае не сможет только ленивый. Потому что в действительности деньги здесь повсюду и их много, остается только разобраться со своими моральными принципами. Можно брать модельные и танцевальные подработки, можно работать преподавателем английского языка. Все это хорошо оплачивается: при расчетливом распоряжении деньгами можно запросто накопить неплохой стартовый капитал для собственного бизнеса. Однако эта деятельность чаще всего нелегальная, и можно попасть под полицейский рейд, после чего вам выпишут штраф и депортируют на родину.

Вот с легальным бизнесом для иностранцев в Китае уже сложнее. Если ты не хочешь брать в долю китайца, то придется платить большие налоги государству. Ну и сталкиваться с ситуациями, где с тебя, как с иностранца, все и всегда хотят взять больше. После лингвистических курсов в Тяньцзиньском университете я получила полный грант на обучение в Шанхайском университете.

Получить грант оказалось достаточно легко. В моем случае речь идет о магистратуре. Для учебы на китайском необходимо предоставить сертификат HSK 4 или 5 (экзамен на уровень знания китайского языка). Для учебы на английском —IELTS, TOEFL или диплом международного вуза. А также подготовить рекомендательные и мотивационные письма.

Грант покрывает учебу, проживание, страховку и дает ежемесячные выплаты в размере трех тысяч юаней (примерно 30 тысяч рублей). Китайская магистратура длится два года (иногда три), первый год — учебный, второй дается на написание магистерской работы. Когда среди всей профессиональной китайской лексики я понимаю, о чем идет речь на паре, мне довольно интересно, потому что я сравниваю полученные мной профессиональные знания и навыки в России с Китаем.

Тот опыт, который я приобретаю в Китае, стоит многого. Если бы год назад мне показали всю предстоящую перспективу со всеми ее сложностями, я бы все равно на нее согласилась. Возможно, лишь с некоторыми поправками.

Люди, работа, путешествия, учеба в другой стране — драгоценный опыт. Не говоря уже о тех колоссальных внутренних изменениях, которые происходят с тобой по мере проживания подобного.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.