Смех и таблетки из ртути: абсурдные смерти монархов

На протяжении истории правители разных государств по-разному уходили в лучший из миров. Кто-то умирал своей смертью, кому-то «помогали» проститься с жизнью недруги, кто-то погибал в сражениях. Но некоторые монархи «отличились» совершенно нелепыми кончинами из разряда «нарочно не придумаешь».

Мартин Арагонский

Король Сицилии был неплохим королем и полководцем, но в историю вошел не за какие-то великие заслуги, а благодаря своей необычной судьбе, а вернее, смерти.

Правитель скончался от… приступа смеха. Во время одного из застолий, Мартин услышал забавную историю, рассказанную придворным шутом. Король зашелся смехом и не мог остановиться. Бесконтрольный хохот привел к асфиксии, монарх скончался прямо за обеденным столом.

Бела I

Король Венгрии правил страной всего три года и погиб при странных обстоятельствах. Когда он сидел на троне, на него вдруг упал навес, который задавил монарха насмерть. Некоторые подданные Белы считали, что смерть монарха — вовсе не несчастный случай, а результат покушения на его жизнь. Доказано, впрочем, это не было.

Чингисхан

О жизни этого легендарного полководца сложено немало легенд. Такое же множество слухов ходит и о его смерти. Историки называют разные версии его гибели: от внезапной болезни до падения с лошади. Есть и еще одна интересная легенда.

Известно, что великий хан Монгольской империи имел огромный гарем. Брал в него он жен и дочерей правителей поверженных его армией государств. Однажды одна из них решила отомстить Чингисхану, и когда он позвал ее разделить с ним ложе, укусила его за шею. В укус девушка вложила, видимо, всю свою ярость и боль: ей удалось разорвать Чингисхану сонную артерию.

Фридрих Барбаросса

Король Германии и Император Римской империи слыл одним из самых видных политиков своего времени. Его боялись недруги и уважали воины, ведь во всех походах Барбаросса участвовал наравне с другими рыцарями. Было бы вполне логично предположить, что свой земной путь правитель закончил в одном из сражений, погибнув от руки врага. Но, увы, это не так. Смерть Фридриха оказалась бесславной.

Во время третьего крестового похода, облаченный в тяжелые доспехи монарх случайно соскользнул с коня при переправе через реку. Вес рыцарской «одежды» прижал Фридриха ко дну и правитель попросту захлебнулся. Помочь правителю никто не успел.

Цинь Шихуанди

Великий император вошел в историю как создатель первого централизованного китайского государства. Но была у правителя одна особенность: он ужасно боялся смерти. Шихуанди всерьез хотел найти эликсир бессмертия, привлекая к его поискам или созданию шаманов, волшебников и алхимиков. Разумеется, безрезультатно.

Но однажды императору доложили, что одному врачевателю удалось создать удивительные пилюли. Цинь Шихуанди был в восторге. Правда, недолго. «Эликсир бессмертия» содержал ртуть и правитель очень скоро скончался.