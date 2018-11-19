6 британских ученых, чьи открытия изменили мир

Британские ученые. Это словосочетание, наверное, уже во всем мире невозможно произносить или слышать без смеха. Настолько «хорошо» себя зарекомендовали парни из Великобритании на сегодняшний день. Бесспорно, случаются у них и действительно важные открытия. Но в основном это настолько странные и абсурдные вещи, что у нас возникает вполне логичный вопрос: куда действительно уходят средства, которые должны быть затрачены на научные исследования? В наше время ведь есть что открывать и изобретать. У нас над головой непокоренный космос, всякие болячки, проблемы с экологией и еще куча всего в придачу. А господа яйцеголовые (как их еще называют) совершают «поразительные» открытия в самых разных областях науки. Так, они выяснили, что 9 из 10 божьих коровок умирают от половых заболеваний; пришли к выводу, что секс гораздо лучше мастурбации. И вишенка на торте абсурда: они установили, что проблема полных людей заключена в том, что те слишком много едят. Потрясающе. Нужно срочно вручить им Нобелевскую премию. Но мы расскажем тебе о настоящих британских ученых, чьи открытия перевернули этот мир.

1. Майкл Фарадей

Этот человек — великий экспериментатор своего поколения. Именно благодаря ему город, в котором ты находишься, оснащен электричеством. Из-за него ты сейчас пользуешься мобильным телефоном, ноутбуком и прочими необходимыми тебе вещами. Ведь это Фарадей был первооткрывателем электромагнитной индукции, а заодно и изобретателем электрического двигателя. Разработки Фарадея легли в промышленное производство электричества, которое помогает тебе наслаждаться всеми благами этой жизни. Стоит отметить, что своей ученостью мистер Фарадей доказал, что если очень сильно хотеть что-то делать, разбираться в чем-то, то для этого тебе всего лишь нужна твоя голова, усидчивость, терпение и усердие. Ведь среднее образование он так и не получил, став самоучкой. Как и у любого другого великого человека, область его знаний лежала намного дальше, чем физика. Помимо других наук, Фарадей активно интересовался театром и литературой, что сблизило его с Чарльзом Диккенсом , который с большой охотой время от времени переписывался с этим британским ученым.

2. Эрнест Резерфорд

Этот человек, тоже физик, хоть и был начитанным, эрудированным и смышленым, но не признавал других наук. Как говорил он сам, наука делится на две части, одна из которых — физика, а другая — коллекционирование марок. Резерфорд был отцом основателем ядерной физики. Возможно, не стоит говорить ему спасибо, так как благодаря его открытиям мы имеем наличие в мире не самого приятного оружия массового поражения — ядерной бомбы. Но человек — существо любопытное. Не он, так кто-нибудь другой бы до этого додумался. И после всех этих великих открытий, огромных томов с научными изысканиями Резерфорду все-таки вручили Нобелевскую премию. Правда, по химии. Этот факт не огорчил, но явно очень удивил ученого, который ставил физику превыше всех наук, хоть и химиком был довольно неплохим. Как и учителем, ведь 12 учеников Резерфорда впоследствии получили по Нобелевской премии в области химии и физики.

3. Чарльз Дарвин

Как же сильно ошибался отец великого ученого, пророча сыну не самую лучшую судьбу. Детские увлечения маленького Чарльза папа не разделял. Но уже сызмальства Дарвин медленно двигался к научной карьере и будущим открытиям. Он любил внимательно следить за животными, ловить крыс, подолгу изучая их. Много путешествуя, наблюдая за природой и этим миром, Дарвин произвел на свет свое детище, работу под названием «Происхождение видов», которая поставила общество того времени на уши. Кто-то говорил, что это гениально, кто-то (в основном церковники) называл Дарвина еретиком и вольнодумцем. Но книга уже была написана, а путь назад был отрезан. Именно Дарвин ввел в обиход такие фразы, как «естественный отбор», «эволюция» и многое другое. При всем этом ученый до конца жизни оставался глубоко верующим человеком, не отрицая существования Бога. Просто говорил о том, что люди произошли не от него, а от обезьян. Еще он запомнился не только этим, но и своей страстью писать письма. Количество его адресатов достигает двух тысяч, а всего писем за свою жизнь ученый написал около пятнадцати тысяч. Интересно, кто все эти люди, общавшиеся с этим великим человеком?

4. Александр Флеминг

Знакомься, это папа антибиотиков. Он всю свою жизнь работал для того, чтобы ты меньше болел, а свои недуги ты переносил намного проще. А еще этот человек — пример того, как грамотно нужно уметь распоряжаться счастливыми случайностями, которые с нами происходят. Ведь его открытия — это чистой воды везение. Первый большой опыт, который сделал переворот в медицине, Флеминг произвел в 1920 году. Тогда он часто болел, и, может, поэтому ему в голову пришла довольно странная мысль помазать некоторые участки чашки Петри, где находились бактерии, своими соплями. Через несколько дней он обнаружил, что бактерии были уничтожены. Так Флеминг смог сделать вывод о том, что в организме человека есть определенный фермент, который способен противостоять микробам. А спустя годы Александр открыл пенициллин, устроив в медицинской науке революцию. Все тоже вышло случайно. В его лаборатории частенько царил бардак. И как-то однажды ученый случайно обнаружил, что в чашке Петри, которая, видимо, была его талисманом удачи, выросла колония плесневых грибов. Они уничтожили помещавшиеся в чашке бактерии. Спустя год Флеминг опубликовал свой революционный труд, заслужив звание не только великого ученого, но и в 1999 году — звание одного из ста важных людей 20 века.

5. Годфри Хаунсфилд

Еще немного на тему медицины. Об этом человеке принято говорить, что он изменил ее в одиночку. Это они, наверное, про Флеминга забывают. Но спорить не будем: вклад этого ученого в науку огромен, а главное, полезен нам с тобой. Если бы не этот человек, изучать и лечить наши некоторые болезни было бы довольно проблематично. Во-первых, мы бы, может, о них и не знали, если бы не сэр Годфри. Мы, кстати, не зря назвали его сэром. Этот титул ему присвоила сама королева Англии. Видите, как много он значит для страны, ведь не каждому Елизавета Вторая раздавала такие звания. Так что же сделал этот человек? Отвечаем: сэр Годфри изобрел метод компьютерной томографии, или, как говорят у нас в народе, КТ. Кстати, нельзя не упомянуть о том, что никакого открытия вообще могло не быть, если бы не «Битлз». Да, ливерпульская четверка, сама того не зная, помогла группе ученых. Ведь компания, где работал Хаунсфилд, занималась не только научными изысканиями, но и звукозаписью. А контракт с Битлами помог их дальнейшему финансированию. Так что отрицать силу музыки определенно не стоит.

6. Стивен Хокинг

Ну, этот мэтр науки, к сожалению не так давно ушедший от нас, в представлении не нуждается. Но мы не могли не поставить его в один ряд с теми, о ком уже сказали, ведь его исследования стали тоже довольно революционными. Все эти размышления о космосе, черных дырах, квантовой механике просто перевернули привычный мир людей. Но возможно, главная заслуга Хокинга заключается немного в других вещах. Во-первых, он смог привить миллионам людей любовь к науке, выпустив ряд своих книг, основанных на его же исследованиях, но написанных простым, доступным, не заумным языком. Во-вторых, он стал примером для подражания, проявив недюжинную смелость, показав, как надо любить жизнь, как любимое дело и жажда жить постоянно будут толкать тебя вперед, как оставаться обычным человеком, несмотря на то, что тебя поломала твоя болезнь. За это и за его труд мы благодарны ему всем своим сердцем. Спасибо, Стивен!