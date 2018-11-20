Вся правда о «подвиге» Павлика Морозова

100 лет назад, в ноябре 1918 года родился самый неоднозначный пионер-герой Страны Советов — Павлик Морозов . И пионером он, по некоторым данным, не был, и геройство его весьма сомнительно. После его трагической гибели советские пропагандисты пытались сделать из него символ борьбы пионеров с кулаками. После перестройки на Павлика, наоборот, взвалили все грехи, объявили его предателем отца, семьи и всего старого уклада. Но и тот, и другой мифы толком не прижились. Слишком сложной и личной была история этого мальчика.

Деревенский детектив

2 сентября 1932 года мать Павла Морозова поехала из Герасимовки в Тавду продавать теленка. В тот же день Павел взял своего младшего брата Федю и пошел с ним в лес по ягоды. Ребята собирались переночевать в лесу и вернуться на следующий день. Однако, когда 5 числа Татьяна Морозова приехала домой, их еще не было.

Напуганная Татьяна попросила земляков поискать детей в лесу. Утром 6 сентября в осиннике недалеко от Герасимовки были найдены их окровавленные трупы. Мальчики были зарезаны. Рядом с ними стояли корзины с ягодами. Павлу Морозову не исполнилось на тот момент и 14 лет, Феде было всего восемь. Обезумевшую от горя Татьяну встретила на улице ее свекровь и, усмехаясь, сказала: «Татьяна, мы тебе наделали мяса, а ты теперь его ешь!»

По горячим следам были арестованы дед, бабка и двоюродный брат мальчиков Морозовых по отцовской линии. В доме деда и бабки нашли одежду, всю выпачканную в крови. Убийцы почти не отпирались. Показательный суд над ними потряс не только Герасимовку, но и весь Советский Союз.

Предыстория

Зверское убийство двух детей стало кульминацией тяжелой семейной драмы и продолжением предыдущего громкого уголовного дела. За год до этого был арестован и попал под суд отец Павла — Трофим Морозов . Бывший красный командир, он после гражданской войны стал председателем сельсовета Герасимовки. На новом посту он принялся брать взятки, за деньги выправлять справки и другие документы. В бытовом плане тоже «разложился» — постоянно избивал жену и четырех детей, потом бросил их и ушел к другой женщине, много пил и дебоширил.

Родня Трофима стояла за него стеной и дружно ненавидела его жену и детей. Отец Трофима бил внуков и сноху на глазах у всей деревни. Когда Трофима арестовали, его родители и брат решили, что во всем виноват Павел, оговоривший родного отца.

Однако, несмотря на все последующие легенды, никакого заявления на отца Павел никогда не писал. Сведения об этом появились из-за неточной формулировки следователя Елизара Шепелева, который расследовал убийство Павла и Феди Морозовых.

На самом деле, в 1931 году мальчик просто выступил на суде над Трофимом, подтвердив, что тот регулярно избивал жену и детей, а также брал взятки от крестьян-«кулаков». Тогда судья даже не дал ему договорить — мальчик считался «малолетним» и не мог давать показания. В документах по делу его отца не зафиксировано вообще никаких показаний Павла.

Суд приговорил Трофима к десяти годам заключения. Когда отца увезли на зону, для Павла начался ад. Дед, бабка и крестный отец обзывали его «куманистом» и прямо угрожали убить. Заступавшуюся за него Татьяну били смертным боем.

В августе, всего за неделю до гибели Павел даже подал заявление в милицию об угрозах со стороны деда. Однако его никто не защитил. 3 сентября его дед Сергей и двоюродный брат Данила закончили бороньбу, взяли сельскохозяйственные ножи и отправились в осинник, где собирали ягоды Павел и Федя.

Идейная битва

Дело Павлика Морозова растиражировала советская пропаганда. Журналисты пиарили мальчика как истинного пионера, боровшегося с кулаками. Мы не знаем точно, был ли Павлик пионером, до нас дошла только одна его фотография. На ней он без пионерского галстука. Хотя нищета в Герасимовке царила такая, что галстук вполне мог быть непозволительной роскошью.

Разоблачения кулаков, якобы сделанные Павлом, его доносы в ОГПУ, его поиски крестьян, прятавших зерно, — все это позднейшая выдумка журналистов. Единственное, что мы точно знаем — он подтвердил на суде, что отец жестоко избивал его мать и всех детей. Да суд над Морозовым и не нуждался в его свидетельстве — люди, которым за взятки Трофим оформлял поддельные справки, были арестованы, допрошены, и именно на их показаниях и основывалось все дело.

Получается, что Павлик Морозов не был ни героем, ни предателем. Он был жертвой семейного насилия и адских нравов, царивших в нищей Герасимовке. Возникают, конечно, вопросы и к местным властям. Странно, что никому и в голову не пришло как-то защитить жену и сына Морозова, свидетельствовавших против него на открытом суде. Им вполне могли бы помочь с переездом, и тогда трагедии можно было бы избежать. Например, Татьяна Морозова после гибели сыновей просто переехала в Крым и спокойно прожила в Алупке до 1983 года.

Но подлинная история мальчика из Герасимовки — цепь ошибок, преступлений и случайностей — была никому не интересна. Из Павлика Морозова принялись делать культ.

Ему ставили памятники, называли в его честь школы, улицы, парки, дома пионеров. Школьники учили биографию «пионера-героя», в которой не было почти ни слова правды. Сергей Михалков написал про «Пашу-коммуниста» стихи, их положили на музыку, и получилась песня, которую пели пионеры всей страны.

Самый знаменитый режиссер СССР Сергей Эйзенштейн принялся снимать по мотивам истории Павлика Морозова фильм «Бежин луг». Однако там он так живо изобразил погром местной церкви, устроенный крестьянами, что это шокировало даже Сталина. Незаконченный фильм приказано было уничтожить, а Эйзенштейну пришлось долго каяться прежде, чем ему разрешили искупить вину съемками « Александра Невского ».

Все это время параллельно советскому культу Павлика Морозова существовал антисоветский миф о мальчике, предавшем родного отца. «Убивать детей — это ужасно, — рассуждал писатель-диссидент Виктор Некрасов . — Но доносить на отца, зная, что это приведет тоже к смерти, разве это не менее ужасно?.. (Павлик Морозов)… призывает потомков-сверстников следовать его примеру. Следите за отцами, подслушивайте, о чем они говорят, подглядывайте, что они делают, и тут же сообщайте начальству: отец враг, хватайте его!»

В эпоху перестройки этот миф восторжествовал. 13-летнего мальчика обвиняли в том, что он своим предательством довел родных до преступления. Ему ставили в вину, что после его гибели Герасимовка стала колхозом, а крепкие крестьяне-кулаки оказались разорены. На него вешали чуть не все промахи и преступления советской власти. Про восьмилетнего Федю, зарезанного вместе с Павлом, старались не вспоминать — слишком уж страшно выглядела эта смерть от руки «крепких крестьян».

Павлик Морозов вновь стал жертвой идеологии — просто раньше из него делали героя, а теперь злодея. Как и в советское время, его реальная жизнь и страшная смерть никого не интересовали. Это, наверное, самое печальное в его истории.