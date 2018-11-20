Какие монархи наиболее успешно правили в России

В истории России было множество правителей, но не каждого из них можно назвать успешным. Те, кого можно, расширяли территорию государства, побеждали в войнах, развивали в стране культуру и производство, укрепляли международные связи.

Ярослав Мудрый

Ярослав Мудрый, сын Владимира Святого, был одним из первых по-настоящему эффективных правителей в русской истории. Он заложил город-крепость Юрьев в Прибалтике, Ярославль в Поволжье, Юрьев Русский, Ярославль в Прикарпатье и Новгород-Северский.

За годы своего правления Ярослав остановил набеги печенегов на Русь, разбив их в 1038 году у стен Киева, в честь чего был заложен Собор Святой Софии. Для росписи храма были вызваны художники из Константинополя. Стремясь к укреплению международных связей, Ярослав использовал династические браки, выдал свою дочь княжну Анну Ярославну замуж за французского короля Генриха I.

Ярослав Мудрый активно строил первые русские монастыри, основал первую большую школу, выделял большие средства на переводы и переписку книг, издал Церковный устав и «Русскую правду». В 1051 году, собрав епископов, он сам назначил митрополитом Илариона, впервые без участия константинопольского патриарха. Иларион стал первым русским митрополитом.

Иван III

Ивана III можно уверенно назвать одним из самых успешных правителей в истории России. Именно ему удалось собрать вокруг Москвы разрозненные княжества северо-восточной Руси. При его жизни в состав единого государства вошли Ярославское и Ростовское княжества, Вятка, Пермь Великая, Тверь, Новгород и другие земли. Иван III первым из русских князей принял титул «Государь всея Руси», и ввел в обиход термин «Россия». Он же стал освободителем Руси от ига.

Стояние на реке Угре, случившееся в 1480 году, ознаменовало окончательную победу Руси в борьбе за свою независимость. Принятый в 1497 году Судебник Ивана III заложил правовые основы для преодоления феодальной раздробленности. Судебник имел прогрессивный характер для своего времени: в конце XV века далеко не каждая европейская страна могла похвастаться единым законодательством.

Объединение страны требовало новой государственной идеологии и ее основы появились: Иван III утвердил символом страны двуглавого орла, использовавшегося в государственной символике Византии и Священной Римской империи. При жизни Ивана III была создана основная часть того архитектурного ансамбля Кремля, который мы можем наблюдать сегодня. Русский царь приглашал для этого итальянских архитекторов. При Иване III только в Москве было построено около 25 церквей.

Иван Грозный

Иван Грозный — самодержец, чье правление до сих пор имеет самые разные, часто противоположные, оценки, но при этом его эффективность как правителя сложно оспорить. Он успешно боролся с преемниками Золотой Орды, присоединил к России Казанское и Астраханское царства, существенно расширил территорию государства на восток, подчинив себе Большую Ногайскую орду и сибирского хана Едигея. Однако потерей части земель закончилась Ливонская война, не решив своей основной задачи — выхода к Балтийскому морю.

При Грозном развивалась дипломатия, были налажены англо-русские контакты. Иван IV был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью и эрудицией, сам писал многочисленные послания, был автором музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери, канона Архангелу Михаилу , развивал в Москве книгопечатание, поддерживал летописцев.

Петр I

Приход Петра к власти кардинально изменил вектор развития России. Царь «прорубил окно в Европу», много и успешно воевал, боролся с духовенством, реформировал армию, образование и налоговую систему, создал в России первый флот, изменил традицию летоисчисления, провел областную реформу. Петр лично встречался с Лейбницем и Ньютоном, был почетным членом Парижской академии наук

По приказу Петра I за границей закупались книги, приборы, оружие, в Россию приглашались иностранные мастера и ученые. В годы правления императора Россия закрепилась на берегах Азовского моря, получила выход к Балтийскому морю. После Персидского похода к России отошло западное побережье Каспийского моря с городами Дербент и Баку. При Петре I были отменены устаревшие формы дипломатических отношений и этикета, были учреждены постоянные дипломатические представительства и консульства за границей. Многочисленные экспедиции, в том числе в Среднюю Азию, на Дальний Восток и в Сибирь позволили начать систематическое изучение географии страны и развить картографию.

Екатерина II

Главная немка на русском троне, Екатерина Вторая была одним из самых эффективных русских правителей. При Екатерине II Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены земли, получившие название Новороссия: Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Екатерина приняла под российское подданство Восточную Грузию и вернула отторгнутые поляками западно-русские земли.

При Екатерине II значительно увеличилось население России, были построены сотни новых городов, казна увеличилась в четыре раза, стремительно развивались промышленность и сельское хозяйство — Россия впервые начала экспортировать хлеб. В годы правления императрицы впервые в России были введены бумажные деньги, было проведено четкое территориальное деление империи, создана система среднего образования, основаны обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, инструментальные мастерские, типография, библиотека, архив. В 1783 году основана Российская академия, ставшая одной из ведущих научных баз Европы.

Александр I

Александр I — император, при котором Россия одержала победу над Наполеоновской коалицией. За время правления Александра I территория Российской империи значительно расширилась: в российское подданство перешли Восточная и Западная Грузия, Мингрелия, Имеретия, Гурия, Финляндия, Бессарабия, большая часть Польши (образовавшая царство Польское).

С внутренней политикой у Александра Первого было не все гладко («аракчеевщина», полицейские меры к оппозиции), но Александр I провел ряд реформ: купцам, мещанам и казенным поселянам было предоставлено право покупать ненаселенные земли, были учреждены министерства и кабинет министров, издан указ о свободных хлебопашцах, создавший категорию лично свободных крестьян.

Александр II

Александр II вошел в историю как «Освободитель». При нем было отменено Крепостное право. Александр II реорганизовал армию, сократил срок военной службы, при нем были отменены телесные наказания. Александр II учредил Госбанк, провел финансовую, денежную, полицейскую и университетскую реформы.

В годы правления императора было подавлено польское восстание, закончилась Кавказская война. По Айгунскому и Пекинскому договорам с Китайской империей Россия в 1858-1860 годах присоединила Амурский и Уссурийский края. В 1867-1873 годах территория России увеличилась за счет завоевания Туркестанского края и Ферганской долины и добровольного вхождения на вассальных правах Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Чего Александру II до сих пор не могут простить, так это продажи Аляски.

Александр III

Практически всю свою историю Россия провела в войнах. Не было войн только во время правления Александра III. Его называли «самым русских царем», «Миротворцем». Сергей Витте так говорил о нем: «Император Александр III, получив Россию при стечении самых неблагоприятных политических конъюнктур, — глубоко поднял международный престиж России без пролития капли русской крови».

Заслуги Александра III во внешней политике были отмечены Францией, которая назвала главный мост через Сену в Париже в честь Александра III. Даже император Германии Вильгельм II после смерти Александра III сказал: «Вот это, действительно, был самодержавный Император». Во внутренней политике деятельность императора также была успешной.

В России прошла настоящая техническая революция, стабилизировалась экономика, промышленность развивалась семимильными шагами. В 1891 году Россия начала строительство Великой Сибирской магистрали.