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Главные открытия этого года
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Главные открытия этого года 

Рамблер 6 часов назад
Meerkat — новейший телескоп, который в этом году начал работать в ЮАР. Крупнейший в истории человечества телескоп состоит из 64 сверхчувствительных антенн, которые помогут изучить астрономам историю зарождения и развития галактик. Но мощный телескоп — не единственное достижение, подаренное нам учёными в 2018 году. Вот несколько любопытных открытий этого года, которые, возможно, скоро изменят жизнь.
1. Разработан новый вид пластика, в состав которого входят целлюлоза и хитин. Пластик быстро разлагается, так что не вредит природе. Пока производство его слишком дорого, но в будущем его планируется удешевить.
2. Создан экзоскелет для рабочих, которые много времени проводят, выполняя операции с поднятыми руками. Экзоскелет существенно облегчит их работу.
3. Представлен робот-спасатель, который будет использоваться в спасательных операциях, когда участие человека невозможно из-за опасной обстановки. Управляет роботом оператор, находящийся на расстоянии, а в автономном режиме он работает до двух часов.
4. Придуман аппарат, который может делать рентгеновские снимки в цвете. Кроме того, сканер способен создавать 3D-изображения. Прибор будет использоваться для диагностики заболеваний и обучения студентов.
5. Выращены светящиеся в темноте растения, способные заменить электричество. В листья растений вводят фермент, отвечающий за свечение светлячков. Из-за этого растения начинают светиться, пусть слабо, но заметно.
Какие ещё новости приготовили специалисты подготовили для человечества? Смотрите видео и узнайте.
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