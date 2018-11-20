Главные открытия этого года

Meerkat — новейший телескоп, который в этом году начал работать в ЮАР. Крупнейший в истории человечества телескоп состоит из 64 сверхчувствительных антенн, которые помогут изучить астрономам историю зарождения и развития галактик. Но мощный телескоп — не единственное достижение, подаренное нам учёными в 2018 году. Вот несколько любопытных открытий этого года, которые, возможно, скоро изменят жизнь.

1. Разработан новый вид пластика, в состав которого входят целлюлоза и хитин. Пластик быстро разлагается, так что не вредит природе. Пока производство его слишком дорого, но в будущем его планируется удешевить.

2. Создан экзоскелет для рабочих, которые много времени проводят, выполняя операции с поднятыми руками. Экзоскелет существенно облегчит их работу.

3. Представлен робот-спасатель, который будет использоваться в спасательных операциях, когда участие человека невозможно из-за опасной обстановки. Управляет роботом оператор, находящийся на расстоянии, а в автономном режиме он работает до двух часов.

4. Придуман аппарат, который может делать рентгеновские снимки в цвете. Кроме того, сканер способен создавать 3D-изображения. Прибор будет использоваться для диагностики заболеваний и обучения студентов.

5. Выращены светящиеся в темноте растения, способные заменить электричество. В листья растений вводят фермент, отвечающий за свечение светлячков. Из-за этого растения начинают светиться, пусть слабо, но заметно.

Какие ещё новости приготовили специалисты подготовили для человечества? Смотрите видео и узнайте.