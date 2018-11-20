Кто финансировал Махно, Петлюру и Белую армию

Помните реплику Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке» про деньги: «Бери, я себе ещё нарисую»? Фраза целиком и полностью описывает ситуацию с деньгами во время Гражданской войны, когда по России ходило более 2000 разновидностей валют. Население предпочитало деньги Николая II и «керенки». На чёрном рынке действовали обменные курсы, которые нужно было знать и держать в голове, чтобы не прогадать.

Но рассмотрим внимательнее, откуда деньги у воюющих сторон? Начнём с Белого движения. Оно не являлось чем-то целостным, состояло из массы войск под командованием различных полководцев, действовавших практически без координации. А как её добиться, если война идёт от Западной границы до Дальнего Востока?

Едва ли не каждый мало-мальски значимый белый военачальник выпускал собственные деньги: Бермондт-Авалов, Деникин, Врангель, Юденич, Родзянко, Колчак. И только последний располагал золотом — 470 тонн из более, чем 1000 тонн золотого запаса Российской империи. С началом Первой мировой войны часть золотого запаса вывезли в Казань, где уже в Гражданскую его захватили чешские легионеры, передав золото Колчаку, которого зимой 1918 — весной 1919 года поддерживала Антанта. Судьба золота неизвестна. Есть мнение, что часть хранится в японских банках.

Наличие золота весьма укрепляло позиции Колчака, выпустившего собственные деньги и краткосрочные обязательства. Последних в Омске с 1 октября 1918 года по 16 декабря 1919 года было выпущено на 12,5 млрд рублей, 97,4% — Колчаком. Адмирала снабжали англичане, под будущие выплаты, не обошлось без займов в английских и французских банках, общая сумма неизвестна. Англия и Франция кредитовали охотно, под обещание борьбы с германскими войсками и большевиками, которых рассматривали как союзников Германии. Японские банкиры были прагматичнее, кредитуя ради прибыли, под серьёзное обеспечение.

Колчак присвоил себе и часть денег, выпущенных в США ещё по заказу Временного правительства.

Главнокомандующий Северо-Западной армией Николай Юденич в 1919 году получил займ в 2 млн финских марок от Комитета по делам русских, который содержался на деньги Финляндии и 860 тысяч фунтов стерлингов Юденичу перечислил Колчак, в Лондонский банк. Эта валюта послужила обеспечением временным разменным знакам, выпущенным Юденичем. Но красные, заняв Псков, помешали ввести их в обращение. В июле 1919 года в одной из крупнейших типографий Стокгольма напечатали денежные знаки полевого казначейства. Обеспечение было от англичан, 1 фунт стерлингов = 40 рублей Юденича. На его деньгах имелись надписи про обеспечение всем достоянием государства Российского, что неправда. Англия давила на Юденича, и он предпринял осенью 1919 года поход на Петроград, неудачно. Юденич отступил в Эстонию, где и был добит местными войсками. Всего Юденич выпустил денег на 125 млрд рублей.

Перенесёмся на Украину, к батьке Махно. Историки и бонисты до сих пор спорят, можно ли считать собственной валютой самые разные деньги с надпечатками. Большинство их было юмористическим, вроде: «Гоп, куме, не журысь, у Махна грощи завелись». Были надпечатки с лицом Махно — «черепа».

Оккупированные города платили Махно: Екатеринослав (ныне Днепр) и Александровск (Запорожье) — по 50 млн рублей, Бердянск — 25 млн руб., Николаев -15 млн рублей, и так далее.

Симон Петлюра начал свой путь во власть, сформировав в декабре 1917 года особую добровольческую часть — Гайдамацкий кош Слободской Украины. На деньги французов.

Петлюра вырос в главнокомандующего войсками Украинской народной республики (УНР). Затем Петлюра совершил военный переворот в УНР и стал лидером украинских националистов. Он воевал с немецкими, советскими и белыми войсками, бил и украинские части гетмана Скоропадского. Петлюра имел связи с Антантой, но без фиксированных взаимных обязательств. Петлюра создал Украинскую Директорию и ввёл карбованцы, ходившие в 1918—1920 годах. Были ещё так называемые «шаги».

Директория использовала запасы денег, выпущенных еще Центральной Радой и Скоропадским, российские рубли. Немецкие марки и австрийские кроны обращались среди населения вместе с бонами городов и сел Украины. Советские деньги объявили вне закона 22 августа 1919 года. А вот «царские» деньги стали обращаться по сниженному курсу. Эмиссионным центром стал Каменец-Подольский. Часть номиналов карбованцев рисовал прославленный украинский художник Нарбут. Печатали деньги и в Германии, за 18 полётов перевезли 3 млрд Но более 200 ящиков денег осталась в Бреслау до ноября 1920-го. Потом Украина стала советской и надобность отпала.