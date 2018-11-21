Типичные фразы, которые выдают столичного жителя

Про то, что москвичи одеваются так, словно прямо сейчас отправляются за город на пикник, а гости столицы выглядят так, словно их пригласила на прием сама английская королева, сочинили уже не мало анекдотов. Однако, это не все, что выдает столичных жителей.

Лингвисты утверждают, что отличить коренного жителя столицы нашей родины также просто, как и, скажем, черное от белого. Нужно лишь прислушаться к тому, какие словечки он употребляет в своем лексиконе и сделать выводы. Проверьте себя, вдруг вы изъясняетесь как самый настоящий москвич и вполне комфортно чувствуете себя в мегаполисе.

«Я не знаю, в какой гостинице в Москве лучше остановиться, я там не бываю»

Почему-то все, кто не живет в столице, считают своим долгом поинтересоваться у москвичей, где, собственно, им лучше остановиться, если они соберутся посетить мегаполис однажды. При этом местные жители совершенно искренне удивляются тому факту, что они, оказывается, должны неплохо ориентироваться в ценовой политике отелей, хостелов или квартир. И действительно недоумевают, когда узнают, сколько люди платят за аренду квадратных метров или за гостиничный номер — для них это баснословно дорого.

«Дешевое такси? А за 200 рублей в Бутово?»

Когда по приезду им предлагают воспользоваться недорогим такси, они невозмутимо назовут самый отдаленный район и попросят доставить их туда как можно скорее и за минимальную стоимость. Потому что столичные жители знают, что за 300-400 рублей можно добраться до любого пункта и не собираются платить больше. А на все эти «такси не дорого, за 2000-3000 доставим, куда надо», пусть ведутся гости Златоглавой.

«Савеловский вокзал? Это где-то на Севере?»

Действительно, не все москвичи знают, где находится этот вокзал — пожалуй, лишь те, кто живет или работает поблизости. Для всех остальных — это нечто мифическое, находящееся на севере столицы и не являющееся достопримечательностью, чтобы периодически туда наведываться. А вот приезжие, кстати, неплохо ориентируются в той местности. Дело в том, что рядом с Савеловским вокзалом находится рынок, где некоторые предпочитают приобретать электронику, бытовую технику или какие-то вещи по стоковым ценам.

«Это у вас пробка? Да вы еще нашу не видели»

При возмущении гостей столицы, что, вот, у них развелось столько машин, что теперь город задыхается в пробках, москвичи начинают снисходительно улыбаться. Действительно, кому, как не им, знать все о том, что такое 5-6-7 часовое стояние в бесконечном потоке машин. Вы, например, когда-нибудь пробовали в час пик проехать по МКАДу или Садовому кольцу? И не надо, поверьте!

«На Красной площади и в Третьяковке я был недавно, с классом, помню, ходили…»

Столичные жители действительно стараются обходить Красную площадь и другие культовые места стороной, считая, что они там были когда-то и этого вполне достаточно, чтобы считать себя культурным человеком. И вместо хаотичного блуждания среди толпы туристов по известным достопримечательностям, они лучше посетят очередную театральную премьеру и потом с удовольствием поделятся своими впечатлениями о постановке.

«Трудом праведным не наживешь палат каменных»

Столичные жители пренебрежительно относятся к богатству, потому что знают, что честным трудом невозможно заработать приличное состояние. К тому же, они всегда выбирают работу по душе и ни за что не согласятся стать дворниками, продавцами, водителями маршрутки, строителями, официантами или дорожными рабочими. Вместо этого, они лучше сдадут в аренду «лишнюю» квартиру (а то и не одну), доставшуюся в наследство от бабушки и будут спокойно жить на эти средства.

«Встреча в центре зала на Маяковской. Ты почему еще в вестибюле? Спускайся!»

В других городах, например, в том же Санкт-Петербурге, принято встречаться у выхода/входа в метро, но только не в Москве. Столичные жители упорно будут назначать встречу «в центре зала», поэтому вам волей-неволей придется спускаться на платформу, даже если, в принципе, никуда ехать не нужно было. При этом, гостей Златоглавой поражает способность москвичей быстро перемещаться в пространстве, ворча при этом на неторопливых приезжих, и с удивительной легкостью проникать в вагон при любой давке, даже в час пик.

«При Лужкове такого не было…»

Это, пожалуй, самая излюбленная тема местных жителей, с которой они начинают обсуждать те или иные реформы власти. В последнее время про Лужкова часто вспоминают в попытках пройтись по центру, который новый мэр Москвы заботливо украсил плиткой, на европейский манер. И если гостям столицы, в принципе, нравятся все эти нововведения, то местные жители вспоминают те прекрасные времена, когда центр города был зеленым и уютным, да и старые дома не сносили, чтобы возвести на их месте очередные небоскребы или торговые центры. Поэтому при любом упоминании приезжих, что столица стала краше, москвичи лишь злобно усмехаются.

«За МКАДом жизни нет»

И хотя столичные жители считают, что центр — лишь для прогулок и работы, они ни за что не согласились бы переехать дальше 3-4й станции «от Кольца» и уж тем более, упаси боже их оказаться за МКАДом. Они по-доброму подтрунивают над теми, кто оказался в далеких спальных районах и не понимают приезжих, которые скупают квартиры в ближайшем Подмосковье, наивно полагая, что таким образом они стали ближе к столице.