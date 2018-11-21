Самые известные женщины-воры в законе

Вор в законе — это самый привилегированный статус в криминальной среде, удостоиться которого может авторитет, живущий исключительно по воровскому кодексу, среди пунктов коего значатся отказ от сотрудничества с государством и отсутствие интимных контактов с мужчиной.

Именно из-за последнего запрета на воровской сходке 1956 года было принято решение не короновать женщин подобным титулом. Но к этому «постановлению» воры пришли не сразу, а только после коронации Аглаи Демидовой, которая впоследствии нарушив оба эти правила, была извержена с трона и убита. И хотя с тех пор в уголовном мире женщины — воровки всегда пользовались неприкосновенностью, они не имели права участвовать в принятии решений сходки.

Аглая Демидова

Впервые за решётку Демидова угодила подростком после неудачной карманной кражи. Выйдя из колонии, она сделала выбор в пользу продолжения воровской деятельности, и постепенно перешла от мелких краж к грабежу квартир и магазинов. К 30 годам она успела еще дважды побывать в тюрьме, и попасться в очередной раз, когда по ностальгии решила «пошарить» по карманам. К несчастью рецидивистки, одной из жертв, оказался переодетый сотрудник милиции. Суд приговорил её к 10 годам колонии строго режима, куда она этапировалась уже имея титул воровки в законе.

Переступив порог камеры, Аглая тут же заявила о своей власти, что крайне не понравилось прежней главе проститутке Верке, затаившей на неё обиду. Безумно влюблённая в вора Жигана Демидова задумала совершить побег, закрутив роман с тюремным врачом Залевским, которого уговорила обнаружить у неё тяжёлую форму туберкулёза.

Прознавшая про интимные похождения Аглаи Верка тут же настучала об этом факте в администрацию зоны, но там ограничились уничтожением липовой медицинской карты.

Неудовлетворённая итогом Верка написала письмо ворам в законе, которые узнав о нарушении сразу двух не писаных правил — сотрудничество с представителями силовых структур и интимные отношения с мужчинами, вынесли вердикт лишить Демидову звания воровка в законе и позорно убить руками сдавшей её проститутки. Однако при злополучной попытке задушить жертву, Верка была зарезана подругой Аглаи, которая в порыве бешенства пробила голову прибежавшей на шум надзирательницы.

За новое преступление Аглае предстоял суд, куда её конвоировали два охранника. Один из них по пути решил развлечься с заключённой и увёл её в лес, где и был убит. Демидова оказалась на воле и добралась до Жигана, который, доведя до конца приговор сходки, метнул ей в спину нож.

Калина Никифорова

«Заслуги» Калины Никифоровой перед воровским миром были столь значимы, что, не имея возможность короновать её напрямую, криминальное сообщество вынесло решение надеть на неё венец через сына — Виктора Никифорова. В раннем возрасте выйдя замуж за престарелого ювелира, Калина быстро приобрела статус богатой вдовы с обширными связями и остаток жизни могла купаться в роскоши, если бы не её авантюрный характер.

Устроившись на работу в «Берёзку» она начала проворачивать мелкие спекуляции, постепенно выросшие в хитроумные валютные махинации, но случайно попалась на сбыте краденого, за что удостоилась своего единственного тюремного срока. Покинув стены исправительного заведения, она решила мошенничать только посредством ума, для чего после освобождения согласилась стать тайным осведомителем ОБХСС, став своей как в среде преступников, так и милиционеров. Калине удавалось делать деньги из воздуха, она консультировала антикваров, фарцовщиков и спекулянтов по уголовному праву, и одновременно сдавала их знакомым ворам, а потом и стражам порядка.

Когда поднялась волна репатриации евреев СССР, к Калине потянулись сородичи с просьбой посодействовать в незаконном вывозе ценностей. Мошенница согласилась помощь, предложив отъезжающим перед вылетом оставить все богатства у неё, чтобы она могла доставить груз в Израиль специальным человеком. Доверчивые эмигранты согласились на авантюру, но по прилёту так и не дождались своего имущества, а обратиться в органы с жалобой на обман, естественно, не могли. К 40 годам Калина стала миллионершей, но в советских реалиях не могла свободно пользоваться своими деньгами. Чтобы преодолеть эту несправедливость она решилась на авантюрную затею — вывезти всё своё имущество в США самолётом, но осуществлению этого дерзкого плана помешала смерть.

Софья Блювштейн или Сонька Золотая Ручка

Другой звездой криминального мира была прославленная мошенница Сонька Золотая Ручка, обожавшая обставлять свои махинации театральными приёмами. Великолепные светские манеры, знание 5 языков, утончённый внешний вид и превосходные артистические способности были верными помощниками Соньки, родившейся в семье контрабандиста. С детства крутившаяся в среде нарушителей закона, она тяготилась спокойной жизнью, и каждый раз выходя замуж, быстро разводилась, изменяя и обкрадывая супругов. Получая удовольствие только от крупных афер, она тщательно готовила свои преступления, например, отращивала длинные ногти, чтобы прятать за ними украденные драгоценные камни, или тренировала свою обезьянку, дабы та съедала золотые украшения в магазине, пока хозяйка любезничала с продавцами.

Излюбленным приёмом Соньки был изобретённый ею метод гостиничных краж — «Гуттен морген»: элегантно одевшись и облачившись в бесшумные войлочные тапочки рано утром она пробиралась в номера состоятельных постояльцев и обчищала их багаж. Если же гость просыпался, она с невинным личиком заявляла, что ошиблась дверью, а иногда, чтобы загладить вину за причинённые неудобства предлагала ему свои сексуальные услуги. Порой головокружительные приключения Соньки заканчивались арестом, несколько раз авантюристка оказывалась в тюрьмах и сибирских ссылках, откуда совершала побеги, охмуряя надзирателей, и лишь на сахалинской каторге она полностью отмотала свой срок.

Ольга фон Штейн

Первоклассная комбинаторша и воровка Ольга фон Штейн, часто копировала преступный почерк Соньки, но в отличие от неё обирала не только богачей, но обычных граждан. Будучи любовницей важных чиновников, она вымогала у них деньги, совершала дерзкие кражи и организовывала финансовые пирамиды, в капкан одной из которых попал старик Пётр Девятов, на коленях умолявший Ольгу вернуть его 4 тысячи рублей, но она была непреклонна. Впоследствии мужчина скончался, и в отношении мошенницы завели уголовное дело.

Чтобы избежать ареста, при содействии своего поклонника-адвоката, она перебирается в Нью-Йорк, переодевшись в мужское платье. Позже её оттуда экстрадировали и приговорили к ссылке. Выйдя на волю, Ольга сменила мужа, но не изменила своей воровской стезе, идя по которой, ещё не раз была осуждена за незаконное завладение средствами и имуществом сограждан.

Последнюю аферу Ольга организовала в 60-летнем возрасте, когда сведя с ума 30-летнего начальника колонии, убедила его бежать с ней и учредить очередную фальшивую кантору. План сработал, но правоохранителям всё же удалось добраться до любовной парочки: «жених» был убит, а «невеста» получила 5 лет тюрьмы.