5 советов, как стать популярным YouTube-блогером

Лисса Авеми — один из самых популярных бьюти-блогеров в русскоязычном интернете. Сегодня за блогом Лиссы следят более 1,2 млн подписчиков, каждый день узнавая новости о трендах в fashion и beauty-сферах. Лисса Авеми поделилась с читателями FashionTime.ru пятью идеями, как стать популярным блогером в YouTube.

Зачем вы хотите быть блогером?

Пожалуй, с этого нужно начинать прежде чем завести блог. Вариантов может быть масса, но самое главное — блогер должен быть искренне увлечен своим каналом, «гореть» этой идеей. Ты никогда не можешь быть уверенным в том, что у тебя "зайдет" контент. И даже, если вчера видео получило хорошее число просмотров, то завтра все может измениться. По твоей вине, по вине техники, по вине подписчиков, которые просто потеряли интерес.

Блогерство — нестабильное занятие, и нужно понимать, зачем тебе это нужно, в чем твоя миссия. Без понимания своей глобальной цели, после первого же бага в количестве просмотров или другой ошибке, есть вероятность навсегда забросить это занятие. А багов будет много. Многие блогеры из-за технических ошибок берут таймаут и, когда с технической стороной все налаживается, люди уже просто теряют интерес, и вернуть его обратно — задача очень сложная.

Есть идея — есть и блог

Будьте идейными! Нельзя стать успешным блогером, если нет идеи, какой контент снимать. Идеи должны приходить в голову постоянно. У начинающего блогера всегда должен быть план, что он будет снимать, какие фото делать и какой текст писать. Очень важно составить свое личное расписание, потому что без графика в информационном пространстве очень просто потеряться. Заведите себе планер и записывайте туда все свои идеи. Следите, чтобы у вас никогда не было меньше 10 идей, потому что очень часто бывает так, что есть варианты, что снимать/писать, но ты понимаешь, что еще не наступило то самое время, когда это будет актуально. Очень важный совет — всегда искать источник вдохновения и обращать внимание на все, что тебя окружает, и делать из этого контент.

Хороший звук важнее хорошей камеры

Хорошая камера безусловно нужна и важна, но первое — звук. Можно иметь изумительное изображение, красивый фон на заднем плане, но если звук страдает, люди смотреть не будут. Одни смотрят видео на ходу, другие ставят YouTube на задний фон, пока занимаются своими делами, третьи, абсолютное большинство, около 80 процентов, смотрят видео на смартфоне, поэтому для этой категории не будет особенной разницы в качестве видеоизображение, а звук важен всем. Самая важная задача — начать работать со звуком. Проивестируйте один раз в качественный микрофон для записи звука, и эти инвестиции окупятся моментально. К слову, на покупку хорошей новой камеры и объектива придется потратить около 100 тысяч рублей, а «петличку» с неплохим звуком можно приобрести всего за пару тысяч.

Определите свою целевую аудиторию

Чтобы быть блогером, нужно четко понимать свою целевую аудиторию и видеть, для кого вы планируете снимать видео. Целевая аудитория разных каналов разная. Даже у каналов с одинаковой тематикой может быть разная аудитория по возрасту и полу. Так, например, есть огромное количество бьюти-блогеров, но у каждого свои подписчики. Есть блогеры, которые снимают профессиональные макияжи и делятся техникой нанесения, их смотрят, в основном, взрослые люди, которые увлечены макияжем, визажисты, стилисты. Также существуют блогеры, которые мотивируют, а есть которые — развлекают. Когда планируешь создать канал, просто представь себе человека, который будет тебя смотреть. Какого пола этот человек? Сколько ему лет? В какой стране и в каком городе он живет? Чем он интересуется? Чем лучше будет прописан образ аудитории, тем проще будет понимать, что и как снимать. Одну и ту же тему видео можно подать по-разному. Таким образом, популярные челленджи у всех выглядят по-разному, потому что каждый успешный блогер адаптирует их под себя.

Выбери свою социальную сеть

Определиться с социальной сетью — очень важно. На старте карьеры, до достижения первых успехов, делать упор именно на одну определенную социальную сеть. Кому-то лучше заходит Instagram, кому-то — YouTube. Вести обе социальные сети — отличная идея, и большинство блогеров так и делают, но это подходит только в том случае, если качество контента для целевой аудитории остается на уровне. Не должно быть: сегодня хорошее видео на YouTube, но скучный контент в Instagram, и наоборот. Люди всегда чувствуют, как было сделано то, что они смотрят и пару раз на некачественный контент готовы не обратить внимание, но регулярная халтура вынуждает подписчиков проходить мимо.