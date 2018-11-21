6 артистов, которых нужно узнать до конца года

Стриминговые сервисы уже начали предлагать новогодние подборки, а до конца года нас ожидают только саундтреки к фильмам и переиздания уже знакомых альбомов. Именно сейчас настал тот момент, когда ты можешь послушать несколько совершенно новых для тебя исполнителей, чьи синглы заслуживают внимания.

1. alyona alyona

19-летняя девушка из небольшого города под Киевом этой осенью записала несколько музыкальных видео, которые стали виральными среди всех стран СНГ. Ее первая песня посвящена самой себе и девушкам, которых не принимает общество, — настоящий бодипозитивный гимн для поклонниц жанра рэп. Музыкальные критики также отметили, что у Алены отличнейший флоу и ощущение ритма, что пока не так часто встречается у девушек в этом направлении.

2. Jenni

Сильные девушки могут быть счастливыми и без отношений, сияя в соло: участница одной из самой популярной группы на корейской сцене в 2018 году BLACKPINK Дженни выпустила первый сольный сингл «Solo». Трек немедленно захватил чарты по всему миру, а в Азии даже получил статус «all-kill», попав на первые строки всех стриминговых сервисов. Песню девушка исполняет на смеси английского и корейского языков, рассказывая о том, как устала от неискренности в отношениях.

3. Wafia

Дочь двух выходцев из Сирии и Ирака, родившаяся в Нидерландах, но переехавшая в Австралию, точно может похвастаться тем, что повидала мир. В своем первом EP девушка описывает тот сложный опыт, который она получила по мере взросления: от столкновения с политическими проблемами до осознания своей сексуальности. Первый альбом поп-певицы должен выйти уже этой зимой, а сейчас ты можешь познакомиться с фанковой заглавной песнью «I’m Good».

4. Lauv

Песни Lauv регулярно сравнивают с треками Чарли Пута: каждая его песня посвящена любви и болезненным расставаниям, а музыка является сочетанием EDM и поп-музыки в лиричной обработке. Одна из его песен уже стала саундтреком ко «Всем парням, которых я когда-либо любила», а новый дуэт с Джулией Майклс легко может стать сопровождением для твоих собственных музыкальных вечеров.

5. Jessie Reyez

Певица и композитор Джесси впервые выложила свою песню еще три года назад, но получила мало поддержки, чтобы добраться до вершины чартов. Спустя некоторое время она подготовила новый эмоциональный альбом — и сейчас за ней готовы охотиться самые R&B-лейблы США. Одна из ее новых песен — «Gatekeeper» была написана по мотивам громких событий, связанных с сексизмом, а ее пронзительный вокал и джазовое наполнение бодрит и помогает расправить плечи.

6. Nao

Новый сингл этой молодой певицы из Британии сочетает в себе необычное электронное звучание и соуловый вокал, а тексты песен посвящены взрослению и наивности. Она определенно понравится фанатам SZA и FKA Twigs, которые хотят немного больше лирики и содержания.