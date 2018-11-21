Что известно о тайной семье Владимира Высоцкого

Татьяна Иваненко слыла одной из самых сексапильных актрис советского кино. Внешность артистки очень точно описал режиссер Павел Любимов , назвав ее «брижит-бардовской». По мнению Любимова, именно благодаря таким данным Иваненко не только смогла оказаться на сцене театра и на экране, но и влюбить в себя Владимира Высоцкого. Мало того, Татьяна даже родила от барда дочь.

Советская Брижит Бардо

Как пишет Федор Раззаков в своей книге «Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне», судьба свела поэта с недавней выпускницей ВГИКа Татьяной Иваненко на одной из актерских встреч. Несмотря на то, что они оба были в тот момент связаны узами брака, между ними тут же вспыхнул роман.

Вскоре Высоцкий даже устроил Иваненко поближе к себе, в театр на Таганке. Хотя Павел Любимов, который сам снял Татьяну в своей картине «Женщины», утверждал, что та была посредственной актрисой, и ее «внешние данные никак не подкрепляли себя изнутри». Тем не менее Татьяна очаровывала всех мужчин, которые попадались ей на жизненном пути. Не устоял и Высоцкий.

Настоящая любовь

Вопреки легкомысленному образу, который нарисовал Павел Любимов, по воспоминаниям знакомых Высоцкого, чувства Иваненко к барду оказались самыми что ни на есть настоящими. Рассказы коллег Владимира Семеновича и Татьяны Васильевны, приведенные в книге Бориса Кудрявова «Страсти по Высоцкому», свидетельствуют о том, что последняя была очень правильной и домашней женщиной. Именно Иваненко постоянно «вытаскивала» барда из различных передряг и запоев.

Несмотря на то, что отношения между актерами носили то постоянный, то вновь периодический характер, Юнгвальд-Хилькевич утверждал, что с Иваненко Высоцкий всегда был самим собой, в то время как с новой пассией и будущей супругой Мариной Влади поэт казался по-западному сдержанным. Кстати, автор книги «5 любимых женщин Высоцкого» Юрий Сушко уверен в том, что, когда Влади замаячила на горизонте, Иваненко даже не увидела в ней достойной соперницы. Через несколько лет Влади увела у нее возлюбленного. Все еще тоскуя по Высоцкому, Татьяна как-то раз призналась Марине, что любит ее мужа. «Я тоже люблю своего мужа», — ответила Влади.

Дочь Высоцкого?

Как известно, Высоцкий и Влади расписались в 1970 году. Спустя 2 года после торжественной церемонии бракосочетания своей соперницы с возлюбленным Татьяна Иваненко родила дочь Анастасию. Многие коллеги даже не сомневались в том, что отцом девочки был именно Владимир Семенович. Как пишет в своей книге «Владимир Высоцкий. Только самые близкие» Валерий Перевозчиков, известный актер Георгий Епифанцев признавался ему в том, что Анастасии «нужно бы фамилию Высоцкого», тем более, что та на него очень похожа.

Однако сам певец свое отцовство не признавал. Администратор театра В. П. Янклович однажды напрямую спросил у Высоцкого об Анастасии. Владимир Семенович ответил, что если бы он был уверен в том, что она его дочь, он ни за что не стал бы от нее отказываться. Тем не менее Янклович уверенно заявлял, что, по словам Ивана Бортника, Высоцкий даже помогал Иваненко после рождения девочки.

Многолетнее молчание

Как бы то ни было сама Татьяна Васильевна никогда ни с кем не беседовала на эту тему. Это молчание «советской Брижит Бардо» стало поводом для многочисленных домыслов. Так, Борис Кудрявов на страницах своей книги цитирует некоторых коллег Высоцкого, которые утверждали, что в театре ходили слухи не только о том, что Анастасия дочь Владимира Семеновича, но и том, что Иваненко могла родить девочку от какого-то актера иностранца, «югослава или поляка».