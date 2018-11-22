Цыганский иммунитет: какими болезнями не болеют цыгане

Поразительная способность цыган адаптироваться к любому климату и выживать в сложных условиях может являться следствием особенного иммунитета, который «закалялся» столетиями. Ученые склонны предполагать, что некоторые болезни обходят свободолюбивый народ стороной.

Черная смерть

Нидерландский иммунолог Михай Нетеа из Медцентра Университета Неймегена убежден, что у цыган ветви Рома, предки которых прибыли в Европу с севера Индии тысячелетие назад, выработался иммунитет к чуме, которая «выкосила» в середине XIV века треть европейцев. Ученый при содействии испанских коллег изучил реакцию цыганского иммунитета на появление в организме чумной палочки и обнаружил, что в четвертой хромосоме европейских цыган присутствуют три особенных гена. Они кодируют во врожденном иммунитете специальные толл-рецепторы, которые распознают структуру вредоносных микроорганизмов и активируют ответную реакцию.

Ревматоидный артрит

При сравнении ДНК сотни европейских цыган Рома и пятисот северо-западных индийцев, имеющих общее происхождение, Михай Нетеа также обнаружил в генетике цыган существенные изменения. Иммунолог выявил ген ADAMTS-12, который повышает устойчивость организма к аутоиммунным патологиям, в том числе ревматоидному артриту. Хотя нельзя утверждать, что цыгане Рома не страдают от воспаления суставов вовсе, но что оно, благодаря наличию особенного гена, встречается у них реже, похоже, становится научно доказанным фактом.

Туберкулез и лепра

Авторитетный журнал Pnas опубликовал результаты генетических исследований, которые доказывают, что в организме живущих в Европе цыган присутствуют особенные рецепторы, которые улучшают сопротивляемость организма к таким инфекционным заболеваниям, как туберкулез и лепра. Группа испанских, голландских, румынских и индийских медиков во главе с Хафидом Лааюни (Университет Пумпеу Фабра) и Марией Остинг (Университет Неймегена) обнаружили в цыганском ДНК рецепторы TLR1, TLR6 и TLR10, которые образовались в результате инфекционного воздействия на геном цыганских предков. Именно эти рецепторы формируют у современных цыган иммунную защиту при появлении в организме микобактерий, вызывающих туберкулез и лепру.

Рак молочной железы

Медицинские исследования позволяют предполагать, что цыганские женщины в меньшей степени страдают от рака молочной железы. Но причина не в особенном иммунитете, а менталитете и образе жизни. Онкологи научного центра им. Хатчинсона в Сиэтле во главе с Элизабет Биэйбер в результате исследований подтвердили, что риск рака груди повышается на 50% при приеме некоторых противозачаточных средств. По мнению российских онкологов, провокаторами заболевания являются переедание и чрезмерное увлечение жирной пищей, а также позднее вступление в брак и рождение первенца после 30, что втрое увеличивает шансы заболеть. Понятно, что большинство цыганок из-за устоявшегося уклада жизни, не входят в группу риска. Если научного подтверждения тому, что они не принимают противозачаточные средства, нет, то хорошо известно о ранних цыганских браках. Так, изучая пермских цыган, историк и этнограф Александр Васильевич Черных обращал внимание, что мальчики женятся в возрасте 8-15 лет и берут в жены девочку на пару лет старше. К 16-18 годам пермская цыганка непременно рожает первого малыша, при этом возраст в 19 лет считается для первой беременности критическим.

Сахарный диабет и аллергия

Всего 5% цыган продолжают кочевать. Остальные — имеют постоянное место жительства и дом, но селятся не в многоквартирных домах, а в селах и деревнях. Впрочем, жизнь на лоне природы только на руку цыганскому иммунитету, ведь с малых лет у цыганят вырабатывается стойкость к болезнетворным бактериям, заселяющих землю, и микроорганизмам, паразитирующих на животных. Исследования американских и британских ученых подтвердили, что дети, контактирующие с окружающей средой, которая далека от идеалов стерильности, реже страдают от таких аутоиммунных недугов, как сахарный диабет 1 типа и аллергия. Ученые из Массачусетского техинститута и их коллеги из Гарвардского университета исследовали микрофлору кишечника 200 детишек в возрасте до 3 лет. Оказалось, что чрезмерная чистота ограничивает количество микроорганизмов, заселяющих микрофлору кишечника, и приводит к снижению эффективности иммунной системы. А вот постоянный контакт с почвой и животными при проживании в сельской местности, напротив, делает иммунитет сильнее.

Инфаркт и старение