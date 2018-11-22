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Самые охраняемые в мире люди 

Рамблер 2 часа назад
Политики, бизнесмены, знаменитости всегда передвигаются в окружении охраны. Они не могут позволить себе просто прогуляться по парку или выпить чашку кофе в кафе без сопровождения. Ну а этих людей можно назвать самыми охраняемыми в мире.
1. Герцоги Сассекские. Принц Гарри и Меган Маркл стали самой обсуждаемой парой года: они несколько месяцев назад поженились, а недавно стало известно, что пара вскоре обзаведётся наследником. Несмотря на то, что британская королевская семья почти не влияет на политическую жизнь страны, члены фамилии строго охраняются.
2. Папа Римский. Глава католической церкви обладает очень мощной охраной. Во время визитов в разные страны Папу охраняют десятки телохранителей и полиция, а передвигается он в пуленепробиваемой машине.
3. Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Это имя не слишком хорошо известно широкой общественности, однако Хоакин некогда был одним из самых влиятельных людей в мире. Он возглавлял крупнейший мексиканский наркокортель Синалоа, который поставлял в США 60 процентов всех наркотиков. После того, как США уничтожили Усаму Бен Ладена, они объявили преступников №1 именно Гусмана. В 2016 году власти Мексики арестовала наркобарона, в 2017 его кэстрадировали в США. Сейчас Гусман находится в тюрьме и считается самым охраняемым человеком на планете.
Комментарии
принц Гарри , Синалоа , Католическая церковь , Люди , Видео
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