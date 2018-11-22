Самые охраняемые в мире люди

Политики, бизнесмены, знаменитости всегда передвигаются в окружении охраны. Они не могут позволить себе просто прогуляться по парку или выпить чашку кофе в кафе без сопровождения. Ну а этих людей можно назвать самыми охраняемыми в мире.

1. Герцоги Сассекские. Принц Гарри и Меган Маркл стали самой обсуждаемой парой года: они несколько месяцев назад поженились, а недавно стало известно, что пара вскоре обзаведётся наследником. Несмотря на то, что британская королевская семья почти не влияет на политическую жизнь страны, члены фамилии строго охраняются.

2. Папа Римский. Глава католической церкви обладает очень мощной охраной. Во время визитов в разные страны Папу охраняют десятки телохранителей и полиция, а передвигается он в пуленепробиваемой машине.