Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

В Букингемском дворце состоялась торжественная церемония, на которой известный актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Таким образом, он стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени.

В церемонии награждения принимал участие принц Уэльский Чарльз. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

"Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Более чем за 35 лет он сделал успешную карьеру актера, комика, писателя и музыканта", — сообщается на странице королевской семьи в социальной сети.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 дедом Елизаветы II — Георгом V. Он включает в себя пять степеней, присуждаемых за различные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность, за вклад в развитие страны и улучшение ее репутации на международной арене.

Хью Лори известен всему миру благодаря своим ролям в известных британских телесериалах, таких как "Черная гадюка", "Шоу Фрая и Лори" и "Дживс и Вустер". Также он сыграл гениального Доктора Хауса.