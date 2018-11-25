Настоящая Дюймовочка была горбуньей

Дюймовочка, наверно, одна из самых знаменитых героинь, придуманным великим сказочником Андерсеном. Однако кроме народных легенд об эльфах, живущих в чашечках цветов, у Дюймовочки (в оригинале — Tommelise) был и конкретный прототип. Андерсен, словно добрый волшебник, подарил своей героине счастье, которого так и не дождалась Генриетта Вульф.

Девушка была дочерью адмирала Петера Вульфа, известного также своими переводами Шекспира. Генриетта отличалась совсем небольшим ростом и к тому же была горбатой. Но это никак не повлияло на ее мягкий характер, она была очень нежной, остроумной и добродушной. Девушка стала настоящим другом для сказочника. Она поддерживала и ободряла писателя, верила в его талант, ее письма к нему полны теплоты и участия. Андерсен называл ее светлым эльфом.

К сожалению, их искренняя дружба не стала началом большой любви, хотя Генриетта и питала к писателю чувства. Однако Андерсен влюблялся лишь в красивых женщин, в частности, был без ума от знаменитой шведской певицы Йенни Линд.

Дюймовочка нашла свою любовь в теплых краях, похожих на солнечную Италию, а реальная Генриетта очень любила эту страну. Из-за слабого здоровья девушка нуждалась в южном климате.

В 1834-1835 годах Генриетта находилась в Италии для лечения. Именно в это время вышла сказка "Дюймовочка". Так сказочник передал привет своей близкой подруге.

В 1858 году одинокая Генриетта отправилась в плавание на пароходе "Австрия", чтобы навестить могилу любимого брата. На палубе вспыхнул пожар и девушка погибла.

Ее гибель глубоко потрясла впечатлительного Андерсена и до конца жизни он боялся утонуть и сгореть. Он даже испытал что-то вроде галлюцинации, когда ему показалось, что волны захлестывают город.