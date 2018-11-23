Красавицы, из-за которых начинались войны

Некоторые из них способствовали появлению интриг, а остальные хотели как лучше. Но получалось как всегда.

Испокон веков мужчины завоевывали женские сердца с помощью боя. Каждая из них в большей или меньшей степени способствовала возникновению кровопролитной войны.

Королева Марго

anews.com

Марго была одной из самых чувственных особ. Из-за нее гибли десятки влюбленных, шли непрерывные войны. Однажды она вышла замуж за короля Наварры Генриха Бурбона. Поднялись протестанты, и в Варфоломеевскую ночь погибло более 30 тысяч гугенотов.

После этого куда бы ни приходила королева Марго, случались несчастья. Но несмотря на это, ее окружали поклонники до самой старости.

Королева Элеонора

anews.com

Рыжеволосая красавица навлекла столетнюю войну. Все началось с того, что 15-летняя Элеонора унаследовала огромное состояние — Аквитанию и графство Пуату.

Ее успели выдать замуж не по любви за француза, но позже, когда Элеонора влюбилась в английского принца Генриха Анжуйского, она ушла к нему, забрав с собой Аквитанию и еще половину страны.

Королева Брунгильда

anews.com

В войне между Австразией и Нейстрией обвиняют Брунгильду. Разгневанная из-за убийства родной сестры мужем, она обратилась за помощью к своему супругу Сигиберту, чтобы тот силой вернул приданое сестры — несколько богатых городов.

В ходе войны супруг умер, а Брунгильда попала в плен к врагам. Она смогла убежать и вернуться на трон. Уже в преклонном возрасте Брунгильду умертвили зверским способом — разорвали, привязав руки и ноги к лошадям.

Юста Грата Гонория

anews.com

К тридцати годам старшая сестра Императора Западной Римской Империи Валентиниана III еще не была помолвлена. Брат и мама оберегали девушку, как могли и, похоже, перестарались.

Гонория отправила письмо вождю Аттиле с просьбой освободить ее от власти брата. Если бы Аттила взял в жены Гонорию, ему бы принадлежала половина государства — это и стало причиной вторжения в Италию.

Когда брат отправил девушку в Константинополь, Аттила развернул войска в ту сторону, но по пути скончался от неумеренного пьянства.