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Найдена самая высокая девочка в мире 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Pear Video
Ею оказалась китайская школьница, сообщает Daily Mail со ссылкой на китайские новостные каналы.
Чжан Цзыюй живет в городе Цзинань, учится в шестом классе и мечтает стать баскетболисткой. Похоже, все шансы попасть в профессиональную команду у нее есть: рост одиннадцатилетней девочки составляет 208 сантиметров.
Родители Чжан тоже отличаются высоким для китайцев ростом: мать и отец девочки выросли до 180 сантиметров. Но дочь уже в подростковом возрасте смотрит на них в прямом смысле слова сверху вниз.
Кстати, проблем со сверстниками у Чжан не возникает: в школе к девочке относятся хорошо, за высокий рост не дразнят, а руководство школы позаботилось о том, чтобы для ученицы сконструировали специальную парту и стул, чтобы ей было удобно на уроках.
Кроме любимого баскетбола Чжан занимается музыкой и танцами и мечтает встретиться со своим кумиром, игроком НБА Леборном Джеймсом, которого, кстати, уже обогнала в росте на целых пять сантиметров.
Отметим, что на сегодняшний момент самой высокой девочкой в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса, является англичанка Софи Холлинс, рост которой составляет 188 сантиметров. Но если родители Чжан решат официально зарегистрировать рост своей дочери в известном справочнике, то двенадцатилетней англичанке придется уступить пьедестал китайской «великанше».
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Daily Mail , Люди
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