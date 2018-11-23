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Богачи, которые выглядят бедняками 

Рамблер 4 часа назад
Даже если вы никогда не слышали об Ингваре Кампраде, то магазины ИКЕА вам наверняка знакомы. Кампрад ещё в пятидесятые годы придумал концепцию магазина, где товары продавались в собранном виде в компактных упаковках, чтобы покупатели могли их без проблем увезти на авто и собрать дома самостоятельно. Оригинальная идея принесла колоссальные доходы: Ингвар стал миллиардером и неоднократно попадал в списки самых богатых людей планеты. При этом роскошь шведский бизнесмен не признавал и жил более чем скромно. Кампрад покупал одежду в недорогих магазинах, летал только эконом-классом и останавливался в демократичных отелях. Он избегал ресторанов и, если была возможность, предпочитал перекусывать в магазине ИКЕА.
Ингвар Кампрда — не единственный миллиардер, который предпочёл не шиковать. Так, американский предприниматель Майкл Блумберг, чьё состояние в нынешнем году оценили в 50 миллиардов долларов, славится скупердяйством. Майкл всего достиг своими силами, поэтому не считает нужным транжирить деньги. Чего только стоят его ботинки, которые он носит уже десятилетие только потому, что ему в них комфортно.
Какие ещё обеспеченные люди выбирают умеренность, а не безудержную траты? Смотрите рассказы о них в ролике.
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Майкл Блумберг , Ikea , Люди , Видео
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