Богачи, которые выглядят бедняками

Даже если вы никогда не слышали об Ингваре Кампраде, то магазины ИКЕА вам наверняка знакомы. Кампрад ещё в пятидесятые годы придумал концепцию магазина, где товары продавались в собранном виде в компактных упаковках, чтобы покупатели могли их без проблем увезти на авто и собрать дома самостоятельно. Оригинальная идея принесла колоссальные доходы: Ингвар стал миллиардером и неоднократно попадал в списки самых богатых людей планеты. При этом роскошь шведский бизнесмен не признавал и жил более чем скромно. Кампрад покупал одежду в недорогих магазинах, летал только эконом-классом и останавливался в демократичных отелях. Он избегал ресторанов и, если была возможность, предпочитал перекусывать в магазине ИКЕА.

Ингвар Кампрда — не единственный миллиардер, который предпочёл не шиковать. Так, американский предприниматель Майкл Блумберг , чьё состояние в нынешнем году оценили в 50 миллиардов долларов, славится скупердяйством. Майкл всего достиг своими силами, поэтому не считает нужным транжирить деньги. Чего только стоят его ботинки, которые он носит уже десятилетие только потому, что ему в них комфортно.

Какие ещё обеспеченные люди выбирают умеренность, а не безудержную траты? Смотрите рассказы о них в ролике.