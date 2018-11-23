Куда пропала Изольда Жукова — первая жена Высоцкого

Владимир Высоцкий был не только великим актером и бардом, но и кумиром целого поколения советских женщин, идеалом настоящего мужчины. Неудивительно, что у него за плечами множество бурных романов — и браков. Всем известна последняя жена Высоцкого, блистательная французская актриса Марина Влади . А что же стало с первой супругой, с Изольдой Жуковой?

Изольда (или, по-домашнему, Иза) родилась в городе Горький (сегодня ему вернули историческое название: Нижний Новгород). С Высоцким она познакомилась, когда переехала в Москву и поступила в школу-студию МХАТ. Будущие супруги познакомились на репетиции студенческого спектакля «Гостиница „Астория“. Хрупкая и изящная Иза быстро завоевала любовь Высоцкого. Его не смутило, что она уже была замужем. В итоге у них закрутился роман. Через некоторое время Иза рассталась с мужем и стала жить с Высоцким, в одной квартире с его матерью и ее сожителем. Однажды Высоцкий сделал Изе предложение, и она согласилась.

Высоцкий уже тогда вовсю писал песни, но Изу его увлечение музыкой раздражало. Потом она рассказывала, что муж пел везде и всегда, играл одно и то же множество раз. Судя по всему, Иза тогда не понимала, что ее супругу суждено стать великим бардом. Дальше отношения еще больше осложнились. В конце концов Изольда уехала в театр в Ростов-на-Дону, а когда вернулась, обнаружила, что актриса Людмила Абрамова , ждет от ее мужа ребенка. Между тем у Изольды от Высоцкого тоже родился ребенок: девочка. Она прожила три дня и умерла. Потом Иза родит ребенка от другого мужчины. Она назовет его Глебом и даст фамилию „Высоцкий“.

После развода с мужем Иза с головой ушла в работу, а потом переехала в Нижний Тагил. Больше 40 лет актриса проработала в Нижнетагильском драматическом театре. Изольда играла на сцене до последнего вздоха. В 1980 году она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 2005 — народной артисткой России. „Она сыграла десятки главных ролей в спектаклях. Многие из них подолгу привлекали публику, так как главные роли в них исполняла любимая зрителями актриса“, — говорили о ней ее коллеги по театру в интервью » Комсомольской правде ».

Главным мужчиной в жизни Изольды до конца ее дней оставался Владимир Высоцкий. Через некоторое время после тяжелого развода они возобновили отношения и стали стали друзьями. «И не было для меня никакой его звездности. Да если бы не эта звездность, я была бы ближе к нему, я бы от него не пряталась», — призналась Изольда в одном из интервью.

Она написала две книги воспоминаний о нем: «Короткое счастье на всю жизнь» и «С тобой… без тебя». Изольда всю жизнь продолжала любить Высоцкого. Несмотря на короткий и полный трудностей брак, актриса не жалела, что вышла замуж за звезду советской поэзии и бардовской песни.