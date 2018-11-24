Шоу продолжается: мир вспоминает Фредди Меркьюри 

Поклонники рок-музыки вспоминают лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Легендарного солиста погубила пневмония, развившаяся на фоне СПИДа.

This is a day in the year I would never be able to celebrate. But, old pal, we never forget — not for a moment. Rock on dear Freddie. Bri https://t.co/v8DGEeudYf— Dr. Brian May (@DrBrianMay) 24 ноября 2018 г.

Авторитетные издания — Rolling Stone и Blender включили Фредди в список 100 величайших вокалистов всех времен. «Британская вещательная корпорация» расположила Меркьюри на 58-м месте самых выдающихся жителей Соединённого Королевства.