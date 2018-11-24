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Шоу продолжается: мир вспоминает Фредди Меркьюри 

News.ru 1 час назад
Фото: mago stock&people/Global Look Press
Поклонники рок-музыки вспоминают лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Легендарного солиста погубила пневмония, развившаяся на фоне СПИДа.
Фронтмена не стало 24 ноября 1991 года, пишет «Газета.ru». Не смотря на тяжёлый недуг — ВИЧ-инфекцию —певец продолжал работать и записывать новые альбомы. Диагноз культовый исполнитель официально подтвердил за день до своей смерти.
Кроме Queen, Меркьюри сотрудничал с Монсеррат Кабалье и Дэвидом Боуи, выпустил несколько сольных пластинок. Вместе с оперной дивой Фаррух Булсара (настоящее имя лидера «Королевы») записал хит «Барселона». Композиция стала одним из гимнов Олимпийских игр 1992 года.
Авторитетные издания — Rolling Stone и Blender включили Фредди в список 100 величайших вокалистов всех времен. «Британская вещательная корпорация» расположила Меркьюри на 58-м месте самых выдающихся жителей Соединённого Королевства.
О годовщине со дня смерти коллеги и близкого друга в своих Instagram и Twitter сообщил гитарист Queen Брайан Мэй.
«Мы никогда тебя не забудем, старина. Ни на мгновение. Спасибо за всё»,
— написал музыкант.
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Монсеррат Кабалье , Дэвид Боуи , Брайан Мэй , Газета.Ru , Люди
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