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Люди, которые проиграли, выиграв в лотерею 

Рамблер 4 часа назад
Кажется, что выигрыш в лотерею полностью меняет жизнь. У этих победителей лотерей жизнь действительно поменялась, но лишь на время. Ошалев от неожиданного богатства, они спустили деньги на глупости, в итоге оставшись у разбитого корыта.
Надежда Мухаметзянова в 2001 году купила лотерейные билет на сдачу в магазине. Пенсионерка из Уфы и предположить не могла, что он принесёт ей 1 миллион долларов! Надежда и её супруг не были обеспеченными людьми, она числилась уборщицей, муж — безработным. Как только стало известно о выигрыше, к дому, где жили Мухаметзяновы, потянулись попрошайки всех сортов, а у пары сразу же нашлись новые родственники, которые нуждались в финансовой поддержке. Местные власти вынуждены были установить охрану жилища, чтобы оградить новоявленных миллионеров от просителей. Сами же счастливчики купили несколько квартир в городе, но обустраивать их не спешили, предпочитая бесконечно праздновать получение денег. Мухаметзяновы и раньше были не прочь приложиться к бутылке, но став обладателями состояния, они попросту начали спиваться. Мужчина и женщина неделями не выходили из дома, злоупотребляя спиртным. Пьянство не могло не сказаться на состоянии здоровья людей, через 5 лет Надежда ушла из жизни, отметив всего лишь 52-день рождения. Сегодня её супруг и двое сыновей еле-еле сводят концы с концами, позабыв, что когда-то у них был миллион долларов.
Как сложилась жизнь других людей, внезапно получивших миллионные выигрыши в лотерею, узнайте из видео.
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Люди , Видео
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