Узник аэропорта: беженец 18 лет прожил в терминале

Мы часто расстраиваемся, если по каким-то причинам рейсы самолетов задерживают, и нам приходится провести в аэропорту лишние несколько часов. А что если бы вам пришлось задержаться там на годы?

Так произошло с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери, который провел в терминале Международного аэропорта имени Шарля де Голля почти 18 лет.

За участие в акциях протеста Нассери в 1977 году был выслан из Ирана и стал искать политического убежища в других странах, проживая в Бельгии. Но лишь в 1981 году ему удалось получить статус политического беженца и принять гражданство любой страны мира. Мехран раздумывал довольно долго, но в итоге решил лететь в Великобританию и остаться жить там.

В 1988 году Нассери отправляется в свое путешествие, но в Париже, на пути в Лондон, у него крадут документы. Сесть в самолет иранскому беженцу удалось, но на паспортном контроле в аэропорту Хитроу в Лондоне в страну его впустить отказались и отправили обратно в аэропорт Шарля де Голля.

Во Франции ему тоже не смогли дать разрешение на въезд в страну, и последующие 18 лет Мехран Нассери провел в терминале аэропорта.

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Сердобольные туристы и сотрудники аэропорта помогали несчастному беженцу, подбрасывая небольшие суммы денег или просто принося ему еду. А через какое-то время о Нассери узнали представители СМИ. Журналисты начали писать об узнике аэропорта заметки, делать сюжеты на ТВ. Этим Мехран и жил.

В 1995 году власти Бельгии согласились выдать Нассери право на возвращение в страну (по закону, беженец теряет это право, выехав из страны, которая дала ему приют). Однако Мехран отказался, объяснив свое решение тем, что хочет жить в Великобритании.

В 1998 году один из известных адвокатов добился того, чтобы Нассери восстановили утерянные документы. Но беженец отказался покидать аэропорт.

Во время своего вынужденного «заточения» Мехран много читал, изучал экономику и вел дневники.

В итоге прожил Нассери в терминале аэропорта имени Шарля де Голля с августа 1988 года по июль 2006 года, когда его экстренно госпитализировали в связи с неопределенным заболеванием.