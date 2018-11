«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»

Александр с детства мечтал жить в теплой стране. Однажды осознав, что созрел для переезда, он приложил все силы ради того, чтобы оказаться в стране мечты. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Австралии.

Я хотел переехать в другую страну очень давно. Наверное, лет с 15. Родители часто бывали в командировках на всяких научных конференциях и постоянно брали меня с собой. После очередной такой поездки в Штаты я решил, что хочу жить в теплой стране с высоким уровнем жизни.

Я слушал иностранную музыку, хорошо говорил по-английски в школе, легко мог общаться с носителями языка, постоянно интересовался жизнью за пределами России. Когда поступил в университет, по примеру одного из друзей переключил сотовый телефон на английский язык. Так что морально к переезду я готовил себя очень долго, даже хотел поступать в ирландский или шотландский университет, поскольку тогда фанател от кельтской культуры.

Все изменилось в 2009 году. 3 января я решил, что пора действовать. Иммигрировать решил в Австралию: меня покорили безумно красивые картинки побережья, лазурного океана и изящных пальм. Тепло, красиво, хорошо. К тому же меня всегда тянуло в какие-нибудь далекие уголки планеты. Так что «зеленый континент» подходил идеально.

Я зашел на австралийский форум по иммиграции и три месяца просто читал все интересующие темы, прежде чем смог задать первый вопрос. Весь год я собирал информацию, как официальную, так и «из первых уст». В апреле 2010 года мы с женой записались на сдачу экзамена IELTS.

После него мы уже было выдохнули: интенсивная работа наконец-то закончилась, можно было приступать к следующему этапу подготовки. Однако в июле того же года минимум по оценкам за IELTS был поднят, и я как основной заявитель пролетел с подачей на резидентскую визу. Пришлось выбирать: либо еще минимум полгода усиленно готовиться к сдаче теста, либо ехать в другую страну. К слову, сам тест на двоих — весьма недешевое удовольствие.

В результате мы решили выбрать второй вариант. В следующем году открылась специальная программа — лотерея по выдаче рабочих виз в Новую Зеландию сроком на девять месяцев. Ее суть заключалась в том, что нужно успеть зарегистрироваться в определенный день и час. Всего она была рассчитана на 300 счастливчиков. Это ежегодная программа, призванная привлечь в страну высококлассных специалистов. Мне повезло: усиленно кликая и обновляя страницу с регистрацией, я попал-таки в квоту. В 2012 году мы переехали в Новую Зеландию.

Визы были временные, поэтому надо было решать, что делать дальше: ехать обратно, учиться в стране или двигаться вперед. Мы выбрали последний вариант: быстренько собрали документы и подали их на вожделенное австралийское резидентство. Получили очень быстро — всего за три месяца, и с 2013 года живем в Австралии.

Первое время в Новой Зеландии было очень драматичным. Мы — дети из, в общем-то, благополучных семей. В России была квартира, машина, обычный средний уровень жизни. По приезде мы столкнулись с ужасной реальностью: наши представления и стереотипы, впитанные с воспитанием, совершенно не имели никакого отношения к настоящей жизни. Нам пришлось страшно экономить буквально на всем. Мы продавали найденные на улице вещи (бывает, что местные выставляют ненужную мебель на улицу), радовались, когда находили несколько монет.

В Западной Австралии, куда мы отправились из Новой Зеландии, было уже полегче: первый этап закалки остался позади. Тогда я впервые почувствовал, что наконец осуществил свою мечту переехать в Австралию.

Однако на новом месте — в городе Перт — далеко не все получалось сразу. Мы были «тепличными» детьми, и нам только предстояло осознать, что пробиваться и заботиться друг о друге мы будем без чьей-либо помощи. Жена нашла работу месяца через три, у меня же с этим были большие проблемы. В итоге все более-менее наладилось через год. Мы прожили в Западной Австралии три с половиной года, и я даже осмелился открыть свой первый бизнес.

Позже мы переехали в Сидней, где сейчас и живем. О Западной Австралии у меня остались очень теплые воспоминания, в прямом и переносном смысле. С местными, кстати, нашли общий язык достаточно быстро, никаких проблем не возникло. Это не Европа или США, тут все «свежеприезжие» со всего света.

Австралия — изолированная и сильно удаленная от остального мира страна. Местные жители живо интересуются, что происходит «там», но особо не судят людей по тому, откуда они приехали и какое образование или статус имеют. Ты приехал в новую страну, и это круто, но здесь тебе нужно показывать свои силы без оглядки на прошлые достижения. С этим надо смириться.

Политикой, в том числе международной, австралийцы интересуются. О России знают прежде всего, как о холодной стране, в которой есть Путин и КГБ. В первое время меня так часто и называли — Russian KGB Spy. Первый вопрос, который задавали практически сразу после того, как я объявлял, откуда я, — Do you like Putin?

Австралийцы очень любят рыбалку во всех ее проявлениях, свой местный австралийский футбол и, конечно, серфинг. А еще барбекю, пивасик перед костерком, off-road (вид активного отдыха, в котором необходимо преодолевать труднопроходимые участки дороги на внедорожнике, — прим. «Ленты.ру».) и путешествия на автомобиле. Многие таскают на джипах различных размеров караваны — дома на колесах. Благо, по всей стране разбросаны караван-парки.

В Австралии все дорого — за lifestyle надо платить. Местные очень любят сидеть в ресторанах и кафе: их на каждом углу может быть по несколько штук. Тут есть своя особая культура с детьми: малолетних берут с собой везде, даже в вечерние часы в рестораны и кафе. Может быть, потому что дорого нанимать сиделку, или потому, что оставить ребенка не с кем. Но в итоге получается весьма удобно: дети привыкают к австралийскому образу жизни буквально с пеленок, и родители могут себя ни в чем не ограничивать и спокойно встречаться с друзьями.

Австралийцы просто обожают кофе! И надо сказать, здесь его качество на очень и очень высоком уровне. Можно встретить очень много разновидностей напитка, и самих кофеен более чем достаточно. Этот напиток пьют все и везде, и он поистине объединяет австралийцев.

Очень приятно, что еда в Австралии натуральная и не подвергается сильной обработке. Здесь ее украшают цветами и ягодами. Весьма популярны заведения и магазины, предлагающие органическую продукцию. Практически в каждом нормальном супермаркете есть секция с органическими продуктами. Австралийцы любят хорошо и вкусно поесть, очень ценят все, что делается руками, без химикатов и в самой стране. «Макдоналдс» пользуется популярностью далеко не у всех, и часто проигрывает заведениям с традиционной кухней со всего мира, коих здесь в достатке.

По приезде из Новой Зеландии нам сразу бросилось в глаза, что австралийцы любят отдыхать. Они очень по-дружески шумные, веселые, экспрессивные и порой беззаботные. Они свободно тратят деньги, так что скупыми назвать их нельзя. К слову, денег на улице в Австралии мы находили гораздо больше, чем в Новой Зеландии.

Общественный транспорт тут на уровне легенды. В Сиднее еще ничего — есть паромы, электрички, автобусы, такси, даже трамваи, но в других городах с этим на порядок сложнее.

Тезис о дорогой жизни в Австралии касается в том числе и жилья, особенно в Сиднее. Мы собираемся переезжать в маленькую квартиру на Бондай за 450 австралийских долларов в неделю (почти 22 тысячи рублей). Где-то за эти деньги можно снять дом.

Медицина здесь бесплатная по государственной страховке, покрывающей значительную долю обслуживания. Кто-то покупает дополнительную медстраховку, которая может быть полезна при посещении стоматологов, экстренных операций. Нужна она и тем, кто просто не хочет стоять в очереди. Это отличие от США, где на страховке завязано если не все, то очень многое. Вообще, Австралия считается «улучшенной копией Америки», и это, наверное, правда. Здесь очень много сделано для комфортного проживания граждан: к примеру, на станциях метро и в торговых центрах есть родительские комнаты.

Часто, когда я говорю, что из Сибири, местные начинают приговаривать: Ohhh, cold! На это я всегда отвечаю, что +45 лучше, чем -45, а они смеются. Мне австралийцы нравятся. Отличные люди — дружелюбные, приветливые, открытые.

Нам очень нравится Австралия, и я восемь лет шел к тому, чтобы переехать в эту страну. Сейчас я чувствую себя комфортно и испытываю удовольствие от того, что в далеком 2010 году я активно готовился к иммиграции и спустя два года оказался в Австралии. Это наш новый дом. Все, остальное осталось в прошлом. Я не скучаю ни по чему, что осталось в России. Главное — уметь адаптироваться и ни при каких обстоятельствах не сдаваться! Можно остановиться, поплакать, погрустить какое-то время. А потом взять себя в руки и дальше пойти к своей цели. И это касается не только иммиграции.

