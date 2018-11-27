Почему поклонницы везде следовали за Чеховым

Антон Павлович Чехов — классик русской литературы, один из самых известных в мире авторов из нашей страны. Пьесы Чехова идут во всех театрах, а по его произведениям иностранцы изучают русскую жизнь. Между тем, прожил Чехов всего 44 года, посвятив творчеству четверть века. Вот несколько фактов из жизни писателя.

1. У родителей Антона Павловича было 5 сыновей и дочь, а сам он появился на свет третьим.

2. Отец Чехова был владельцем бакалейной лавки, но, когда Антону было 16, отца признали банкротом. По этой причине вся семья уехала в столицу. Остался только Антон, он присматривал за имуществом. Именно в это время Чехов создал первые рассказы.

3. Через некоторое время Антон Павлович поступил на медицинский факультет Московского университета и успешно окончил его.

4. Чехов был популярен у женщин. В молодости он выглядел по-богатырски, но в последние годы сдал из-за болезни, однако это не мешало поклонницам по-прежнему восхищаться кумиром и даже отправиться за ним в Ялту, когда он перебрался туда из-за болезни.

5. Антоша Чехонте — самый известный псевдоним Чехова. Вообще же за всю жизнь он использовал полсотни псевдонимов, в числе которых Шиллер Шекспирович Гёте, Брат моего брата, Гайка номер 6, Человек без селезёнки, Акакий Тарантулов.

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