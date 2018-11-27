Тест: что вы знаете о песнях Бориса Гребенщикова

Лидеру группы "Аквариум", легендарному музыканту Борису Гребенщикову 27 ноября исполнилось 65 лет. Свою группу он основал сразу после школы еще в 1971 году. С тех пор группа не раз расходилась и собиралась вновь, с 2015 года Борис Гребенщиков выступает с "Аквариумом" версии 4.0 на самых разных площадках: от залов-тысячников до небольших концертных залов в маленьких городах. А некоторым счастливчикам повезло, и они могли увидеть выступление БГ на улице. Иногда он берет инструменты и вместе со своей группой выходит играть для горожан, как это было, например, в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Борис Гребенщиков занимается живописью, пишет не только стихи, но и, например, повесть "Лес" и рассказ "Иван и Данило", а еще он переводит на русский язык "Бхагавад-гиту" — один из самых почитаемых священных индуистских текстов, который оказал серьезное влияние и на европейскую культуру тоже.

В честь юбилея Борис Гребенщиков выступит в разных городах России и Украины в рамках тура "БГ65". А мы предлагаем пройти наш тест и проверить, хорошо ли вы помните творчество любимого музыканта.