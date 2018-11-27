Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: что вы знаете о песнях Бориса Гребенщикова 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из клипа "Поутру"
Лидеру группы "Аквариум", легендарному музыканту Борису Гребенщикову 27 ноября исполнилось 65 лет. Свою группу он основал сразу после школы еще в 1971 году. С тех пор группа не раз расходилась и собиралась вновь, с 2015 года Борис Гребенщиков выступает с "Аквариумом" версии 4.0 на самых разных площадках: от залов-тысячников до небольших концертных залов в маленьких городах. А некоторым счастливчикам повезло, и они могли увидеть выступление БГ на улице. Иногда он берет инструменты и вместе со своей группой выходит играть для горожан, как это было, например, в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Борис Гребенщиков занимается живописью, пишет не только стихи, но и, например, повесть "Лес" и рассказ "Иван и Данило", а еще он переводит на русский язык "Бхагавад-гиту" — один из самых почитаемых священных индуистских текстов, который оказал серьезное влияние и на европейскую культуру тоже.
В честь юбилея Борис Гребенщиков выступит в разных городах России и Украины в рамках тура "БГ65". А мы предлагаем пройти наш тест и проверить, хорошо ли вы помните творчество любимого музыканта.
Комментарии15
Борис Гребенщиков , Люди , Тесты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаете ли вы настоящие значения слов: тест6
6 главных палачей НКВД: что с ними стало106
Какая зарплата была у сотрудников КГБ33
Женщины для удовольствия: гетеры, альмеи, куртизанки4
Мужчина прожил 36 лет с близнецом в животе9
Видео
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
09:04
Секреты организованной преступности
Безумный мир Люди
04:55
Знакомые факты, оказавшиеся ложью
Вещи Безумный мир
10:04
Космические операции, которых ждут с нетерпением
Безумный мир
04:35
Почему поклонницы везде следовали за Чеховым
Люди Истории
06:25
Мистические археологические находки
Истории Вещи
10:02
Странности, которыми поражает Луна
Безумный мир
12:47
Люди, которые проиграли, выиграв в лотерею
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение