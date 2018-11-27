Что было между Светличной и Гагариным

«Не виноватая я!» — этой фразой из комедии «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную до сих пор приветствуют на улицах. Именно в этом фильме Светличная одна из первых советских актрис снялась в откровенной для того времени сцене. Неудивительно, что после премьеры кинокартины поклонников у артистки заметно прибавилось. Не остались равнодушны к красоте Светличной и многие знаменитости, и в том числе космонавт Юрий Гагарин

Знакомство во время инструктажа

Как пишет известный биограф и журналист Федор Раззаков в своей книге «Красавицы советского кино», Светлана Светличная впервые встретилась с Юрием Гагариным в преддверии поездки актрисы в Чили. Тогда без сопровождающих работников КГБ и предварительного инструктажа советские делегации за границу не выпускали в принципе. Поэтому перед зарубежными гастролями Светличную пригласил на соответствующий разговор первый секретарь ЦК Украины Юрий Ельченко. Беседа проходила в непринужденной обстановке во время обеда в ресторане.

За одним столиком со Светличной и Ельченко оказался и Гагарин, который, по словам артистки, находился в дружеских отношениях с партийным работником. Светлана Афанасьевна очень понравилась Юрию Алексеевичу. Космонавт даже посетовал приятелю на то, что с ним вечно отправляют в командировки каких-то «серых мышек», а Ельченко «вон какую кралю отхватил». После этих слов Гагарин поцеловал Светличную.

Второй поцелуй с космонавтом

Когда актриса вернулась из Чили в Советский Союз, ее, впрочем, как и остальных членов делегации, направили в дом отдыха ЦК комсомола. Туда же приехал и Юрий Гагарин. За городом Светличная, Гагарин и другие знаменитости отлично проводили время, играли в волейбол и баскетбол. Как вспоминала Светличная в интервью изданию «СОЮЗ. Беларусь-Россия», она невольно любовалась космонавтом, восхищалась его «мужским обаянием и харизмой».

Видимо, Юрий Гагарин почувствовал, что Светлана ему симпатизирует, потому что однажды он под благовидным предлогом позвал актрису прогуляться. Когда они вошли в какой-то дом, Гагарин обнял Светличную и крепко поцеловал. Артистка ответила ему тем же.

Память о встречах

Однако дальше поцелуев дело не зашло. Тем не менее Гагарин не переставал восторгаться внешними данными актрисы и ее стройной фигурой. Об этом он даже поведал законному супругу Светличной Владимиру Ивашову . Космонавт говорил о том, что Ивашову очень повезло с женой. По словам Светланы Афанасьевны ей подобные речи очень льстили.