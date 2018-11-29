7 главных потребностей мужчин, кроме секса и денег

В глубине нашего естества трудно разглядеть вещи, делающие нас счастливыми. На поверхности лежат сиюминутные цели: заняться сексом с красивой женщиной, сорить деньгами направо и налево (забавно, что не заработать, но именно тратить), чувствовать свою власть над кем-либо. Эта скользкая дорожка простых человеческих интеракций привела к размытию годами строившихся морально-нравственных норм — как раз темы из классической русской литературы Золотого века. Времена высоких идеалов прошли, мы перестали чувствовать ответственность и долг перед обществом.

Изменилось время, но вот мы остались прежними в самой сути своей. Мы все так же жаждем тех вещей, которые вдохновляли великих мужей прошлого — того, чем жили Геродот и Сократ, Рагнар Лодброк и Артур, Марко Поло и да Винчи. Мы хотим тех же вещей, пусть даже о них и не думаем. И самое любопытное: чтобы заполучить их, исполнить потребность, даже деньги не нужны — они просто не помогут. Но и не помешают, конечно.

1. Потребность в самореализации

Новомодные сейчас словечки вроде «саморазвития» не имеют с этим ничего общего. Мы говорим о возможности найти свое место в мире — найти нишу, профессию или увлечение, к которому интерес не остынет и в котором вы действительно будете хороши. Поначалу, конечно, не будет получаться, но «мастерами кунг-фу не рождаются». Если интересно и нравится, вы неизбежно будете узнавать все больше и больше, практиковаться, пробовать, ошибаться, начинать заново и в итоге придете к некому достаточно существенному уровню. Надеемся, конечно, что вы сможете реализовать свой потенциал в карьере и благодаря своей страсти стать успешным, но так выходит редко.

Всегда держите в голове то, что самореализация и карьера могут не пересекаться. Можно найти свое счастье и покой в вещах без дохода — лишь бы нравилось.

2. Потребность чувствовать себя нужным

Не материально, но эмоционально и психически. Когда вы в таком положении, то и чувствуете себя гораздо лучше: ответственность уже давно по силам, и наконец в вас признали лидера и ведущего. На вас смотрят и восхищаются, с вами априори соглашаются, и де-факто все ваши суждения не бессмысленны. Вас хотят видеть часто и помногу, с вами хотят говорить, и вы кому-то нужны как воздух. Но есть и обратная, опасная сторона: из чисто мужского желания вы можете скатиться в зависимость от чужой похвалы и внимания извне.

Чтобы понять, на какой вы стадии, задайте себе вопрос: сможете ли вы обойтись без своей паствы? Если да, то все хорошо, а если нет — у вас проблемы.

3. Потребность во флирте и женском внимании

Тут все достаточно очевидно: ваше либидо бушует, и вы хотите получать в свою сторону как можно больше этих романтических флюидов. Даже если вам это и не нужно и у вас есть подруга, вашу самооценку обязательно должно что-то подпитывать. Долго находясь в отношениях, вы будто попадаете в теряющую свет комнату и со временем не можете поймать границ себя самого — где заканчивается одно и начинается другое. Флирт в этой метафоре — фонарик, который помогает найти свое место в социальной иерархии и трезво оценивать свои возможности. И вдобавок он добавляет уверенности в себе. Легкие и мимолетные ухаживания постоянно должны подпитывать уверенность. Они своеобразная оценка работы над собой — на одних природных данных далеко не уедешь.

Флиртуйте, делайте комплименты, будьте вежливым и галантным — это как раз очень по-мужски. Но не ведите себя как деревенская шлюшка, впервые попавшая в город: у вас тоже есть имя, и отмыть его бывает очень сложно.

4. Потребность в риске

Мужчины любят адреналин. Среди нас намного больше любителей острых ощущений и экстремального спорта, чем среди женщин. Мы больше подвержены риску игорной зависимости, гораздо чаще попадаем в дорожные аварии и совершаем рискованные и глупые поступки. Нам важна эта жажда приключений, и в погоне за адреналином мы порой забываем об инстинкте самосохранения. Статистические данные: больше всего травм, связанных с глупыми и необдуманными поступками (вроде прыжка с обрыва на ель), получают именно мужчины. Мы также лидеры аварийных ситуаций на дороге, и спорт наш гораздо более жестокий. Мы нисколько не принижаем победы женских спортивных команд, но по жестокости с NFL мало что может сравниться, кроме смешанных единоборств. И это только из законного. Обратитесь к истории. Вы вспомните несколько известных преступников и авантюристов, и все они — мужчины.

Жажда пощекотать себе нервы оправдана генетической предрасположенностью к постижению мира и склонностью самок выбирать наиболее сильного и перспективного самца. Если уж захотите выделиться, то заранее подумайте о снижении рисков. Помните опыт Джонни Ноксвила и его друзей.

5. Меланхолия — потребность быть слабым

Общественное давление и завышенные ожидания общества начинают давить на нас с самого детства: «мальчик должен», «мальчики так не поступают», «это не мужское». Вопросы это сексизма, обратного (реверсивного) сексизма или постсоветского гомофобного воспитания — не важно. Важен факт того, что на нас давят и от нас чего-то ждут. И уж точно не того, чтобы мы кому-то жаловались и искали поддержки. Выход — хоть немного пожалеть себя самому, стать меланхоликом и видеть в мире только темные цвета. Правда, велик шанс добавить к букету щепотку социопатии, мизантропии, вовсе стать хикикомори-затворником или упасть в пучины клинической депрессии.

Если уж решились немного пожалеть себя, найдите кого-то, кто сможет вас вытащить. Тоска и боль «русской души» — тема, которую очень любит классическая отечественная литература. И всегда с плохим концом.

6. Хобби-отдушина — наша потребность в отдыхе

Современный мир жесток: скорость и ритм жизни взвинчены настолько, что мы не успеваем даже насладиться отпущенным нам веком. Дом — работа — дом. Современный мужчина будто ракета сомнительного действия: рожденный вспыхнуть и быстро угаснуть. Мы теряем себя в этом водовороте дерьма вокруг больших и мелких забот. Спасти вас может только хобби. Когда вы будете заниматься любимым делом, ваш мозг отдохнет, напряжение ослабнет и вы будто вернетесь в беззаботное детское июньское лето: снова дача, снова бабушка, снова кусаете горбушку «кирпичика» и на раздолбанном «Аисте» несетесь на речку. Качество и общественное одобрение вашего увлечения не должны никого волновать. Играйте в видеоигры, читайте, займитесь арт-грумингом — что угодно, лишь бы законное.

Главное, не старайтесь превратить отдушину в способ заработка. Пока вы просто получаете удовольствие, ваша потребность в успокоении и разрядке работает. Нужно отдыхать, а не стараться всегда и из всего извлекать выгоду.

7. Потребность в геройстве

Каждый мужчина, мальчик или дед, живущий и когда-либо живший, имел внутри себя тягу к героизму. Проявлялся он по-разному и для каждого был своим. Нет четких рамок, психология и мироощущение злодеев мало исследованы, но мы убеждены: героизм есть преодоление себя ради поставленной цели, невзирая на риски. Мы хотим убивать драконов и спасать принцесс, потому что рождены завоевателями — это часть нас как биологического вида. И потому нам так хорошо, когда совершаем достойный поступок, и так плохо, когда отворачиваемся от человека в беде. На ум бежит аналогия с чиновниками и бизнесменами, кидающими людей ради личной выгоды. Хочешь назвать их гордым словом «мужчина»? Мы — не особо. Личную выгоду, конечно, никто не отменял, но в первую очередь стоит побеспокоиться о тех, кто слабее. Никакой ценности не имеет накопление злата, если жить нам от силы лет 100.

Мы выросли на сказках, мифах и легендах о достойных мужах, рискующих своей головой ради общего блага. Мы играем в игры, смотрим фильмы, читаем книги и представляем себя на месте этих героев. Весь пласт эпоса построен на параллелизации и отождествлении читателя с героем. Неспроста.

Да, факт: в нынешнем мире выжить без денег мужчине невозможно. Но чем старше вы будете становиться, тем скорее начнете понимать: сила личности, характер и харизма — вот что действительно важно. Мы понимаем и принимаем ценности этого мира, но уверены в том, что их гораздо больше. Просто на них не заработать.