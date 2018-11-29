Изобретал ли водку Менделеев

Большинству далёких от науки людей Дмитрий Иванович Менделеев известен как открыватель периодического закона химических элементов и создатель периодической таблицы. А вот о других его открытиях говорят куда меньше, да и о жизни учёного широкому кругу известно немного.

1. В школе Менделеев не был в числе лучших учеников, ему сложно давались латынь и Закон Божий. Не изменилась ситуация и в институте, где будущее светило науки умудрился даже остаться на второй год. Но со временем тяга к науке появилась, так что окончил институт Менделеев с золотой медалью.

2. Несмотря на то, что Менделееву приписывают изобретение водки, он этого не делал. Водку придумали задолго до него, а учёный лишь написал диссертацию «Рассуждения о соединении спирта с водой».

3. Не менее распространён миф о том, что периодическую таблицу Менделеев увидел во сне. По словам самого Дмитрий Ивановича, она ему не приснилась, а стала результатом двадцатилетней работы.

4. Менделеев трижды оказывался в списке номинантов на Нобелевскую премию, но так и не получил её.

Смотрите ролик и узнайте, как Менделеев разгадал секрет пороха, ценил ли он искусство и почему студенты обожали бывать на его лекциях.