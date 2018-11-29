Женщина 61 год не могла дышать сама

Марта Мейсон родилась в США в 1937 году и росла здоровой, смышленой и жизнерадостной девочкой. И никто не мог предположить, что ей уготована очень непростая судьба.

Когда Марте исполнилось 11 лет, в семье произошло несчастье: от полиомиелита скончался брат девочки, а вскоре и она сама почувствовала симптомы страшного недуга. Болезнь приковала Марту к кровати в буквальном смысле слова: в течение месяца мышцы ее тела перестали работать. В том числе, девочка потеряла способность самостоятельно дышать. За каждый ее вдох и выдох теперь отвечал специальный аппарат искусственного дыхания. Он представлял собой капсулу, внутри которой постоянно меняется давление, это помогает человеку дышать.

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Врачи сразу предупредили родителей Марты, что вряд ли девочка сможет прожить более одного года, но случилось иначе. Марта Мейсон «задержалась» в капсуле на 61 год.

С помощью родителей и друзей девочке удалось окончить школу и получить высшее образование сразу в двух университетах. Получив профессию журналистки, Марта начала работать в одной из городских газет. Девушка диктовала текст статей матери, которая записывала их и отправляла в редакцию. Позже на компьютер Марты установили программы распознавания голоса, девушка получила возможность работать самостоятельно.

Несмотря на все сложности, Марта не потеряла интереса к жизни и ни разу не пожаловалась на свою участь. Конечно, она понимала, что могла бы жить совершенно иначе, но девушка научилась искать положительные моменты и в своем существовании внутри аппарата искусственного дыхания.

У Марты было много друзей, к ней приходили люди, которые помогали ей ухаживать за собой. Она устраивала светские ужины и вечеринки, будучи уверена, что радоваться жизни и ценить каждый прожитый день необходимо в любой ситуации. Обо всех трудностях и радостях своей жизни Марта Мейсон рассказала в книге «Вдох-выдох: жизнь в ритме аппарата искусственного дыхания».

61 год провела Марта внутри аппарата искусственного дыхания, практически не покидая его. Но она отнюдь не считала его своей клеткой. Напротив, Марта была благодарна судьбе за то, что благодаря этим «железным легким» смогла радоваться жизни.

Марта Мейсон умерла в 2009 году, на момент смерти ей был 71 год.